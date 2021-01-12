Абу-Даби. Известна первая финалистка

На турнире WTA 500 в Абу-Даби состоялся первый полуфинал.



Арина Соболенко из Беларуси одержала 14-ю победу подряд, обыграв в двух сетах Марию Саккари из Греции.



Абу-Даби. Полуфинал

Арина Соболенко (Беларусь) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:2



В финале Соболенко сразится против украинки Марты Костюк или россиянки Вероники Кудерметовой.