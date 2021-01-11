Костюк совершила мощный камбэк в 1/4 финала, проиграв первые 7 геймов

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) продолжила победную серию на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
В 1/4 финала 18-летняя украинка обыграла испанку Сару Соррибес Тормо (№66 WTA).
Абу-Даби. Четвертьфинал
Марта Костюк (Украина) – Сара Соррибес Тормо (Испания) – 0:6, 6:1, 6:4
Матч ожидался непростым, но чтобы настолько интригующим... Соррибес Тормо изначально немного неудобная соперница для Костюк из-за своего стиля, тем более к сезону испанка подготовилась очень неплохо. По сетке ей не попалось ни одной топовой соперницы, но оппонентки Костюк не были намного сильнее.
Старт немного шокировал. Марта оказалась неготовой к игре соперницы, которая топспином вкручивала мяч глубоко под заднюю линию, заставляя Костюк подпрыгивать для каждого удара. Украинка почему-то пыталась атаковать не из самых удобных позиций, что частенько приводило к невынужденным ошибкам. Даже феноменальные выходы к сетке спасали не всегда. Испанка и здесь часто находила ответы, да еще и не ошибалась, проделывая при этом колоссальный объем беговой работы. А как вам тот факт, что за шесть геймов у нее была одна невынужденная, да и то из-за коряво подставленной ракетки. В итоге в первом сете Костюк выиграла всего 9 очков, но 8 из них были заработаны потом и кровью.
Первый гейм второй партии продолжил сценарий первого сета, но потом картина на корте стала кардинально противоположной. Испанка хотела сыграть чуть более безопасно, а украинка сделала выводы из своих предыдущих ошибок. Марта больше не атаковала из неудобных позиций, где надо терпела, дожидаясь своего шанса. Соррибес Тормо не успела перестроиться и была буквально сметена с корта. Отдельно стоит сравнить ее статистические показатели с первым сетом.
Еще во второй партии вспомнился матч испанки против Арины Соболенко в 1/4 финала Остравы-2020. Тогда Сара выиграла первые 10 геймов, но проиграла следующие 12. Перспектива такого результата не могла не радовать, но на деле борьба получилась куда более упорной. Обе теннисистки немного устали и шесть геймов подряд в третьем сете не могли защитить свои подачи. Первой это удалось испанке и уже в следующем гейме она имела скрытый матчбол. Украинке удалось отыграться, после чего уже она вела игру, имея несколько отличных шансов заканчивать поединок. Для финальной точки потребовалось некоторое время, но было видно, что сегодня Костюк играла лучше.
Больше всего радует, что Марта учится справляться со своими эмоциями. Уровень ее таланта, игрового интеллекта и физических возможностей позволяет рассчитывать на быстрый прогресс. Пока что нужно играть и набираться опыта, так далеко она еще не заходила.
В следующем раунде Костюк сразится против украинки Элины Свитолиной (№5 WTA) или россиянки Вероники Кудерметовой (№46 WTA).
Это будет первый полуфинал Костюк на турнирах WTA.
Источник — Sport.ua
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З сьогоднішніх Стрицова, Младеновіч, Квітова, Барті...
Але сьогодні у Марти був бенефіс. Зазвичай вона аж так добре біля сітки не грає
Рефлекси у неї, звісно, чудові, а от над технікою ще треба працювати.
Я думаю через 2-3 года она будет в ТОП 20,и не удивлюсь что и в ТОП10.
Всухую слить первый сет, соперница расслабляется, думает что дело сделано, и тут включаем режим катка
В рейтингу Марта стає 78-ю. Мета на сезон вже ближча.
З сьогоднішніх Стрицова, Младеновіч, Квітова, Барті...
Але сьогодні у Марти був бенефіс. Зазвичай вона аж так добре біля сітки не грає
Рефлекси у неї, звісно, чудові, а от над технікою ще треба працювати.
-
Чим краще Марта буде знати своїх суперниць, вивчати їх сильні та слабкі сторони, тим легше їй буде грати з ними, тим сильніше та різноманітніше вона буде їх дивувати.
Можливо наступного разу це заставить її боротися до кінця, а не псіхувати і зливати гру.
Це саме той камбек після безнадійного старту, якого у Марти не було давно (роки???).
Хочеться вірити, що це для Марти переломний момент.
Бомба!
Нерви - їх вдалося вгамувати, це друга передумова виграшу.
І остання, третя складова, - адаптація. Марта винесла гарний урок після першого сету і далі використала стиль іспанки на свою користь.
Нерви - їх вдалося вгамувати, це друга передумова виграшу.
І остання, третя складова, - адаптація. Марта винесла гарний урок після першого сету і далі використала стиль іспанки на свою користь.
В рейтингу Марта стає 78-ю. Мета на сезон вже ближча.
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