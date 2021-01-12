Костюк не сумела выйти в финал турнира в Абу-Даби, проиграв Кудерметовой

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.



В полуфинале 18-летняя украинка уступила Веронике Кудерметовой из России (№46 WTA).



Абу-Даби. Полуфинал

Марта Костюк (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:7(8), 4:6

Матч начался для Костюк очень неплохо. Соперница не могла найти свою игру, с точностью были проблемы. В четвертом гейме у россиянки пропала первая подача и Марта оформила брейк под ноль. После этого инициативу перехватила уже россиянка, воспользовавшись затяжным провалом в игре украинки. Кудерметова выиграла четыре гейма из пяти и выходила подавать на сет.



Но Марта сегодня моментами играла очень недурно, так просто отдавать партию она не собиралась. Судьба сета решалась на тай-брейке, который получился очень равным. Теннисистки менялись сторонами при счете 3-3 и 6-6. Украинка первой заработала сетбол, но реализовать его не смогла, в итоге уступив. Стоит отметить две двойные ошибки на тай-брейке, для побед на таком уровне это непозволительная роскошь.





Имея психологическое преимущество, Кудерметова повела во втором сете и практически все время была впереди. Костюк ни разу не удалось сделать счет равным, хотя было очень много хороших моментов. В итоге украинка отыграла четыре матчбола, имела брейкпоинты, чтобы сделать счет 5:5, но додавить Кудерметову не получилось.



Стоит поблагодарить Марту за великолепный турнир, не так часто после вылета Свитолиной другие украинки играют на поздних стадиях турниров такого уровня. Марта уже увидела, что она может на равных играть против любых соперниц, но чтобы еще и побеждать нужно работать над стабильностью. Для этого нужна практика и слаженная работа тренировочной команды. Перспективы отличные, нужно запастись терпением и усердно работать.

Участие в полуфинале позволит Костюк подняться на 78-ю позицию в мировом рейтинге, обновив личный рекорд.



Отметим, что россиянка в четвертьфинале обыграла Элину Свитолину. На данный момент она выиграла шесть последних встреч с украинками.



В финале Кудерметова сразится против Арины Соболенко из Беларуси (№10 WTA).