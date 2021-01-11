Костюк совершила мощный камбэк в 1/4 финала, проиграв первые 7 геймов

Марта вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби, где может встретиться с Элиной Свитолиной

  • 11.01.2021 14:09
  • 8242 просмотра
  • 37 комментариев
Костюк совершила мощный камбэк в 1/4 финала, проиграв первые 7 геймов
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) продолжила победную серию на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
 
В 1/4 финала 18-летняя украинка обыграла испанку Сару Соррибес Тормо (№66 WTA). 
 
Абу-Даби. Четвертьфинал
Марта Костюк (Украина) – Сара Соррибес Тормо (Испания) – 0:6, 6:1, 6:4

Матч ожидался непростым, но чтобы настолько интригующим... Соррибес Тормо изначально немного неудобная соперница для Костюк из-за своего стиля, тем более к сезону испанка подготовилась очень неплохо. По сетке ей не попалось ни одной топовой соперницы, но оппонентки Костюк не были намного сильнее.
 
Старт немного шокировал. Марта оказалась неготовой к игре  соперницы, которая топспином вкручивала мяч глубоко под заднюю линию, заставляя Костюк подпрыгивать для каждого удара. Украинка почему-то пыталась атаковать не из самых удобных позиций, что частенько приводило к невынужденным ошибкам. Даже феноменальные выходы к сетке спасали не всегда. Испанка и здесь часто находила ответы, да еще и не ошибалась, проделывая при этом колоссальный объем беговой работы. А как вам тот факт, что за шесть геймов у нее была одна невынужденная, да и то из-за коряво подставленной ракетки. В итоге в первом сете Костюк выиграла всего 9 очков, но 8 из них были заработаны потом и кровью. 


 
Первый гейм второй партии продолжил сценарий первого сета, но потом картина на корте стала кардинально противоположной. Испанка хотела сыграть чуть более безопасно, а украинка сделала выводы из своих предыдущих ошибок. Марта больше не атаковала из неудобных позиций, где надо терпела, дожидаясь своего шанса. Соррибес Тормо не успела перестроиться и была буквально сметена с корта. Отдельно стоит сравнить ее статистические показатели с первым сетом.


 
Еще во второй партии вспомнился матч испанки против Арины Соболенко в 1/4 финала Остравы-2020. Тогда Сара выиграла первые 10 геймов, но проиграла следующие 12. Перспектива такого результата не могла не радовать, но на деле борьба получилась куда более упорной. Обе теннисистки немного устали и шесть геймов подряд в третьем сете не могли защитить свои подачи. Первой это удалось испанке и уже в следующем гейме она имела скрытый матчбол. Украинке удалось отыграться, после чего уже она вела игру, имея несколько отличных шансов заканчивать поединок. Для финальной точки потребовалось некоторое время, но было видно, что сегодня Костюк играла лучше.
 
Больше всего радует, что Марта учится справляться со своими эмоциями. Уровень ее таланта, игрового интеллекта и физических возможностей позволяет рассчитывать на быстрый прогресс. Пока что нужно играть и набираться опыта, так далеко она еще не заходила.
 
В следующем раунде Костюк сразится против украинки Элины Свитолиной (№5 WTA) или россиянки Вероники Кудерметовой (№46 WTA).

Это будет первый полуфинал Костюк на турнирах WTA.

