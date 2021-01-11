Украинского полуфинала в Абу-Даби не будет. Свитолина проиграла россиянке

Украинка снова в трех сетах уступила Веронике Кудерметовой

  • 11.01.2021 17:02
  • 9007 просмотров
  • 57 комментариев
Украинского полуфинала в Абу-Даби не будет. Свитолина проиграла россиянке
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
 
26-летняя украинка, посеянная на турнире под вторым номером, в матче 1/4 финала уступила Веронике Кудерметовой из России (№46 WTA).
 
Абу-Даби. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) – 7:5, 3:6, 6:7(3)

Свитолина очень хотела взять реванш у Кудерметовой за поражение в Москве. Тогда она явно не показала своей лучшей игры, хотя через две недели и дошла до финала Итогового турнира.
 
После феерического матча с участием Марты Костюк данная встреча смотрелась более академично. Обе теннисистки мощно перестреливались плоскими ударами, лишь изредка меняя рисунок игры. Кудерметова иногда вытягивала Свитолину к сетке, украинка успевала не всегда. Первый сет прошел в равной борьбе, но Элина поймала соперницу на небольшом спаде в 11-м гейме, после которого россиянка банально не успела отыграться.  


 
Во втором сете Вероника уменьшила атакующий пыл, практически сравнявшись со Свитолиной по уровню давления в атаке. Удивительно, но это принесло плоды. Несколько раз на важных очках Элина ошиблась, отпустив оппонентку на два брейка вперед. Отыграть такой запас у Кудерметовой малореально, подает она очень мощно. 


 
А вот третья партия могла качнуться в любую сторону. Невзирая на то, что россиянка долгое время вела с брейком, в шестом и восьмом геймах Свитолина имела отличные шансы восстановить статус-кво. Получилось в восьмом, после чего последовала легкая защита своей подачи, но принять на матч не получилось. Теннисистки еще раз обменялись брейками и ушли на тай-брейк. И если вчера соперница очень переживала в этот момент, то сегодня – нет.  Кудерметова играла уверенно и заслужила на победу.
 
Увидеть украинский полуфинал в Абу-Даби завтра не получится, но продолжаем болеть за Марту.
 
Отметим, что у Свитолиной прервалась шестиматчевая серия побед над россиянками. Также до этого поединка она выиграла 40 матчей подряд, взяв верх в первой партии. Элина сохранит пятую строчку в мировом рейтинге.
 
Это были вторая встреча теннисисток, россиянка снова одержала победу в трех сетах (Кубок Кремля-2019).
 
В следующем раунде Кудерметова сразится с украинкой Мартой Костюк (№99 WTA).

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Источник — Sport.ua

(24 голоса)

