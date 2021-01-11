Украинского полуфинала в Абу-Даби не будет. Свитолина проиграла россиянке

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
26-летняя украинка, посеянная на турнире под вторым номером, в матче 1/4 финала уступила Веронике Кудерметовой из России (№46 WTA).
Абу-Даби. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) – 7:5, 3:6, 6:7(3)
Свитолина очень хотела взять реванш у Кудерметовой за поражение в Москве. Тогда она явно не показала своей лучшей игры, хотя через две недели и дошла до финала Итогового турнира.
После феерического матча с участием Марты Костюк данная встреча смотрелась более академично. Обе теннисистки мощно перестреливались плоскими ударами, лишь изредка меняя рисунок игры. Кудерметова иногда вытягивала Свитолину к сетке, украинка успевала не всегда. Первый сет прошел в равной борьбе, но Элина поймала соперницу на небольшом спаде в 11-м гейме, после которого россиянка банально не успела отыграться.
Во втором сете Вероника уменьшила атакующий пыл, практически сравнявшись со Свитолиной по уровню давления в атаке. Удивительно, но это принесло плоды. Несколько раз на важных очках Элина ошиблась, отпустив оппонентку на два брейка вперед. Отыграть такой запас у Кудерметовой малореально, подает она очень мощно.
А вот третья партия могла качнуться в любую сторону. Невзирая на то, что россиянка долгое время вела с брейком, в шестом и восьмом геймах Свитолина имела отличные шансы восстановить статус-кво. Получилось в восьмом, после чего последовала легкая защита своей подачи, но принять на матч не получилось. Теннисистки еще раз обменялись брейками и ушли на тай-брейк. И если вчера соперница очень переживала в этот момент, то сегодня – нет. Кудерметова играла уверенно и заслужила на победу.
Увидеть украинский полуфинал в Абу-Даби завтра не получится, но продолжаем болеть за Марту.
Отметим, что у Свитолиной прервалась шестиматчевая серия побед над россиянками. Также до этого поединка она выиграла 40 матчей подряд, взяв верх в первой партии. Элина сохранит пятую строчку в мировом рейтинге.
Это были вторая встреча теннисисток, россиянка снова одержала победу в трех сетах (Кубок Кремля-2019).
В следующем раунде Кудерметова сразится с украинкой Мартой Костюк (№99 WTA).
Источник — Sport.ua
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Елементарні найпростіші м*ячі - то в сітку, то в аут !
Кудерметова так само бездарна - але всеж трохи стійкіша психологічно: Світоліна любе попатякати про роботу з психологом - але де результат тієї роботи? По крайній мірі на корті не видно...
Как раз Эля специалистка по кацапкам, по выбиванию их из турниров.
Впереди ещё более важные турниры в Австралии.
В грязной игре, равных кацапам нет в мире!
А Элина, да, взрослая состоявшаяся теннисистка, развивается, но потолок пробить свой не может.
Элина достойно боролась, но проиграла, бывает. Марте, кстати, может быть и лучше Кудерметова. Не будет пиетета перед старшим товарищем. В общем, спасибо Элина, Марта камон!
Впереди ещё более важные турниры в Австралии.
В грязной игре, равных кацапам нет в мире!
Как раз Эля специалистка по кацапкам, по выбиванию их из турниров.
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