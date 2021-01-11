Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 12 января, третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
В полуфинале 18-летняя украинка сразится с Вероникой Кудерметовой из России (№46 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после поединка Соболенко – Саккари. Ориентировочное время начала матча – 11:30 по Киеву.
Путь на турнире
|Стадия
|Костюк
|Кудерметова
|1-е коло
|Градецка (6-2 6-4) №495 WTA
|Контавейт (7-5 6-1) №23 WTA
|2-е коло
|Сэ Шувей (6-3 6-7 6-3) №67 WTA
|Турати (6-2 6-1) №318 WTA
|3-є коло
|Зиданшек (6-1 6-1) №87 WTA
|Бадоса (6-4 4-6 6-1) №70 WTA
|1/4 фіналу
|Соррибес Тормо (0-6 6-1 6-4) №66 WTA
|Свитолина (5-7 6-3 7-6) №5 WTA
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится Арины Соболенко из Беларуси (№10 WTA) или Марии Саккари из Греции (№22 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции
Источник — Sport.ua
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