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Комментарии
    Oleksandr Kelym
      Oleksandr Kelym, 11.01.2021 18:32
    -2
    Черговий безбарвний матч сірої миші українського тенісу...
    Елементарні найпростіші м*ячі - то в сітку, то в аут !
    Кудерметова так само бездарна - але всеж трохи стійкіша психологічно: Світоліна любе попатякати про роботу з психологом - але де результат тієї роботи? По крайній мірі на корті не видно...
    Ссылка
    alex55
      alex55, 11.01.2021 17:58
    +4
    Чему учит Свитолину её тренер, не понятно. Наверное создавать себе проблемы, а потом их преодолевать. Сколько матчей смотрю, сценарий один и тот же. Перебить мяч на сторону соперницы и потом бегать по углам отбивать удары оппонентки. Никакого креатива, мысли или обострения для соперницы. Порой даже обидно.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.01.2021 17:54
    +3
    Tsetsur, 11.01.2021 17:32
    Свитолина любит проигрывать россиянкам, любит наверное Россию. Позорище
    Ляпнуть такую чушь может только полный аматор...
    Как раз Эля специалистка по кацапкам, по выбиванию их из турниров.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.01.2021 17:51
    +5
    Элине не расстраиваться, она сегодня проявляла волю к победе и не сдавалась до конца. Но сегодня не её день, ничего страшного.
    Впереди ещё более важные турниры в Австралии.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.01.2021 17:51
    +4
    AleksMih, 11.01.2021 17:44
    Аукнулся взад в том числе и деньгами откровенно слитый и ненужный матч на приснопамятном позапрошлогоднем кубке кремля , что это был слив понимали все, однажды даже эксспонсор Юра в интервью как-то нечаянно об этом проболтался, но после него у Кудерметовой появилась слабая надежда на превосходство, теперь это твердая уверенность. Но поведение семейки Кудерметовых - папик-хоккеист подхлопывал перед подбросом Свитолиной на подачу даже на решающем тайбрейке - это натуральное скотство, эмоциональной Марте надо быть готовой к таким гадостям.
    Я тоже заметил, что этот скот постоянно мешал Элине своими хлопками!
    В грязной игре, равных кацапам нет в мире!
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 11.01.2021 17:47
    -1
    Финальную перестрелку проиграла Свитолина без вариантов.
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 11.01.2021 17:44
    +5
    Аукнулся взад в том числе и деньгами откровенно слитый и ненужный матч на приснопамятном позапрошлогоднем кубке кремля , что это был слив понимали все, однажды даже эксспонсор Юра в интервью как-то нечаянно об этом проболтался, но после него у Кудерметовой появилась слабая надежда на превосходство, теперь это твердая уверенность. Но поведение семейки Кудерметовых - папик-хоккеист подхлопывал перед подбросом Свитолиной на подачу даже на решающем тайбрейке - это натуральное скотство, эмоциональной Марте надо быть готовой к таким гадостям.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 11.01.2021 17:43
    0
    sv_2000, 11.01.2021 17:21
    Ерунда эта вся статистика Марты 14-17 лет. Настоящий взрослый теннис у нее только начинается. Я наоборот считаю что против Элины ей было бы тяжелее. С Кудерметовой должна быть яркая игра по идее. Посмотрим.
    А Элина, да, взрослая состоявшаяся теннисистка, развивается, но потолок пробить свой не может.
    Не знаю, может, это психологическое? Преодолеет себя - и выиграет Большой шлем?
    Ссылка
    alekos59
    online
      alekos59, 11.01.2021 17:42
    +1
    Игорь Авто, 11.01.2021 17:31
    Твои братья тебя в попу ебадь будут пока Ху через рот не вылезет
    Тебя уже?
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 11.01.2021 17:41
    +7
    Tsetsur, 11.01.2021 17:32
    Свитолина любит проигрывать россиянкам, любит наверное Россию. Позорище
    Аллё, она до этого уже выбила двоих россиянок, видимо, тоже по любви?
    Ссылка
    Empty
      Empty, 11.01.2021 17:36
    0
    РЕДДИТ ВИДЕО, 11.01.2021 17:25
    Украинские болельщики это ДНО) Хуже ,наверное, только российские "братья'', кхе-кхе. Любое поражение и сразу с ушатами дерьма бегут в комменты, те кто вечера славил спортсмена. Ни на одном англоязычном форуме тенниса такого однообразия мысли и убожества не увидишь. Так и живем, в принципе)
    100% ++
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    BekXan
      BekXan, 11.01.2021 17:34
    +1
    Бывают неудобные соперники скорее тот же случай.Может получилась и соперник не простой и чуточку под устала.Вопросы остались с элементарной техникой что то у Свитолины в этом вопросе не ладиться.
