Абу-Даби. Костюк вышла в третий раунд, выиграв полный драматизма матч

Украинская теннисистка обыграла 67-ю ракетку мира, но заставила болельщиков понервничать

  • 09.01.2021 10:23
  • 4801 просмотр
  • 22 комментария
Абу-Даби. Костюк вышла в третий раунд, выиграв полный драматизма матч
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
 
18-летняя украинка в матче второго круга обыграла Се Шувэй из Китайского Тайбэя (№67 WTA).
 
Абу-Даби. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) – 6:3, 6:7(4), 6:3

Во втором круге Костюк играла уже не так пассивно, как в первом. Се Шувэй – соперница, которую нужно держать под перманентным давлением, иначе в плане точности она переиграет любую теннисистку. Но представительнице Китайского Тайбэя не хватает мощи и скорости, за счет этого ее и нужно обыгрывать.
 
Марта сразу же принялась за работу, играя в атакующем стиле с частыми выходами к сетке. Это принесло плоды и украинка повела 2:0. Но третий гейм начался с двух двойных от Костюк, ее сопернице удалось размочить счет. Это не сломило украинку и она продолжила играть в доминирующем стиле. В первом сете удалось сделать еще один брейк, который позволил выиграть партию. Сетбол на приеме реализовать не удалось, но на своей подаче все сложилось.


 
Вторая партия началась многообещающе. Марта на всех парах шла к победе, выигрывая гейм за геймом. Но со счета 5:1 случился непонятный эмоциональный провал. Костюк начала проигрывать очко за очком, гейм за геймом, очень переживая каждую неудачу. Когда она закричала: «Мама, я не знаю, что делать!», стало как-то не по себе. Абсолютная уверенность в победе быстро улетучилась. Се Шувэй сумела сравнять счет и только после этого Марта выиграла шестой гейм. Оставалось в очередной раз успешно подать на матч, но еще один важнейший гейм был проигран под ноль. Тай-брейк очень прогнозировано завершился не в нашу пользу.


 
Казалось, что в третьей партии при таком эмоциональном состоянии будет если не избиение младенца, то как минимум ноль шансов на успех. И начиналось все совсем не радужно. Марта никак не могла найти свою игру и уступала 1:3. Внезапно, впервые за шесть попыток, удалось защитить свою подачу и дальше стало намного легче. Костюк вернулась в игру, что очень быстро отразилось на результате. До конца встречи Се Шувэй не выиграла больше ни одного гейма, не имея шансов зацепиться ни в одном из них.
 
Марта в очередной раз подтвердила свой статус королевы драмы, но на этот раз все завершилось удачно. Есть подозрения, что опыт данного поединка принесет ей большую пользу в дальнейшем. Научиться собирать себя в кулак на высоком уровне после таких нелепых провалов – дорогого стоит. Тем более, если попалась неплохая сетка.
 
В следующем раунде Костюк сразится с Тамарой Зиданшек из Словении (№87 WTA).
 
Также сегодня матч второго круга проведет Элина Свитолина.