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Источник — Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 11.01.2021 15:12
    0
    Oleksandr Taktaiev, 11.01.2021 14:43
    Навратілова однозначно. Ще Хінгіс.
    З сьогоднішніх Стрицова, Младеновіч, Квітова, Барті...
    Але сьогодні у Марти був бенефіс. Зазвичай вона аж так добре біля сітки не грає
    Рефлекси у неї, звісно, чудові, а от над технікою ще треба працювати.
    Ага, Младенович.... Для нее тоже сетка один из определяющих элементов игры
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 11.01.2021 15:10
    +2
    Молодчина. У неё хорошее будущее, если будет развиваться в этом темпе.
    Я думаю через 2-3 года она будет в ТОП 20,и не удивлюсь что и в ТОП10.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 11.01.2021 15:07
    +1
    Denmark1107, 11.01.2021 14:25
    + Мартіна Хінгіз. Пам'ятаєш таку швейцарку?
    Ну, Мартина была одной из моих любимиц. Но не сказал бы, что она к сетке летела как Марта. Жюстин Анин, на пример, тоже хорошо играла у сетки. Но у них это был один из вспомогательных элементов, не более
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 11.01.2021 14:57
    +1
    Может это тактика такая?
    Всухую слить первый сет, соперница расслабляется, думает что дело сделано, и тут включаем режим катка
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 11.01.2021 14:44
    +1
    Stanislav Matusevych, 11.01.2021 14:19
    Марта така Марта! Програти майже без шансів перші 7 геймів матчу, щоб потім самій виграти 7 поспіль геймів. І у третьому сеті влаштувати з іспанкою парад брейків. Але вже вдруге за турнір з цих проблем вдається вийти переможницею. Подавши сьогодні на матч, що важливо. Так, суперниці лише з другої половини першої сотні, тим не менше, прогрес очевидний. І все ж, роботи над психологією залишається вкрай багато.
    В рейтингу Марта стає 78-ю. Мета на сезон вже ближча.
    Здається, їй залишилось тільки навчитися витримувати оту зграю горілл з клітки. Суперниці вже знають, що інакше, ніж потужним штурмом від початку Марту не обіграти, якщо розкачуватись, вона сама кого хоч знесе. А під штурмом може й зламатися. Це коштуватиме сета, як сьогодні, а далі топові тенісистки вже свого не віддадуть. Але як навчиться приходити до тями після двох, максимум трьох геймів - все, шлях до вершин відкритий.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 11.01.2021 14:43
    +2
    sv_2000, 11.01.2021 14:23
    Да я не знаю современной теннисистки, которая так часто и круто играет у сетки. С кем бы ее сравнить? В детстве меня потрясала игра у сетки Стефана Эдберга. Но он мальчик, не годится)) Морщу еще память... Навратилова, наверное.. Хотя я ее игры практически не видел. Но она была королевой в эпоху serve and volley, так что приму на веру, что играла у сетки она офигительно круто... В общем, скажу скромно. Марта - современная Навратилова
    Навратілова однозначно. Ще Хінгіс.
    З сьогоднішніх Стрицова, Младеновіч, Квітова, Барті...
    Але сьогодні у Марти був бенефіс. Зазвичай вона аж так добре біля сітки не грає
    Рефлекси у неї, звісно, чудові, а от над технікою ще треба працювати.
    Ссылка
    Ас Милан Чемпіон
    online
      Ас Милан Чемпіон, 11.01.2021 14:33
    +1
    olegg1261, 11.01.2021 14:28
    На 100 відсотків згоден зі Станіславом.На мій аматорський погляд в Марти найкраща техніка серед українських тенісисток.
    Це і необговорюється(хоть ше одна була така українська юніорка з такою ж технікою
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 11.01.2021 14:33
    +3
    Марті тепер головне дивитись уважно матч Світоліної та Кудерметової + передивитись матчі переможця в попередніх раундах.
    -
    Чим краще Марта буде знати своїх суперниць, вивчати їх сильні та слабкі сторони, тим легше їй буде грати з ними, тим сильніше та різноманітніше вона буде їх дивувати.
    Ссылка
    Vyacheslav Kruts
      Vyacheslav Kruts, 11.01.2021 14:31
    +9
