Стамбул. Костюк второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA

Украинка обыграла экс-двадцатую ракетку мира

  • 23.04.2021 15:35
  • 3205 просмотров
  • 17 комментариев
Стамбул. Костюк второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№85 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 250 в Стамбуле.
 
В матче 1/4 финала украинка обыграла экс-двадцатую ракетку мира Ану Конюх (№241 WTA). 
 
Стамбул. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) – Ана Конюх (Хорватия) – 7:5, 4:6, 6:3
 
В следующем раунде Костюк сразится с Сораной Кырстей из Румынии (№67 WTA) или Фионой Ферро из Франции (№57 WTA). 
 
Для Марты это будет второй полуфинал на уровне WTA. В начале года она сражалась за путевку в финал на более престижных соревнованиях в Абу-Даби

Со следующей недели Костюк установит новый личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись как минимум на 76-ю позицию.

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Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 23.04.2021 16:30
    0
    Пішло в Марти - ну тепер перти у фінал і закріплюватися у топ-100
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 23.04.2021 16:26
    -1
    sv_2000, 23.04.2021 16:18
    А ты все жжошь... То Марта сет не вытащит, то шансов у неё нет))))
    Нада бути об'єктивним:є один момент, який дуже сильно Марту відокремлює це характер.. По грі вона не грала легше і починала втрачати як і координацію так і концентрацію.. Псс мені неможна хвалити українок, скоріше навпаки-фарт спрацьовує тоді.. Ферро типова грунтовичка як і Кірстя, але це новый день і нова суперниці яка нематиме перевагу в потужності
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 23.04.2021 16:18
    +2
    Вадім Рубік, 23.04.2021 15:58
    Значить мало матчів дивились.. Але проти Ферро шансів мало буде
    А ты все жжошь... То Марта сет не вытащит, то шансов у неё нет))))
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    Sashamar
    online
      Sashamar, 23.04.2021 16:17
    0
    Давайте так: з одного боку дійсно мало що виходило, але ж не забуваймо про наслідки дуже підступної хвороби, які можуть відчуватися декілька місяців (це що відомо достеменно), а як воно далі ще взагалі ніхто не знає (як з тією радіацією). Крім того, здається, щось із взуттям, занадто ковзалася. З іншого - для танго потрібні двоє, і давайте віддаймо належне Конюх, яка повертає колишню форму, що, до речі, відмітила Марта у післяматчевому інтерв'ю.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 23.04.2021 16:16
    -1
    introvert, 23.04.2021 15:37
    Сегодня у Марты мало что получалось. Но такие победы - победы в дни, когда, казалось бы, все валится из рук, но выгрызаешь результат на зубах и на характере - даже ценнее тех, когда выносишь соперницу с корта на вдохновении. Молодец, Марта.
    З.Ы. Бекхенд у Конюх, конечно, на загляденье.
    Та особо гордиться нечем Марте за эту игру в отличие от предыдущей. Но, в принципе, Победы при неважной игре - это признак класса
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    Павло Бубенко
    online
      Павло Бубенко, 23.04.2021 16:05
    +1
    Не знаю, как по мне, Марта сыграла очень сильно, не уступала практически ни в чем хорватке! Если еще добавит силу удара и точность попадания в корт - победит в этом турнире!
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    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 23.04.2021 15:59
    +1
    У Марти тренером може бути тількки її МАТИ ! Без психолога далі ДОБРОТНОЇ ГРИ НЕ БУДЕ!
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.04.2021 15:58
    +4
    Важко, але молодчинка! Вітаємо!
    Марті треба звикати, що за кожний гейм доводиться боротися. Ніхто в топ-50 нічого не подарує, а тому спокійніше реагувати на помилки.
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 23.04.2021 15:58
    -1
    Reddit Video, 23.04.2021 15:49
    Мартусю с победой!
    По уровню игры, один из худших матчей вта, который я видел за последнее время)
    Значить мало матчів дивились.. Але проти Ферро шансів мало буде
    Ссылка
    Reddit Video
    online
      Reddit Video, 23.04.2021 15:49
    -6
    Мартусю с победой!
    По уровню игры, один из худших матчей вта, который я видел за последнее время)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.04.2021 15:47
    +2
    Так, з рекордом у рейтингу теж українку варто привітати! Що там у нас із метою на сезон?)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.04.2021 15:46
    +10
    Марта дорослішає. Це головний висновок із сьогоднішнього матчу. Вигризати перемоги, коли мало що виходить на корті - вміння, притаманне саме дорослим, розважливим гравцям. Конюх, наприклад, так і не зрозуміла, що, коли м'ячі летять куди завгодно, варто трохи притримати гру, не атакувати кожним другим ударом. І тому програла.