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Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
    rosti79
    online
      rosti79, 09.01.2021 11:27
    -1
    главное чтобы на метане опять не поймали
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 09.01.2021 11:18
    +2
    Згадайте Осаку в фіналі АО, там наче потрійний МП втратила. Це буває з багатьма. А, от те що змогла зібратися для Марти це майже вперше, і це головне досягнення. Раніше завжди зливала майже 6:0.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.01.2021 11:13
    +6
    Красава, только если Ястремская передавала оливье не хавай его выкинь
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 09.01.2021 11:10
    +5
    В онлайн рейтингу вже 94-та.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 09.01.2021 11:03
    +5
    Ас Милан Чемпіон, 09.01.2021 11:00
    Фізика як мені здається лише покращилася.. Уже невпевнений, що навіть Еліна перебігає уже Марту.. Робота Флокатіса видна
    Не можу з Вами не погодитись. Особливо після того, як Марта витягнула пару розіграшів в третьому сеті на подачі Сі за рахунку 4:3. То було божевілля якесь нереальне! Рефері ще питався, чи з Мартою все гаразд. Без фізики б не добігала до тих м'ячів, що Сі направляла по кутах.
    Ссылка
    Ас Милан Чемпіон
      Ас Милан Чемпіон, 09.01.2021 11:02
    -5
    captain2009, 09.01.2021 10:57
    Свитолиной самой психолог нужен. Сейчас она стала пользоваться его услугами, вроде. Первый сезон. Вот и посмотрим, как он с ней поработает. Марта сама провалилась и сама же игру спасла. Больше будет играть в крупных турнирах - скорее обретет нужную психологическую стойкость и уверенность в собственных силах. И еще - Марта ввязалась в болото игры Си. Как только стала стараться ее переиграть в розыгрышах, как только стала давать ей на хавкорт, вот тут то Си и воскресла. Когда вернулись длинные удары под заднюю, Марта снова получила преймущество.
    Марта якби вже другий рік іноді "ходить" до психолога.. Хай звернеться до психолога Ломаченка)) там реально помогти зможуть
    Ссылка
    Ас Милан Чемпіон
      Ас Милан Чемпіон, 09.01.2021 11:00
    +3
    Vladlen, 09.01.2021 10:57
    Физика здесь не причем, она в третьем сете гоняла по корту не хуже чем в первом, а вот с психикой надо поработать, в первом сете и до счета 5:1 во втором Марта практически не психовала, и только она повела 5:1 началось, психи, разговоры с собой и практически выигранный матч начал уплывать. В начале третьего сета она еще не могла успокоится и счет стал 1:3, но благо все таки смогла взять себя в руки и выиграть 6:3.
    Фізика як мені здається лише покращилася.. Уже невпевнений, що навіть Еліна перебігає уже Марту.. Робота Флокатіса видна
    Ссылка
    Ас Милан Чемпіон
      Ас Милан Чемпіон, 09.01.2021 10:58
    +2
    Таке враження, що автор незнає Марту-це шо вперше вона так вимикається а потім включає характер чого крім, напевне, Завацької нема в жодній українок... З позитивного це знову таки видно, що навіть технічній СеШе нема чого против оставити не емоційні Марті))) також робота Флокатіса видна, ну недарма ж він фізіо Циципаса тоже... А далі.. Сітка хороша все від Марти залежить
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 09.01.2021 10:57
    +5
    Sashamar, 09.01.2021 10:46
    Гру не бачив, тому міркування, вибачте, так, зі стелі. Здається, справа не в психології, а в фізиці. Не треба було Марті вчора й пару грати. Взагалі, як на мене, зарано їй ще грати на одному серйозному турнірі і одиночку і пару. Добре, що вік С'єх дався взнаки, і вона теж вимкнулася, а Марта витягла гру на морально-вольових
    Физика здесь не причем, она в третьем сете гоняла по корту не хуже чем в первом, а вот с психикой надо поработать, в первом сете и до счета 5:1 во втором Марта практически не психовала, и только она повела 5:1 началось, психи, разговоры с собой и практически выигранный матч начал уплывать. В начале третьего сета она еще не могла успокоится и счет стал 1:3, но благо все таки смогла взять себя в руки и выиграть 6:3.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 09.01.2021 10:57
    +5
    Vladlen, 09.01.2021 10:50
    Марта могла легко в третьем сете 6:0 выиграть, но на брейкпоинте не попала прием на вылет и после этого начались нервы, посыпались ошибки, соперница переслалась ошибаться и такое огромное преимущество во втором сете уплыло. Но благо в третьем сете смогла проявить характер и на морально волевых качествах дожала соперницу. Пусть возьмёт пару совет у Светолиной, где можно найти хорошего психолога, без этого в современном теннисе не обойтись.
    Свитолиной самой психолог нужен. Сейчас она стала пользоваться его услугами, вроде. Первый сезон. Вот и посмотрим, как он с ней поработает. Марта сама провалилась и сама же игру спасла. Больше будет играть в крупных турнирах - скорее обретет нужную психологическую стойкость и уверенность в собственных силах. И еще - Марта ввязалась в болото игры Си. Как только стала стараться ее переиграть в розыгрышах, как только стала давать ей на хавкорт, вот тут то Си и воскресла. Когда вернулись длинные удары под заднюю, Марта снова получила преймущество.
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 09.01.2021 10:55
    +7
    Sashamar, 09.01.2021 10:46
    Гру не бачив, тому міркування, вибачте, так, зі стелі. Здається, справа не в психології, а в фізиці. Не треба було Марті вчора й пару грати. Взагалі, як на мене, зарано їй ще грати на одному серйозному турнірі і одиночку і пару. Добре, що вік С'єх дався взнаки, і вона теж вимкнулася, а Марта витягла гру на морально-вольових
    Вообще не понятен смысл такого комментария Посмотрите игру для начала
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.01.2021 10:55
    +8
    Марта играла очень неплохо. Хорошо двигалась, подавала, играла и мощно и вариативно... Вплоть до 5:1 и подачи на матч. А потом пришел Бабайка и стало тяжело. Но справилась в конце концов и с Бабайкой
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    kollekciy
      kollekciy, 09.01.2021 10:53
    +5
    Якщо відкинути нервові гейми, Марта грала просто супер, витягувала та атакувала не гірше за Еліну. Якщо зможе так зібратися на наступну гру, матиме великі шанси з Зиданшек. Та мабуть на ходу, але і в Марти гра наче прорізається.
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 09.01.2021 10:50
    +4
    Марта могла легко в третьем сете 6:0 выиграть, но на брейкпоинте не попала прием на вылет и после этого начались нервы, посыпались ошибки, соперница переслалась ошибаться и такое огромное преимущество во втором сете уплыло. Но благо в третьем сете смогла проявить характер и на морально волевых качествах дожала соперницу. Пусть возьмёт пару совет у Светолиной, где можно найти хорошего психолога, без этого в современном теннисе не обойтись.
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 09.01.2021 10:50
    -3
    О. Так Украина же не признаёт независимость Тайваня. Почему?
    Пекин первым из стран своего региона признал нас независимым государством и установил с нами дипломатические отношения.
    А играем...
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 09.01.2021 10:46
    -6
    Гру не бачив, тому міркування, вибачте, так, зі стелі. Здається, справа не в психології, а в фізиці. Не треба було Марті вчора й пару грати. Взагалі, як на мене, зарано їй ще грати на одному серйозному турнірі і одиночку і пару. Добре, що вік С'єх дався взнаки, і вона теж вимкнулася, а Марта витягла гру на морально-вольових
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 09.01.2021 10:42
    0
    А сколько там тех кругов?
    Ссылка
    Yelsss
      Yelsss, 09.01.2021 10:41
    +5
    Хороша перемога,так тримати.
    Потрібно підніматися в топ—50 у цьому сезоні
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 09.01.2021 10:37
    +10
    Марту з Перемогою. Знову неочікувано повернулася дуже хороша та красива гра. Але ці вирішальні моменти, як завжди. Я вже думав, зільє, ала чудом знову зібралася, і зараз це найголовніше, навчитися грати до кінця, і перемог буде багато.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 09.01.2021 10:32
    +2
    молодец конеш но натужно
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 09.01.2021 10:37
    +10
    Марту з Перемогою. Знову неочікувано повернулася дуже хороша та красива гра. Але ці вирішальні моменти, як завжди. Я вже думав, зільє, ала чудом знову зібралася, і зараз це найголовніше, навчитися грати до кінця, і перемог буде багато.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 09.01.2021 10:55
    +8
    Марта играла очень неплохо. Хорошо двигалась, подавала, играла и мощно и вариативно... Вплоть до 5:1 и подачи на матч. А потом пришел Бабайка и стало тяжело. Но справилась в конце концов и с Бабайкой
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 09.01.2021 10:55
    +7
    Sashamar, 09.01.2021 10:46
    Гру не бачив, тому міркування, вибачте, так, зі стелі. Здається, справа не в психології, а в фізиці. Не треба було Марті вчора й пару грати. Взагалі, як на мене, зарано їй ще грати на одному серйозному турнірі і одиночку і пару. Добре, що вік С'єх дався взнаки, і вона теж вимкнулася, а Марта витягла гру на морально-вольових
    Вообще не понятен смысл такого комментария Посмотрите игру для начала
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 09.01.2021 11:13
    +6
    Красава, только если Ястремская передавала оливье не хавай его выкинь
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 09.01.2021 11:10
    +5
    В онлайн рейтингу вже 94-та.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 09.01.2021 11:03
    +5
    Ас Милан Чемпіон, 09.01.2021 11:00
    Фізика як мені здається лише покращилася.. Уже невпевнений, що навіть Еліна перебігає уже Марту.. Робота Флокатіса видна
    Не можу з Вами не погодитись. Особливо після того, як Марта витягнула пару розіграшів в третьому сеті на подачі Сі за рахунку 4:3. То було божевілля якесь нереальне! Рефері ще питався, чи з Мартою все гаразд. Без фізики б не добігала до тих м'ячів, що Сі направляла по кутах.