    Блин Мартуся як я за тебе вболивав,аж до сих пор трусе.Ты велыка молодець,просто нервишкы трохы побороть и першу подачу сыльну зробыть и ты будеш всих пидряд натягывать.
    Ссылка
    Ас Милан Чемпіон
    online
      Ас Милан Чемпіон, 11.01.2021 14:31
    +3
    Stanislav Matusevych, 11.01.2021 14:24
    Окремо хочу відзначити багатогранність саме тенісного таланту Марти. Далеко не кожна атакувальна тенісистка здатна на довгі перестрілки з задньої лінії у вичікуванні та створенні моменту для атаки, після чого йде фірмова гармата. Даяна, наприклад, на подібне фізично не здатна. Ну й у сітки Марта вже зараз одна з найкращих у жіночому Турі. Парі сьогоднішніх воллеїв позаздрили б і багато чоловіків.
    Абсолютно праві.. По ділу.. В тому і плюс Марти-їй необов'язково бити в один удар... В перестрілці терпіти і потім удар. Теж саме уже намагається і Еліна.. Тепер вона додала чуть в потужності саме для цього)))
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    Yass
    online
      Yass, 11.01.2021 14:30
    +2
    И кто теперь первый в Live WTA Race?)
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    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 11.01.2021 14:30
    +2
    Посмотрите результат игры Сары с Сабаленко, дежавю! Только там в третьем сете было 6-0.
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    VITASS
    online
      VITASS, 11.01.2021 14:29
    +4
    мне вчерашней валидолиной хватило - выключил на 3:4 в 3 сете. я ж не железный, в конце концов
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    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 11.01.2021 14:29
    +8
    Все-таки вигризла. Перший сет, насправді, не виглядав так безнадійно, як показує рахунок. Сильно поспішала, намагалась грати ультраагресивно і суперниця по суті просто підбирала помилки, втім показуючи хороший рівень у вирішальних моментах. Потім зібралася, перестала поспішати, ну і звичайно, почало таланити. Добре, що матч затягнувся, бо видно було, що останні 3 гейми у Марти вже сил не ставало на емоції, тому вона повністю зосередилася на грі. А взагалі, це була дуже приємна гра для очей. Стільки варіативності, вигадливих підступів з обох сторін, гра біля сітки подекуди була просто феноменальна. Якщо Світоліна пройде далі, це явно не буде репризою третього кола АО.
    Ссылка
    olegg1261
      olegg1261, 11.01.2021 14:28
    +6
    Stanislav Matusevych, 11.01.2021 14:24
    Окремо хочу відзначити багатогранність саме тенісного таланту Марти. Далеко не кожна атакувальна тенісистка здатна на довгі перестрілки з задньої лінії у вичікуванні та створенні моменту для атаки, після чого йде фірмова гармата. Даяна, наприклад, на подібне фізично не здатна. Ну й у сітки Марта вже зараз одна з найкращих у жіночому Турі. Парі сьогоднішніх воллеїв позаздрили б і багато чоловіків.
    На 100 відсотків згоден зі Станіславом.На мій аматорський погляд в Марти найкраща техніка серед українських тенісисток.
    Ссылка
    donPedro
    online
      donPedro, 11.01.2021 14:28
    +5
    Такі камбеки зміцнюють віру в свої сили.
    Можливо наступного разу це заставить її боротися до кінця, а не псіхувати і зливати гру.
    Ссылка
    Ас Милан Чемпіон
    online
      Ас Милан Чемпіон, 11.01.2021 14:25
    +8
    Молодець.. Хочеться виділити плюси:мало хто так з дівчат грає біля сітки як Марта, нуі характер як завжди, коли в тебе нічого нейде.. Ну і робота фізіо з Греції.. Марта додала в витривалості...
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 11.01.2021 14:25
    +5
    sv_2000, 11.01.2021 14:23
    Да я не знаю современной теннисистки, которая так часто и круто играет у сетки. С кем бы ее сравнить? В детстве меня потрясала игра у сетки Стефана Эдберга. Но он мальчик, не годится)) Морщу еще память... Навратилова, наверное.. Хотя я ее игры практически не видел. Но она была королевой в эпоху serve and volley, так что приму на веру, что играла у сетки она офигительно круто... В общем, скажу скромно. Марта - современная Навратилова
    + Мартіна Хінгіз. Пам'ятаєш таку швейцарку?