    Марту з перемогою. Але з сьогоднішнім рівнем гри завтра важко буде розраховувати на вихід у фінал, хто б не став суперницею. Характер - то добре, та варто згадати, що і безпосередньо в теніс Марта добре вміє грати.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 23.04.2021 15:42
    +3
    Но в полуфинале хотелось бы поменьше триллера. Марта, пожалей нервы болельщиков!
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 23.04.2021 15:41
    +5
    Відео матчу:
    https://www.youtube.com/watch?v=68c2eMiBsjY
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.04.2021 15:41
    +5
    Молодчинка,меньше психовать стала,матереет постепенно в хорошем смысле,немного подтянуть силу удара и тактическую грамотность и получим звезду тенниса
    Ссылка
    solomon7575
    online
      solomon7575, 23.04.2021 15:38
    +2
    Умничка!!!
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 23.04.2021 15:37
    +2
    Сегодня у Марты мало что получалось. Но такие победы - победы в дни, когда, казалось бы, все валится из рук, но выгрызаешь результат на зубах и на характере - даже ценнее тех, когда выносишь соперницу с корта на вдохновении. Молодец, Марта.
    З.Ы. Бекхенд у Конюх, конечно, на загляденье.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.04.2021 15:46
    +10
    Марта дорослішає. Це головний висновок із сьогоднішнього матчу. Вигризати перемоги, коли мало що виходить на корті - вміння, притаманне саме дорослим, розважливим гравцям. Конюх, наприклад, так і не зрозуміла, що, коли м'ячі летять куди завгодно, варто трохи притримати гру, не атакувати кожним другим ударом. І тому програла.
    Марту з перемогою. Але з сьогоднішнім рівнем гри завтра важко буде розраховувати на вихід у фінал, хто б не став суперницею. Характер - то добре, та варто згадати, що і безпосередньо в теніс Марта добре вміє грати.
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 23.04.2021 15:41
    +5
    Відео матчу:
    https://www.youtube.com/watch?v=68c2eMiBsjY
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.04.2021 15:41
    +5
    Молодчинка,меньше психовать стала,матереет постепенно в хорошем смысле,немного подтянуть силу удара и тактическую грамотность и получим звезду тенниса
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 23.04.2021 15:58
    +4
    Важко, але молодчинка! Вітаємо!
    Марті треба звикати, що за кожний гейм доводиться боротися. Ніхто в топ-50 нічого не подарує, а тому спокійніше реагувати на помилки.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 23.04.2021 15:42
    +3
    Но в полуфинале хотелось бы поменьше триллера. Марта, пожалей нервы болельщиков!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 23.04.2021 16:18
    +2
    Вадім Рубік, 23.04.2021 15:58
    Значить мало матчів дивились.. Але проти Ферро шансів мало буде
    А ты все жжошь... То Марта сет не вытащит, то шансов у неё нет))))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 23.04.2021 15:47
    +2
    Так, з рекордом у рейтингу теж українку варто привітати! Що там у нас із метою на сезон?)
    Ссылка
    solomon7575
    online
      solomon7575, 23.04.2021 15:38
    +2
    Умничка!!!
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 23.04.2021 15:37
    +2
    Сегодня у Марты мало что получалось. Но такие победы - победы в дни, когда, казалось бы, все валится из рук, но выгрызаешь результат на зубах и на характере - даже ценнее тех, когда выносишь соперницу с корта на вдохновении. Молодец, Марта.
    З.Ы. Бекхенд у Конюх, конечно, на загляденье.
    Ссылка
    Павло Бубенко
    online
      Павло Бубенко, 23.04.2021 16:05
    +1
    Не знаю, как по мне, Марта сыграла очень сильно, не уступала практически ни в чем хорватке! Если еще добавит силу удара и точность попадания в корт - победит в этом турнире!
    Ссылка
    ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО
    online
      ОЛЕГ ОЛЕЩЕНКО, 23.04.2021 15:59
    +1
    У Марти тренером може бути тількки її МАТИ ! Без психолога далі ДОБРОТНОЇ ГРИ НЕ БУДЕ!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.04.2021 16:30
    0
    Пішло в Марти - ну тепер перти у фінал і закріплюватися у топ-100
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 23.04.2021 16:17
    0
    Давайте так: з одного боку дійсно мало що виходило, але ж не забуваймо про наслідки дуже підступної хвороби, які можуть відчуватися декілька місяців (це що відомо достеменно), а як воно далі ще взагалі ніхто не знає (як з тією радіацією). Крім того, здається, щось із взуттям, занадто ковзалася. З іншого - для танго потрібні двоє, і давайте віддаймо належне Конюх, яка повертає колишню форму, що, до речі, відмітила Марта у післяматчевому інтерв'ю.
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