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 09.01.2021 10:57
    +5
    Sashamar, 09.01.2021 10:46
    Гру не бачив, тому міркування, вибачте, так, зі стелі. Здається, справа не в психології, а в фізиці. Не треба було Марті вчора й пару грати. Взагалі, як на мене, зарано їй ще грати на одному серйозному турнірі і одиночку і пару. Добре, що вік С'єх дався взнаки, і вона теж вимкнулася, а Марта витягла гру на морально-вольових
    Физика здесь не причем, она в третьем сете гоняла по корту не хуже чем в первом, а вот с психикой надо поработать, в первом сете и до счета 5:1 во втором Марта практически не психовала, и только она повела 5:1 началось, психи, разговоры с собой и практически выигранный матч начал уплывать. В начале третьего сета она еще не могла успокоится и счет стал 1:3, но благо все таки смогла взять себя в руки и выиграть 6:3.
    Ссылка
    captain2009
      captain2009, 09.01.2021 10:57
    +5
    Vladlen, 09.01.2021 10:50
    Марта могла легко в третьем сете 6:0 выиграть, но на брейкпоинте не попала прием на вылет и после этого начались нервы, посыпались ошибки, соперница переслалась ошибаться и такое огромное преимущество во втором сете уплыло. Но благо в третьем сете смогла проявить характер и на морально волевых качествах дожала соперницу. Пусть возьмёт пару совет у Светолиной, где можно найти хорошего психолога, без этого в современном теннисе не обойтись.
    Свитолиной самой психолог нужен. Сейчас она стала пользоваться его услугами, вроде. Первый сезон. Вот и посмотрим, как он с ней поработает. Марта сама провалилась и сама же игру спасла. Больше будет играть в крупных турнирах - скорее обретет нужную психологическую стойкость и уверенность в собственных силах. И еще - Марта ввязалась в болото игры Си. Как только стала стараться ее переиграть в розыгрышах, как только стала давать ей на хавкорт, вот тут то Си и воскресла. Когда вернулись длинные удары под заднюю, Марта снова получила преймущество.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 09.01.2021 10:53
    +5
    Якщо відкинути нервові гейми, Марта грала просто супер, витягувала та атакувала не гірше за Еліну. Якщо зможе так зібратися на наступну гру, матиме великі шанси з Зиданшек. Та мабуть на ходу, але і в Марти гра наче прорізається.
    Ссылка
    Yelsss
      Yelsss, 09.01.2021 10:41
    +5
    Хороша перемога,так тримати.
    Потрібно підніматися в топ—50 у цьому сезоні
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 09.01.2021 10:27
    +5
    Хорошая победа,но лёгкий матч превратился в валидольный,нужно срочно развивать умственные способности и нанять хорошего психиатра или психолога
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 09.01.2021 10:25
    +5
    Молодец, так держать!
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 09.01.2021 10:50
    +4
    Марта могла легко в третьем сете 6:0 выиграть, но на брейкпоинте не попала прием на вылет и после этого начались нервы, посыпались ошибки, соперница переслалась ошибаться и такое огромное преимущество во втором сете уплыло. Но благо в третьем сете смогла проявить характер и на морально волевых качествах дожала соперницу. Пусть возьмёт пару совет у Светолиной, где можно найти хорошего психолога, без этого в современном теннисе не обойтись.
    Ссылка
    Ас Милан Чемпіон
      Ас Милан Чемпіон, 09.01.2021 11:00
    +3
    Vladlen, 09.01.2021 10:57
    Физика здесь не причем, она в третьем сете гоняла по корту не хуже чем в первом, а вот с психикой надо поработать, в первом сете и до счета 5:1 во втором Марта практически не психовала, и только она повела 5:1 началось, психи, разговоры с собой и практически выигранный матч начал уплывать. В начале третьего сета она еще не могла успокоится и счет стал 1:3, но благо все таки смогла взять себя в руки и выиграть 6:3.
    Фізика як мені здається лише покращилася.. Уже невпевнений, що навіть Еліна перебігає уже Марту.. Робота Флокатіса видна
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 09.01.2021 11:18
    +2
    Згадайте Осаку в фіналі АО, там наче потрійний МП втратила. Це буває з багатьма. А, от те що змогла зібратися для Марти це майже вперше, і це головне досягнення. Раніше завжди зливала майже 6:0.
    Ссылка
    Ас Милан Чемпіон
      Ас Милан Чемпіон, 09.01.2021 10:58
    +2
    Таке враження, що автор незнає Марту-це шо вперше вона так вимикається а потім включає характер чого крім, напевне, Завацької нема в жодній українок... З позитивного це знову таки видно, що навіть технічній СеШе нема чого против оставити не емоційні Марті))) також робота Флокатіса видна, ну недарма ж він фізіо Циципаса тоже... А далі.. Сітка хороша все від Марти залежить
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 09.01.2021 10:32
    +2
    молодец конеш но натужно
    Ссылка
    Tellur
    online
      Tellur, 09.01.2021 10:42
    0
    А сколько там тех кругов?
    Ссылка
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