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    olegg1261
      olegg1261, 11.01.2021 14:25
    +9
    Шанувальники тенісу напевно знають цитату Сирени Вільямс"Найголовніша моя суперниця це дівчина в дзеркалі"На мій погляд ці слова в повній мірі стосуються і Марти.Коли вона приборкує свої нерви то її гра майже бездоганна.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.01.2021 14:24
    +16
    Окремо хочу відзначити багатогранність саме тенісного таланту Марти. Далеко не кожна атакувальна тенісистка здатна на довгі перестрілки з задньої лінії у вичікуванні та створенні моменту для атаки, після чого йде фірмова гармата. Даяна, наприклад, на подібне фізично не здатна. Ну й у сітки Марта вже зараз одна з найкращих у жіночому Турі. Парі сьогоднішніх воллеїв позаздрили б і багато чоловіків.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.01.2021 14:24
    +16
    Окремо хочу відзначити багатогранність саме тенісного таланту Марти. Далеко не кожна атакувальна тенісистка здатна на довгі перестрілки з задньої лінії у вичікуванні та створенні моменту для атаки, після чого йде фірмова гармата. Даяна, наприклад, на подібне фізично не здатна. Ну й у сітки Марта вже зараз одна з найкращих у жіночому Турі. Парі сьогоднішніх воллеїв позаздрили б і багато чоловіків.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 11.01.2021 14:11
    +15
    Єєєєєєєєєєєєєєс!!!!!
    Це саме той камбек після безнадійного старту, якого у Марти не було давно (роки???).
    Хочеться вірити, що це для Марти переломний момент.
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    Shchebet
      Shchebet, 11.01.2021 14:12
    +14
    Этот Валидол покруче чем в исполнении Свитолиной!
    Бомба!
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    Ked
      Ked, 11.01.2021 14:14
    +13
    Умничка Марта!!! С победой!!! Очень хотелось бы посмотреть на полуфинал землячек!!! Элине удачи!
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    axylinam
    online
      axylinam, 11.01.2021 14:12
    +12
    Блестящий результат,если закрыть глаза на первый сет и кучу подарков сопернице в третьем сете
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    Persian
      Persian, 11.01.2021 14:11
    +12
    Умничка
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    relax-1984
    online
      relax-1984, 11.01.2021 14:24
    +11
    Вот переживают наши девочки за своих болельщиков, ну чтобы им скучно не было, дарят дружно им емоции даже в избытке ))) А вообще умничка Марта!!! Выключил в третьем сете при 3:4 15:40, думал всё, щя 3:5 и зэ энд... Покрутился по хате, думаю ну как такое не досмотреть, а там Мартуся как раз выходит на матч подавать ))) И как уверенно сделала это, что, мягко говоря, не свойственно нашим девчонкам... Кароче, расдухарился я тут ))) Просто БРАВО!!!
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    avtv5555
      avtv5555, 11.01.2021 14:16
    +10
    Марта молодец. Ждем полуфинал с Элиной. Обоим удачи.
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    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 11.01.2021 14:14
    +10
    молодец,через тернии к звёздам!!!!!
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    Vyacheslav Kruts
      Vyacheslav Kruts, 11.01.2021 14:31
    +9
    Блин Мартуся як я за тебе вболивав,аж до сих пор трусе.Ты велыка молодець,просто нервишкы трохы побороть и першу подачу сыльну зробыть и ты будеш всих пидряд натягывать.
    Ссылка
    olegg1261
      olegg1261, 11.01.2021 14:25
    +9
    Шанувальники тенісу напевно знають цитату Сирени Вільямс"Найголовніша моя суперниця це дівчина в дзеркалі"На мій погляд ці слова в повній мірі стосуються і Марти.Коли вона приборкує свої нерви то її гра майже бездоганна.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 11.01.2021 14:17
    +9
    По-перше, хочеться відмітити гру біля сітки, за яку було б не соромно нікому з топ-10.
    Нерви - їх вдалося вгамувати, це друга передумова виграшу.
