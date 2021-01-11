Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Абу-Даби

  • 11.01.2021 23:40
  • 284 просмотра
  • 0 комментариев
Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Во вторник, 12 января, третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
 
В полуфинале 18-летняя украинка сразится с Вероникой Кудерметовой из России (№46 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после поединка Соболенко – Саккари. Ориентировочное время начала матча – 11:30 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия  Костюк  Кудерметова
1-е коло    Градецка (6-2 6-4) №495 WTA   Контавейт (7-5 6-1) №23 WTA
2-е коло  Сэ Шувей (6-3 6-7 6-3) №67 WTA   Турати (6-2 6-1) №318 WTA
3-є коло  Зиданшек (6-1 6-1) №87 WTA  Бадоса (6-4 4-6 6-1) №70 WTA
1/4 фіналу  Соррибес Тормо (0-6 6-1 6-4) №66 WTA  Свитолина (5-7 6-3 7-6) №5 WTA

 
Ранее девушки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится Арины Соболенко из Беларуси (№10 WTA) или Марии Саккари из Греции (№22 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности