Элина Свитолина – Вера Звонарева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 9 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.



26-летняя украинка, посеянная на турнире под вторым номером, в матче второго круга сразится с россиянкой Верой Звонаревой из России (№164 WTA). Встреча состоится на центральном корте третьим запуском после поединка Гасанова – Плишкова. Ориентировочное время начала встречи – 11:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится с Екатериной Александровой из России (№33 WTA) или Хизер Уотсон из Великобритании (№58 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

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