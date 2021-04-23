Стамбул. Костюк второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк (№85 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 250 в Стамбуле.
В матче 1/4 финала украинка обыграла экс-двадцатую ракетку мира Ану Конюх (№241 WTA).
Стамбул. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) – Ана Конюх (Хорватия) – 7:5, 4:6, 6:3
В следующем раунде Костюк сразится с Сораной Кырстей из Румынии (№67 WTA) или Фионой Ферро из Франции (№57 WTA).
Для Марты это будет второй полуфинал на уровне WTA. В начале года она сражалась за путевку в финал на более престижных соревнованиях в Абу-Даби.
Со следующей недели Костюк установит новый личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись как минимум на 76-ю позицию.
Источник — Sport.ua
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З.Ы. Бекхенд у Конюх, конечно, на загляденье.
Марті треба звикати, що за кожний гейм доводиться боротися. Ніхто в топ-50 нічого не подарує, а тому спокійніше реагувати на помилки.
По уровню игры, один из худших матчей вта, который я видел за последнее время)
По уровню игры, один из худших матчей вта, который я видел за последнее время)
Марту з перемогою. Але з сьогоднішнім рівнем гри завтра важко буде розраховувати на вихід у фінал, хто б не став суперницею. Характер - то добре, та варто згадати, що і безпосередньо в теніс Марта добре вміє грати.
https://www.youtube.com/watch?v=68c2eMiBsjY
З.Ы. Бекхенд у Конюх, конечно, на загляденье.
Марту з перемогою. Але з сьогоднішнім рівнем гри завтра важко буде розраховувати на вихід у фінал, хто б не став суперницею. Характер - то добре, та варто згадати, що і безпосередньо в теніс Марта добре вміє грати.
https://www.youtube.com/watch?v=68c2eMiBsjY
Марті треба звикати, що за кожний гейм доводиться боротися. Ніхто в топ-50 нічого не подарує, а тому спокійніше реагувати на помилки.
З.Ы. Бекхенд у Конюх, конечно, на загляденье.
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