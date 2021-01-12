Костюк не сумела выйти в финал турнира в Абу-Даби, проиграв Кудерметовой

Украинка имела сетбол в первой партии, но проиграла в двух сетах

  • 12.01.2021 13:09
  • 4312 просмотров
  • 26 комментариев
Костюк не сумела выйти в финал турнира в Абу-Даби, проиграв Кудерметовой
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
 
В полуфинале 18-летняя украинка уступила Веронике Кудерметовой из России (№46 WTA). 
 
Абу-Даби. Полуфинал
Марта Костюк (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:7(8), 4:6

Матч начался для Костюк очень неплохо. Соперница не могла найти свою игру, с точностью были проблемы. В четвертом гейме у россиянки пропала первая подача и Марта оформила брейк под ноль. После этого инициативу перехватила уже россиянка, воспользовавшись затяжным провалом в игре украинки. Кудерметова выиграла четыре гейма из пяти и выходила подавать на сет. 
 
Но Марта сегодня моментами играла очень недурно, так просто отдавать партию она не собиралась. Судьба сета решалась на тай-брейке, который получился очень равным. Теннисистки менялись сторонами при счете 3-3 и 6-6. Украинка первой заработала сетбол, но реализовать его не смогла, в итоге уступив. Стоит отметить две двойные ошибки на тай-брейке, для побед на таком уровне это непозволительная роскошь.


 
Имея психологическое преимущество, Кудерметова повела во втором сете и практически все время была впереди. Костюк ни разу не удалось сделать счет равным, хотя было очень много хороших моментов. В итоге украинка отыграла четыре матчбола, имела брейкпоинты, чтобы сделать счет 5:5, но додавить Кудерметову не получилось.
 
Стоит поблагодарить Марту за великолепный турнир, не так часто после вылета Свитолиной другие украинки играют на поздних стадиях турниров такого уровня. Марта уже увидела, что она может на равных играть против любых соперниц, но чтобы еще и побеждать нужно работать над стабильностью. Для этого нужна практика и слаженная работа тренировочной команды. Перспективы отличные, нужно запастись терпением и усердно работать.

Участие в полуфинале позволит Костюк подняться на 78-ю позицию в мировом рейтинге, обновив личный рекорд.
 
Отметим, что россиянка в четвертьфинале обыграла Элину Свитолину. На данный момент она  выиграла шесть последних встреч с украинками.
 
В финале Кудерметова сразится против Арины Соболенко из Беларуси (№10 WTA).

