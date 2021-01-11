Костюк совершила мощный камбэк в 1/4 финала, проиграв первые 7 геймов

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) продолжила победную серию на турнире WTA 500 в Абу-Даби.



В 1/4 финала 18-летняя украинка обыграла испанку Сару Соррибес Тормо (№66 WTA).



Абу-Даби. Четвертьфинал

Марта Костюк (Украина) – Сара Соррибес Тормо (Испания) – 0:6, 6:1, 6:4

Матч ожидался непростым, но чтобы настолько интригующим... Соррибес Тормо изначально немного неудобная соперница для Костюк из-за своего стиля, тем более к сезону испанка подготовилась очень неплохо. По сетке ей не попалось ни одной топовой соперницы, но оппонентки Костюк не были намного сильнее.



Старт немного шокировал. Марта оказалась неготовой к игре соперницы, которая топспином вкручивала мяч глубоко под заднюю линию, заставляя Костюк подпрыгивать для каждого удара. Украинка почему-то пыталась атаковать не из самых удобных позиций, что частенько приводило к невынужденным ошибкам. Даже феноменальные выходы к сетке спасали не всегда. Испанка и здесь часто находила ответы, да еще и не ошибалась, проделывая при этом колоссальный объем беговой работы. А как вам тот факт, что за шесть геймов у нее была одна невынужденная, да и то из-за коряво подставленной ракетки. В итоге в первом сете Костюк выиграла всего 9 очков, но 8 из них были заработаны потом и кровью.





Первый гейм второй партии продолжил сценарий первого сета, но потом картина на корте стала кардинально противоположной. Испанка хотела сыграть чуть более безопасно, а украинка сделала выводы из своих предыдущих ошибок. Марта больше не атаковала из неудобных позиций, где надо терпела, дожидаясь своего шанса. Соррибес Тормо не успела перестроиться и была буквально сметена с корта. Отдельно стоит сравнить ее статистические показатели с первым сетом.





Еще во второй партии вспомнился матч испанки против Арины Соболенко в 1/4 финала Остравы-2020. Тогда Сара выиграла первые 10 геймов, но проиграла следующие 12. Перспектива такого результата не могла не радовать, но на деле борьба получилась куда более упорной. Обе теннисистки немного устали и шесть геймов подряд в третьем сете не могли защитить свои подачи. Первой это удалось испанке и уже в следующем гейме она имела скрытый матчбол. Украинке удалось отыграться, после чего уже она вела игру, имея несколько отличных шансов заканчивать поединок. Для финальной точки потребовалось некоторое время, но было видно, что сегодня Костюк играла лучше.



Больше всего радует, что Марта учится справляться со своими эмоциями. Уровень ее таланта, игрового интеллекта и физических возможностей позволяет рассчитывать на быстрый прогресс. Пока что нужно играть и набираться опыта, так далеко она еще не заходила.



В следующем раунде Костюк сразится против украинки Элины Свитолиной (№5 WTA) или россиянки Вероники Кудерметовой (№46 WTA).

Это будет первый полуфинал Костюк на турнирах WTA.