Украинского полуфинала в Абу-Даби не будет. Свитолина проиграла россиянке

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.



26-летняя украинка, посеянная на турнире под вторым номером, в матче 1/4 финала уступила Веронике Кудерметовой из России (№46 WTA).



Абу-Даби. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Вероника Кудерметова (Россия) – 7:5, 3:6, 6:7(3)

Свитолина очень хотела взять реванш у Кудерметовой за поражение в Москве. Тогда она явно не показала своей лучшей игры, хотя через две недели и дошла до финала Итогового турнира.



После феерического матча с участием Марты Костюк данная встреча смотрелась более академично. Обе теннисистки мощно перестреливались плоскими ударами, лишь изредка меняя рисунок игры. Кудерметова иногда вытягивала Свитолину к сетке, украинка успевала не всегда. Первый сет прошел в равной борьбе, но Элина поймала соперницу на небольшом спаде в 11-м гейме, после которого россиянка банально не успела отыграться.





Во втором сете Вероника уменьшила атакующий пыл, практически сравнявшись со Свитолиной по уровню давления в атаке. Удивительно, но это принесло плоды. Несколько раз на важных очках Элина ошиблась, отпустив оппонентку на два брейка вперед. Отыграть такой запас у Кудерметовой малореально, подает она очень мощно.





А вот третья партия могла качнуться в любую сторону. Невзирая на то, что россиянка долгое время вела с брейком, в шестом и восьмом геймах Свитолина имела отличные шансы восстановить статус-кво. Получилось в восьмом, после чего последовала легкая защита своей подачи, но принять на матч не получилось. Теннисистки еще раз обменялись брейками и ушли на тай-брейк. И если вчера соперница очень переживала в этот момент, то сегодня – нет. Кудерметова играла уверенно и заслужила на победу.



Увидеть украинский полуфинал в Абу-Даби завтра не получится, но продолжаем болеть за Марту.



Отметим, что у Свитолиной прервалась шестиматчевая серия побед над россиянками. Также до этого поединка она выиграла 40 матчей подряд, взяв верх в первой партии. Элина сохранит пятую строчку в мировом рейтинге.



Это были вторая встреча теннисисток, россиянка снова одержала победу в трех сетах (Кубок Кремля-2019).



В следующем раунде Кудерметова сразится с украинкой Мартой Костюк (№99 WTA).