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    Tsetsur
    online
      Tsetsur, 11.01.2021 17:32
    -17
    Свитолина любит проигрывать россиянкам, любит наверное Россию. Позорище
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 11.01.2021 17:31
    -2
    Комментарий свернут. Показать
    РЕДДИТ ВИДЕО, 11.01.2021 17:25
    Украинские болельщики это ДНО) Хуже ,наверное, только российские "братья'', кхе-кхе. Любое поражение и сразу с ушатами дерьма бегут в комменты, те кто вечера славил спортсмена. Ни на одном англоязычном форуме тенниса такого однообразия мысли и убожества не увидишь. Так и живем, в принципе)
    Твои братья тебя в попу ебадь будут пока Ху через рот не вылезет
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 11.01.2021 17:28
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Игорь Авто, 11.01.2021 17:27
    А ты с какой залупы?!
    Раша выпердышшш
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    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 11.01.2021 17:27
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    РЕДДИТ ВИДЕО, 11.01.2021 17:25
    Украинские болельщики это ДНО) Хуже ,наверное, только российские "братья'', кхе-кхе. Любое поражение и сразу с ушатами дерьма бегут в комменты, те кто вечера славил спортсмена. Ни на одном англоязычном форуме тенниса такого однообразия мысли и убожества не увидишь. Так и живем, в принципе)
    А ты с какой залупы?!
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 11.01.2021 17:26
    -7
    Увел черный у украинцев их девушку а с ней и игра. Будут видео выставлять Иэна Инстаграме .
    Ссылка
    РЕДДИТ ВИДЕО
      РЕДДИТ ВИДЕО, 11.01.2021 17:25
    +2
    Украинские болельщики это ДНО) Хуже ,наверное, только российские "братья'', кхе-кхе. Любое поражение и сразу с ушатами дерьма бегут в комменты, те кто вечера славил спортсмена. Ни на одном англоязычном форуме тенниса такого однообразия мысли и убожества не увидишь. Так и живем, в принципе)
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 11.01.2021 17:25
    -5
    Комментарий свернут. Показать
    Олег Мандрівник, 11.01.2021 17:23
    Вчера выдохлась, на сегодня сил уже не осталось
    Сегодня она уставшая или заебаная не знаю
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    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 11.01.2021 17:23
    +5
    Вчера выдохлась, на сегодня сил уже не осталось
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 11.01.2021 17:07
    +19
    Жаль.
    Элина достойно боролась, но проиграла, бывает. Марте, кстати, может быть и лучше Кудерметова. Не будет пиетета перед старшим товарищем. В общем, спасибо Элина, Марта камон!
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    pricolist
    online
      pricolist, 11.01.2021 17:11
    +13
    А спорт юа писал Костюк сыграет со Свитолиной. Зачем бежать впереди батька в пекло?
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 11.01.2021 17:13
    +12
    Не зважаючи на поразку Еліні повага і подяка,за самовідданість ,за боротьбу,за спортивний характер!
    Ссылка
    nordi
      nordi, 11.01.2021 17:08
    +11
    Ilya , 11.01.2021 17:04
    А теперь можно и видосик в тикток снимать идти, время наконец-то появилось на любимое занятие.
    Господи, як таких людей земля носить...як їм своє гуано не смердить, в якому вони хотять жити і вбачають всюди. Дякуємо за гру, Еля, за чудові емоції і файний теніс проти суперниць, що полюбляють силовий теніс. Будь-яка серія переривається. Серія проти мордорок наразі теж призупинилась. Сподіваюсь, вже з наступною з них ти розпочнеш нову, переможну серію. Роби висновки і до нових перемог. Мені цей турнір в твоєму виконанні сподобався! Далі вболіваємо за Марту. кудерметову помотала для неї нормально)
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    Publius
      Publius, 11.01.2021 17:16
    +9
    Только один положительный момент в этом всем есть - не надо выбирать, за кого болеть в полуфинале. Шансов у Марты маловато, будем надеяться на удачу, она очень бы не помешала.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 11.01.2021 17:05
    +8
    Ilya , 11.01.2021 17:04
    А теперь можно и видосик в тикток снимать идти, время наконец-то появилось на любимое занятие.
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 11.01.2021 17:41
    +7
    Tsetsur, 11.01.2021 17:32
    Свитолина любит проигрывать россиянкам, любит наверное Россию. Позорище
    Аллё, она до этого уже выбила двоих россиянок, видимо, тоже по любви?
    Ссылка
    Andrian Harandzha
      Andrian Harandzha, 11.01.2021 17:13
    +7