    І остання, третя складова, - адаптація. Марта винесла гарний урок після першого сету і далі використала стиль іспанки на свою користь.
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 11.01.2021 14:29
    +8
    Все-таки вигризла. Перший сет, насправді, не виглядав так безнадійно, як показує рахунок. Сильно поспішала, намагалась грати ультраагресивно і суперниця по суті просто підбирала помилки, втім показуючи хороший рівень у вирішальних моментах. Потім зібралася, перестала поспішати, ну і звичайно, почало таланити. Добре, що матч затягнувся, бо видно було, що останні 3 гейми у Марти вже сил не ставало на емоції, тому вона повністю зосередилася на грі. А взагалі, це була дуже приємна гра для очей. Стільки варіативності, вигадливих підступів з обох сторін, гра біля сітки подекуди була просто феноменальна. Якщо Світоліна пройде далі, це явно не буде репризою третього кола АО.
    Ссылка
    Ас Милан Чемпіон
    online
      Ас Милан Чемпіон, 11.01.2021 14:25
    +8
    Молодець.. Хочеться виділити плюси:мало хто так з дівчат грає біля сітки як Марта, нуі характер як завжди, коли в тебе нічого нейде.. Ну і робота фізіо з Греції.. Марта додала в витривалості...
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 11.01.2021 14:24
    +8
    Ось ми вже 78-мі ...
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 11.01.2021 14:23
    +8
    Oleksandr Taktaiev, 11.01.2021 14:17
    По-перше, хочеться відмітити гру біля сітки, за яку було б не соромно нікому з топ-10.
    Нерви - їх вдалося вгамувати, це друга передумова виграшу.
    І остання, третя складова, - адаптація. Марта винесла гарний урок після першого сету і далі використала стиль іспанки на свою користь.
    Да я не знаю современной теннисистки, которая так часто и круто играет у сетки. С кем бы ее сравнить? В детстве меня потрясала игра у сетки Стефана Эдберга. Но он мальчик, не годится)) Морщу еще память... Навратилова, наверное.. Хотя я ее игры практически не видел. Но она была королевой в эпоху serve and volley, так что приму на веру, что играла у сетки она офигительно круто... В общем, скажу скромно. Марта - современная Навратилова
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 11.01.2021 14:19
    +8
    Марта така Марта! Програти майже без шансів перші 7 геймів матчу, щоб потім самій виграти 7 поспіль геймів. І у третьому сеті влаштувати з іспанкою парад брейків. Але вже вдруге за турнір з цих проблем вдається вийти переможницею. Подавши сьогодні на матч, що важливо. Так, суперниці лише з другої половини першої сотні, тим не менше, прогрес очевидний. І все ж, роботи над психологією залишається вкрай багато.
    В рейтингу Марта стає 78-ю. Мета на сезон вже ближча.
    Ссылка
    Віктор Савчук
      Віктор Савчук, 11.01.2021 14:24
    +7
    Що не матч то драма, практично всі поєдинки чвертьфіналу, Вчора Еліна добряче довела майже до інфаркту, а сьогодні Марта повторила.Одна одну підтримують. Неймовірний камбек. Вирішальним був 8 гейм на подачі Марти, який вигризла з великими труднощами.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 11.01.2021 14:17
    +7
    Молодец. Ключом к победе стала активная игра Марты, пусть и не всегда безошибочная. В мутном болоте перестрелок с соперницей было тяжело. Хотя, надо сказать, и в перестрелках Марта хороша... Все она умеет и готова у нее варит будь здоров
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    olegg1261
      olegg1261, 11.01.2021 14:28
    +6
    Stanislav Matusevych, 11.01.2021 14:24
    Окремо хочу відзначити багатогранність саме тенісного таланту Марти. Далеко не кожна атакувальна тенісистка здатна на довгі перестрілки з задньої лінії у вичікуванні та створенні моменту для атаки, після чого йде фірмова гармата. Даяна, наприклад, на подібне фізично не здатна. Ну й у сітки Марта вже зараз одна з найкращих у жіночому Турі. Парі сьогоднішніх воллеїв позаздрили б і багато чоловіків.
    На 100 відсотків згоден зі Станіславом.На мій аматорський погляд в Марти найкраща техніка серед українських тенісисток.
    Ссылка
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