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Prokaz
      Prokaz, 12.01.2021 14:22
    0
    Пришла месть от российскиго тенниса 2:2
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 12.01.2021 14:17
    0
    На жаль через робочий час не зміг побачити матчі наших дівчат проти Кудерметової.Можливо, просто незручна суперниця для наших, бо якихось серйозних досягнень до цього турніру в неї не було.
    Еля загалом рівень ТОП-гравця тримає, про що свідчить її серія з 40 поспіль перемог після виграного першого сету українкою.
    Щодо Марти, то навіть суто статистично видно її ментальний прогрес. Раніше тай-брейк це були гарантовані набрані 1...2 очки проти 7 у суперниці. Сьогодні відіграла Марта 2 сетболи та 4 матчболи суперниці, не опускала рук і продовжувалася боротися навіть за рахунку 2-5 в 2-му сеті.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.01.2021 13:49
    +3
    Ilya , 12.01.2021 13:26
    Марта молодец.
    Что я заметил, психологически она слабая, быстро руки опускает.
    Думаю, я не один, кто слышал ее спич к маме :" Ну підтримай мене вже".
    Ей не хватает поддержки и с этим тоже нужно что-то придумывать.
    Це з часом прийде. Раніше вона стогнала ледве не після кожного програного гейму на подачі
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 12.01.2021 13:48
    +2
    Нічого, Марта ще порве їм дупу на онучі!
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 12.01.2021 13:48
    0
    Марта по стилю гри схожа на Ястремскую чи Соболенко, на жаль 22 винерси не допомогли проти характера Кудерметовой
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 12.01.2021 13:42
    +5
    Як би там не було, це один з найкращий, якщо не найкращий турнір в кар’єрі Костюк.
    Сфокусованість і подача - ось над чим Марті треба починати працювати вже зараз, не відкладаючи на потім.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 12.01.2021 13:39
    +5
    Нічого страшного не трапилося сьогодні. Хотілося б, звичайно, щоб Марта вийшла в фінал, та помстилася мордорці, але брак досвіду своє взяв. Тем не менш, дякую Марті за цей турнір, за її перемоги, за її характер, за її волю. Та й що сказати - епізодами в цій грі у неї був фантастичний теніс. Жаль, що не спіймала кураж! Але не має бути їй соромно за цю поразку! Набереться досвіду - буде рвати таких кудерметових аж на раз. Чекаємо на Марту в Австралії.
    Ссылка
    alex55
      alex55, 12.01.2021 13:35
    +2
    жаль
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.01.2021 13:29
    +3
    relax-1984, 12.01.2021 13:21
    А как выглядит? Да? А представьте себе в конце сезона Марту на 8-9 месте и конкурирующую с условной Плишковой за Итоговый )))
    Вполне представляю и даже повыше 8-9. Но, думаю, пока не в этом году
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.01.2021 13:28
    +5
    У першій партії Марта часом починала грати головою, змінювала ритм, кидала напівгорки, про які я казав учора. І дійсно, суперниця нерідко після них викидала м'ячі на хавкорт під атаку Марти. Але в другому сеті такі спроби зникли, на жаль. Не треба заряджатися на один удар, маючи прекрасну техніку та тенісний інтелект. Поки Марта вмикає голову тільки епізодично. Але раніше і того не було, тобто, прогрес є.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 12.01.2021 13:26
    +4
    Марті за турнір тверда четвірка.
    Ще є вдосталь часу для покращення подач у українки і кращій грі на власній подачі. Якщо буде прогрес і в цьому компоненті, тоді й можна чекати справжніх успіхів.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 12.01.2021 13:26
    +5
    Марта молодец.
    Что я заметил, психологически она слабая, быстро руки опускает.
    Думаю, я не один, кто слышал ее спич к маме :" Ну підтримай мене вже".
    Ей не хватает поддержки и с этим тоже нужно что-то придумывать.
    Ссылка
    Віктор Савчук
      Віктор Савчук, 12.01.2021 13:24
    +5
    Достойна гра Марти, за яку не соромно, так трохи не справилась з нервами, якби не це могла б зробити камбек. Дякую Марті та Еліні за хорошу гру, старались і це було видно
    Ссылка
    Vasyl Pasternak
    online
      Vasyl Pasternak, 12.01.2021 13:21
    -1
    Гра на своїй подачі жахлива. Фізична форма хороша, проте мотивації мало. Психологічно нестійка Марта. Потрібно змінювати тренерів. Мама як тренер - добре на рівні юніорів).
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 12.01.2021 13:21
    +11
    Марта дякую за технічну різнобарвну гру,за подаровані емоції!Вірю в твої майбутні перемоги!
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 12.01.2021 13:21
    +1
    sv_2000, 12.01.2021 13:18
    Еще больше мне нравится сейчас лив гонка ВТА. Там Марта сейчас третья
    А как выглядит? Да? А представьте себе в конце сезона Марту на 8-9 месте и конкурирующую с условной Плишковой за Итоговый )))
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.01.2021 13:21
    +7
    По суті цілком рівна гра. Досвід і витримка психологічна відіграли вирішальну роль
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.01.2021 13:20
    +6
    Краща стабільність гри мордорки вирішила все. Як, власне, і прогнозувалося до матчу. Хоч таких величезних провалів, як проти Се та іспанки, в грі Марти не спостерігалося, але простих помилок, особливо у важливі моменти, було забагато. І це ще за жахливого відсотка першої подачі у Кудерметової. За її подачі чіплятися більш-менш вдавалося, але на своїх - біда.
    Тим не менше, турнір для Марти виявився дуже вдалим, навіть враховуючи класну сітку. Піднялася на 21 місце за тиждень. Можна спокійно летіти готуватися в Австралію. І постійно працювати над ментальністю.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 12.01.2021 13:18
    +13
    Да молодчинка, хоть и расстроился, но сразу попустило.... Марте просто от души удачи... И если она хочет достичь теннисных вершин, то надо сконцентрироваться именно на теннисе... Здесь все просто: в её руках её признание...
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.01.2021 13:18
