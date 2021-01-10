Абу-Даби. Костюк деклассировала Зиданшек на пути в четвертьфинал

Украинка отдала сопернице всего два гейма

  • 10.01.2021 09:01
  • 1002 просмотра
  • 6 комментариев
Абу-Даби. Костюк деклассировала Зиданшек на пути в четвертьфинал
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
 
В матче третьего круга 18-летняя украинка разобралась с Тамарой Зиданшек из Словении (№87 WTA).
 
Абу-Даби. Третий круг
Марта Костюк (Украина) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:1, 6:1
 
Марта впервые вышла в четвертьфинал на турнирах данной категории.
 
В следующем раунде Костюк сразится против испанки Сары Соррибес Тормо (№66 WTA) или россиянки Анастасии Гасановой (№292 WTA).
 
Также сегодня свой матч третьего круга проведет Элина Свитолина.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    kollekciy
      kollekciy, 10.01.2021 09:10
    +1
    Марту з Перемогою. Сьогодні просто "Професор", навіть без криків та нервів вболівальників. Еліні можна вже хвилюватися трохи. Питання тільки що там за Гасанова така сильна.
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 10.01.2021 09:08
    +1
    Марта потенциал- сумашедший, по таланту данные - минумум в первой пятёрке лучших теннисисток мира! Нужно в себя верить самой- это конечно - хороший психолог, думаю точно не мама!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 10.01.2021 09:06
    +2
    Молодчина Марта! Если не считать необъяснимого провала во втором сете прошлого матча, то уверенно вынесла двух разных по стилю соперниц. Интересно будет посмотреть нынешнюю Марту на фоне топа. Надеюсь, в полуфинале посмотрим
    П.С.
    Марте надо дополнительно выставиться своему тренеру по физио...Просто летает по корту!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 10.01.2021 09:04
    +4
    молодець !
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.01.2021 09:04
    +6
    Просто отлично,аж не верится,что без валидола,вот так бы всегда,без особых нервов и истерик
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 10.01.2021 09:02
    +6
    Марта - умница, без нервов сегодня
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 10.01.2021 09:04
    +6
    Просто отлично,аж не верится,что без валидола,вот так бы всегда,без особых нервов и истерик
    Ссылка
    Андрій Некрасов
      Андрій Некрасов, 10.01.2021 09:02
    +6
    Марта - умница, без нервов сегодня
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 10.01.2021 09:04
    +4
    молодець !
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 10.01.2021 09:06
    +2
    Молодчина Марта! Если не считать необъяснимого провала во втором сете прошлого матча, то уверенно вынесла двух разных по стилю соперниц. Интересно будет посмотреть нынешнюю Марту на фоне топа. Надеюсь, в полуфинале посмотрим
    П.С.
    Марте надо дополнительно выставиться своему тренеру по физио...Просто летает по корту!
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 10.01.2021 09:10
    +1
    Марту з Перемогою. Сьогодні просто "Професор", навіть без криків та нервів вболівальників. Еліні можна вже хвилюватися трохи. Питання тільки що там за Гасанова така сильна.
    Ссылка
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 10.01.2021 09:08
    +1
    Марта потенциал- сумашедший, по таланту данные - минумум в первой пятёрке лучших теннисисток мира! Нужно в себя верить самой- это конечно - хороший психолог, думаю точно не мама!
    Ссылка
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