    Дійти до чвертьфіналу - не провал. Але не відчувалось легкості та надії, що Світоліна може повернути матч на свою користь. А шкода - сітка була сприятлива. Успіхів в майбутніх іграх.
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 11.01.2021 17:12
    +6
    Nikas, 11.01.2021 17:07
    Крикливая этот тинейджер Вероника, но молодец настроилась на Свитолину отлично, хотя нет в мире тенесисток которые не хотели бы проверить свои силы на фоне Элины
    Лол, їй 23. Прикро так програвати, але нічого. Два таких затяжних матчів на першому ж турнірі це не солодко, але слугуватимуть хорошим підмурком до АО. Дякуєм Еліні за гру, а завтра на Марту
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    Vladlen
    online
      Vladlen, 11.01.2021 17:12
    +6
    Как хорошо Элина провела 1 сет, и так безобразно 2 следующих. Апофеозом игры был тайбрейк, не одной хорошей первой подачи и такие детские ошибки на приеме. Все таки со второй подачей надо что то делать или прогресса больше не будет.
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 11.01.2021 17:10
    +6
    ну что ж надеемся что матч со Свитолиной отобрал у россиянки много сил,хотя в третьем сете эта худорукая била по мячу подозрительно очень мощно.Марта .думаю сделает правильные выводы из сегодняшнего поражения Элины и не повторит ее ошибок
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    adidas77
    online
      adidas77, 11.01.2021 17:51
    +5
    Элине не расстраиваться, она сегодня проявляла волю к победе и не сдавалась до конца. Но сегодня не её день, ничего страшного.
    Впереди ещё более важные турниры в Австралии.
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 11.01.2021 17:44
    +5
    Аукнулся взад в том числе и деньгами откровенно слитый и ненужный матч на приснопамятном позапрошлогоднем кубке кремля , что это был слив понимали все, однажды даже эксспонсор Юра в интервью как-то нечаянно об этом проболтался, но после него у Кудерметовой появилась слабая надежда на превосходство, теперь это твердая уверенность. Но поведение семейки Кудерметовых - папик-хоккеист подхлопывал перед подбросом Свитолиной на подачу даже на решающем тайбрейке - это натуральное скотство, эмоциональной Марте надо быть готовой к таким гадостям.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 11.01.2021 17:23
    +5
    Вчера выдохлась, на сегодня сил уже не осталось
    Ссылка
    Віктор Савчук
      Віктор Савчук, 11.01.2021 17:15
    +5
    за гру можна подякувати, по результату видно що старалась. З топ-10 лише Соболенко залилась, так що менше ниття, ще цілий попереду.
    Ссылка
    alex55
      alex55, 11.01.2021 17:58
    +4
    Чему учит Свитолину её тренер, не понятно. Наверное создавать себе проблемы, а потом их преодолевать. Сколько матчей смотрю, сценарий один и тот же. Перебить мяч на сторону соперницы и потом бегать по углам отбивать удары оппонентки. Никакого креатива, мысли или обострения для соперницы. Порой даже обидно.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.01.2021 17:51
    +4
    AleksMih, 11.01.2021 17:44
    Аукнулся взад в том числе и деньгами откровенно слитый и ненужный матч на приснопамятном позапрошлогоднем кубке кремля , что это был слив понимали все, однажды даже эксспонсор Юра в интервью как-то нечаянно об этом проболтался, но после него у Кудерметовой появилась слабая надежда на превосходство, теперь это твердая уверенность. Но поведение семейки Кудерметовых - папик-хоккеист подхлопывал перед подбросом Свитолиной на подачу даже на решающем тайбрейке - это натуральное скотство, эмоциональной Марте надо быть готовой к таким гадостям.
    Я тоже заметил, что этот скот постоянно мешал Элине своими хлопками!
    В грязной игре, равных кацапам нет в мире!
    Ссылка
    Sergey Dorofeev
    online
      Sergey Dorofeev, 11.01.2021 17:13
    +4
    Пока тренировать будет Эндрю, Элина "законсервируется" в подобных результатах. "Сложно что-то менять ничего не меняя!" (с)
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 11.01.2021 17:54
    +3
    Tsetsur, 11.01.2021 17:32
    Свитолина любит проигрывать россиянкам, любит наверное Россию. Позорище
    Ляпнуть такую чушь может только полный аматор...
    Как раз Эля специалистка по кацапкам, по выбиванию их из турниров.
    Ссылка
    Ked
      Ked, 11.01.2021 17:10
    +3
    Да уж...Физика явно подвела Элину. А у Кудерметовой конечно физра на высоком уровне, не первый раз она вытягивает матчи засчет выносливости, просто лошадь. Но думаю Марте эта лошадка вполне по зубам. Даже если по 3 сетам, тут физикой Марту уже не возмешь.
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