Абу-Даби. Костюк вышла в третий раунд, выиграв полный драматизма матч

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 500 в Абу-Даби.



18-летняя украинка в матче второго круга обыграла Се Шувэй из Китайского Тайбэя (№67 WTA).



Абу-Даби. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – 6:3, 6:7(4), 6:3

Во втором круге Костюк играла уже не так пассивно, как в первом. Се Шувэй – соперница, которую нужно держать под перманентным давлением, иначе в плане точности она переиграет любую теннисистку. Но представительнице Китайского Тайбэя не хватает мощи и скорости, за счет этого ее и нужно обыгрывать.



Марта сразу же принялась за работу, играя в атакующем стиле с частыми выходами к сетке. Это принесло плоды и украинка повела 2:0. Но третий гейм начался с двух двойных от Костюк, ее сопернице удалось размочить счет. Это не сломило украинку и она продолжила играть в доминирующем стиле. В первом сете удалось сделать еще один брейк, который позволил выиграть партию. Сетбол на приеме реализовать не удалось, но на своей подаче все сложилось.





Вторая партия началась многообещающе. Марта на всех парах шла к победе, выигрывая гейм за геймом. Но со счета 5:1 случился непонятный эмоциональный провал. Костюк начала проигрывать очко за очком, гейм за геймом, очень переживая каждую неудачу. Когда она закричала: «Мама, я не знаю, что делать!», стало как-то не по себе. Абсолютная уверенность в победе быстро улетучилась. Се Шувэй сумела сравнять счет и только после этого Марта выиграла шестой гейм. Оставалось в очередной раз успешно подать на матч, но еще один важнейший гейм был проигран под ноль. Тай-брейк очень прогнозировано завершился не в нашу пользу.





Казалось, что в третьей партии при таком эмоциональном состоянии будет если не избиение младенца, то как минимум ноль шансов на успех. И начиналось все совсем не радужно. Марта никак не могла найти свою игру и уступала 1:3. Внезапно, впервые за шесть попыток, удалось защитить свою подачу и дальше стало намного легче. Костюк вернулась в игру, что очень быстро отразилось на результате. До конца встречи Се Шувэй не выиграла больше ни одного гейма, не имея шансов зацепиться ни в одном из них.



Марта в очередной раз подтвердила свой статус королевы драмы, но на этот раз все завершилось удачно. Есть подозрения, что опыт данного поединка принесет ей большую пользу в дальнейшем. Научиться собирать себя в кулак на высоком уровне после таких нелепых провалов – дорогого стоит. Тем более, если попалась неплохая сетка.



В следующем раунде Костюк сразится с Тамарой Зиданшек из Словении (№87 WTA).



Также сегодня матч второго круга проведет Элина Свитолина.