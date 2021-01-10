Абу-Даби. Костюк деклассировала Зиданшек на пути в четвертьфинал

Третья ракетка Украины Марта Костюк (№99 WTA) продолжает побеждать на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
В матче третьего круга 18-летняя украинка разобралась с Тамарой Зиданшек из Словении (№87 WTA).
Абу-Даби. Третий круг
Марта Костюк (Украина) – Тамара Зиданшек (Словения) – 6:1, 6:1
Марта впервые вышла в четвертьфинал на турнирах данной категории.
В следующем раунде Костюк сразится против испанки Сары Соррибес Тормо (№66 WTA) или россиянки Анастасии Гасановой (№292 WTA).
Также сегодня свой матч третьего круга проведет Элина Свитолина.
Источник — Sport.ua
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П.С.
Марте надо дополнительно выставиться своему тренеру по физио...Просто летает по корту!
П.С.
Марте надо дополнительно выставиться своему тренеру по физио...Просто летает по корту!
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