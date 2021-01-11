Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 12 января, третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.



В полуфинале 18-летняя украинка сразится с Вероникой Кудерметовой из России (№46 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после поединка Соболенко – Саккари. Ориентировочное время начала матча – 11:30 по Киеву.

Путь на турнире

Стадия Костюк Кудерметова 1-е коло Градецка (6-2 6-4) №495 WTA Контавейт (7-5 6-1) №23 WTA 2-е коло Сэ Шувей (6-3 6-7 6-3) №67 WTA Турати (6-2 6-1) №318 WTA 3-є коло Зиданшек (6-1 6-1) №87 WTA Бадоса (6-4 4-6 6-1) №70 WTA 1/4 фіналу Соррибес Тормо (0-6 6-1 6-4) №66 WTA Свитолина (5-7 6-3 7-6) №5 WTA



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится Арины Соболенко из Беларуси (№10 WTA) или Марии Саккари из Греции (№22 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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