    +5
    Павел СН, 12.01.2021 13:17
    поднялась на 77место в рейтинге(красивое число)
    Еще больше мне нравится сейчас лив гонка ВТА. Там Марта сейчас третья
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 12.01.2021 13:18
    +13
    Да молодчинка, хоть и расстроился, но сразу попустило.... Марте просто от души удачи... И если она хочет достичь теннисных вершин, то надо сконцентрироваться именно на теннисе... Здесь все просто: в её руках её признание...
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 12.01.2021 13:14
    +12
    сражалась до конца молодец!На АО выйдет уже прошедший горнило полуфинала ВТА игрок.Марте удачи,всё придёт!
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 12.01.2021 13:21
    +11
    Марта дякую за технічну різнобарвну гру,за подаровані емоції!Вірю в твої майбутні перемоги!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 12.01.2021 13:21
    +7
    По суті цілком рівна гра. Досвід і витримка психологічна відіграли вирішальну роль
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.01.2021 13:15
    +7
    axylinam, 12.01.2021 13:12
    Очень достойно Марта выступила на этом турнире,но срочно нужен хороший тренер,иначе прогресс во взрослом теннисе будет медленным
    Тю.... Марта что-то не умеет, недостаточно технична, не прогрессируют? На чем основан твой глубокомысленный вывод? Марта и ее мама лучше тебя знают что надо для дальнейшего прогресса.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.01.2021 13:20
    +6
    Краща стабільність гри мордорки вирішила все. Як, власне, і прогнозувалося до матчу. Хоч таких величезних провалів, як проти Се та іспанки, в грі Марти не спостерігалося, але простих помилок, особливо у важливі моменти, було забагато. І це ще за жахливого відсотка першої подачі у Кудерметової. За її подачі чіплятися більш-менш вдавалося, але на своїх - біда.
    Тим не менше, турнір для Марти виявився дуже вдалим, навіть враховуючи класну сітку. Піднялася на 21 місце за тиждень. Можна спокійно летіти готуватися в Австралію. І постійно працювати над ментальністю.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.01.2021 13:13
    +6
    По игре ничего не могу сказать, не видел, просто хочется поблагодарить Марту за подаренные эмоции. То ли еще будет!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.01.2021 13:12
    +6
    Очень достойно Марта выступила на этом турнире,но срочно нужен хороший тренер,иначе прогресс во взрослом теннисе будет медленным
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 12.01.2021 13:42
    +5
    Як би там не було, це один з найкращий, якщо не найкращий турнір в кар’єрі Костюк.
    Сфокусованість і подача - ось над чим Марті треба починати працювати вже зараз, не відкладаючи на потім.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 12.01.2021 13:39
    +5
    Нічого страшного не трапилося сьогодні. Хотілося б, звичайно, щоб Марта вийшла в фінал, та помстилася мордорці, але брак досвіду своє взяв. Тем не менш, дякую Марті за цей турнір, за її перемоги, за її характер, за її волю. Та й що сказати - епізодами в цій грі у неї був фантастичний теніс. Жаль, що не спіймала кураж! Але не має бути їй соромно за цю поразку! Набереться досвіду - буде рвати таких кудерметових аж на раз. Чекаємо на Марту в Австралії.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 12.01.2021 13:28
    +5
    У першій партії Марта часом починала грати головою, змінювала ритм, кидала напівгорки, про які я казав учора. І дійсно, суперниця нерідко після них викидала м'ячі на хавкорт під атаку Марти. Але в другому сеті такі спроби зникли, на жаль. Не треба заряджатися на один удар, маючи прекрасну техніку та тенісний інтелект. Поки Марта вмикає голову тільки епізодично. Але раніше і того не було, тобто, прогрес є.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 12.01.2021 13:26
    +5
    Марта молодец.
    Что я заметил, психологически она слабая, быстро руки опускает.
    Думаю, я не один, кто слышал ее спич к маме :" Ну підтримай мене вже".
    Ей не хватает поддержки и с этим тоже нужно что-то придумывать.
    Ссылка
    Віктор Савчук
      Віктор Савчук, 12.01.2021 13:24
    +5
    Достойна гра Марти, за яку не соромно, так трохи не справилась з нервами, якби не це могла б зробити камбек. Дякую Марті та Еліні за хорошу гру, старались і це було видно
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.01.2021 13:18
    +5
    Павел СН, 12.01.2021 13:17
    поднялась на 77место в рейтинге(красивое число)
    Еще больше мне нравится сейчас лив гонка ВТА. Там Марта сейчас третья
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 12.01.2021 13:17
    +5
    поднялась на 77место в рейтинге(красивое число)
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 12.01.2021 13:26
    +4
    Марті за турнір тверда четвірка.
    Ще є вдосталь часу для покращення подач у українки і кращій грі на власній подачі. Якщо буде прогрес і в цьому компоненті, тоді й можна чекати справжніх успіхів.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 12.01.2021 13:49
    +3
    Ilya , 12.01.2021 13:26
    Марта молодец.
    Что я заметил, психологически она слабая, быстро руки опускает.
    Думаю, я не один, кто слышал ее спич к маме :" Ну підтримай мене вже".
    Ей не хватает поддержки и с этим тоже нужно что-то придумывать.
    Це з часом прийде. Раніше вона стогнала ледве не після кожного програного гейму на подачі
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 12.01.2021 13:29
    +3
    relax-1984, 12.01.2021 13:21
    А как выглядит? Да? А представьте себе в конце сезона Марту на 8-9 месте и конкурирующую с условной Плишковой за Итоговый )))
    Вполне представляю и даже повыше 8-9. Но, думаю, пока не в этом году
    Ссылка
    #sAshA 202
      #sAshA 202, 12.01.2021 13:13
    +3
    і так непогано!
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 12.01.2021 13:48
    +2
    Нічого, Марта ще порве їм дупу на онучі!
    Ссылка
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