Абу-Даби. Известна первая финалистка

На турнире WTA 500 в Абу-Даби состоялся первый полуфинал.
Арина Соболенко из Беларуси одержала 14-ю победу подряд, обыграв в двух сетах Марию Саккари из Греции.
Абу-Даби. Полуфинал
Арина Соболенко (Беларусь) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:2
В финале Соболенко сразится против украинки Марты Костюк или россиянки Вероники Кудерметовой.
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Источник — Sport.ua
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