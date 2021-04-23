Стамбул. Костюк второй раз в сезоне вышла в полуфинал турнира WTA

Украинская теннисистка Марта Костюк (№85 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 250 в Стамбуле.



В матче 1/4 финала украинка обыграла экс-двадцатую ракетку мира Ану Конюх (№241 WTA).



Стамбул. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) – Ана Конюх (Хорватия) – 7:5, 4:6, 6:3



В следующем раунде Костюк сразится с Сораной Кырстей из Румынии (№67 WTA) или Фионой Ферро из Франции (№57 WTA).



Для Марты это будет второй полуфинал на уровне WTA. В начале года она сражалась за путевку в финал на более престижных соревнованиях в Абу-Даби.

Со следующей недели Костюк установит новый личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись как минимум на 76-ю позицию.