Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Прогноз и анонс полуфинала в Абу-Даби

Во вторник, 12 января украинка Марта Костюк (№99 WTA) проведет полуфинальный матч на турнире WTA 500 в Абу-Даби. Соперницей третьей ракетки Украины станет четвертая ракетка России Вероника Кудерметова (№46 WTA). Ориентировочное время начала матча в 11:30 по Киеву.



Победа в этой встрече должна принести одной из теннисисток $23,385 призовых и 120 очков в рейтинг WTA в дополнение к $26,745 и 185 очкам, которые уже завоеваны.



Для обеих теннисисток это будет самый крупный полуфинал в карьере. На уровне WTA россиянка четыре раза сражалась за путевку в финал, но каждый раз проигрывала. Украинка до стадии полуфинала доходила лишь на турнирах ITF.



Соперница



Кудерметовой 23 года, родилась в Казани. Существенно прогрессировать в рейтинге начала в 2019 году, поднявшись за сезон со 133-го на 41-е место. Последние годы Вероника работала под руководством своего мужа и тренера Сергея Демехина, но с нового сезона ее тренирует словацкий специалист Владимир Платеник, который ранее работал с Касаткиной, Саснович и Блинковой.



У Кудерметовой феноменальная статистика побед в матчах с высокорейтинговыми теннисистками. Из восьми поединков против представительниц первой десятки она выиграла пять, в том числе дважды обыграв Элину Свитолину и Каролину Плишкову. На турнирах Большого Шлема пока не блещет, в сумме четыре победы в основной сетке, дальше третьего круга не заходила. Параллельно выступает и в парном разряде, лучшие достижения – победа в Ухане-2019 в тандеме с Дуань Инъин и полуфинал US Open-2020 в паре с Анной Блинковой.



Jimmie48 Photography. Вероника Кудерметова



Россиянка отлично чувствует себя на подаче, скорость первой может переваливать за 180 км/ч. Играет в атакующем стиле, преимущественно плоскими ударами, часто практикует выходы к сетке. С приемом дела обстоят чуть хуже, но судя по выступлению в Абу-Даби, в последнее время немного добавила в защитной игре.



В сезоне-2020 карьера Кудерметовой стагнировала, всего один раз удалось выиграть более двух матчей подряд. Статистика встреч после выхода из карантина 6-6. В Абу-Даби уже со старта обыграла эстонку Анетт Контавейт, а после победы над Свитолиной можно с уверенностью сказать, что это уже ее лучший турнир в карьере.

Путь на турнире

Стадия Костюк Кудерметова 1-е коло Градецка (6-2 6-4) №495 WTA Контавейт (7-5 6-1) №23 WTA 2-е коло Сэ Шувей (6-3 6-7 6-3) №67 WTA Турати (6-2 6-1) №318 WTA 3-є коло Зиданшек (6-1 6-1) №87 WTA Бадоса (6-4 4-6 6-1) №70 WTA 1/4 фіналу Соррибес Тормо (0-6 6-1 6-4) №66 WTA Свитолина (5-7 6-3 7-6) №5 WTA

Перспективы в рейтинге



Марта поставила цель до конца сезона войти в топ-50. Уже сейчас в онлайне она находится на 78-й позиции, выход в финал позволит подняться еще на 11 строчек, расположившись перед подружкой Паулой Бадосой, которая в третьем круге уступила той же Кудерметовой. Россиянка прямо сейчас борется за лучший результат в карьере. Еще одна победа позволит стать ей как минимум 36-й, ранее рекордной была 38-я строчка.



Прогноз



После победы над Свитолиной букмекеры ставят на Кудерметову. В этом нет ничего странного, она точно фаворит данного противостояния. Марта на этом турнире еще не играла с представительницей первой полусотни, хотя уже сумела переиграть пару неплохих теннисисток. И все же с сеткой ей крупно повезло.



Jimmie48 Photography. Марта Костюк



Главным преимущество Вероники будет мощная и стабильная подача, технический арсенал у нее явно слабее. Что касается мощности ударов, здесь приблизительное равенство. Главным недостатком Костюк может стать эмоциональная составляющая, хотя в последнее время это не мешает ей добывать результат. Обе теннисистки провели трехсетовые четвертьфиналы, но вряд ли на старте сезона это сильно повлияет на их физическое состояние. Все полны сил и готовы к победам.



У Костюк есть чем обыгрывать Кудерметову, возможностей даже больше, чем у Свитолиной. Но нужно постоянно держать стабильно высокий уровень, россиянке очень часто хватает одного брейка для выигрыша сета.

Прогноз: победа Кудерметовой в трех сетах