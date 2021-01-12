Абу-Даби. Известна первая финалистка

Арина Соболенко на всех парах мчит к очередному титулу

  • 12.01.2021 11:09
  • 362 просмотра
  • 1 комментарий
Абу-Даби. Известна первая финалистка
© Jimmie48 Photography. Арина Соболенко

На турнире WTA 500 в Абу-Даби состоялся первый полуфинал.
 
Арина Соболенко из Беларуси одержала 14-ю победу подряд, обыграв в двух сетах Марию Саккари из Греции.
 
Абу-Даби. Полуфинал
Арина Соболенко (Беларусь) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:2
 
В финале Соболенко сразится против украинки Марты Костюк или россиянки Вероники Кудерметовой.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 12.01.2021 11:18
    +1
    Терминатор!
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 12.01.2021 11:18
    +1
    Терминатор!
    Ссылка
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