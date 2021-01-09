Элина Свитолина – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга на турнире в Абу-Даби

  • 09.01.2021 22:45
  • 619 просмотров
  • 1 комментарий
Элина Свитолина – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

В воскресенье, 10 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.
 
26-летняя украинка, посеянная на турнире под вторым номером, в матче третьего круга сразится с Екатериной Александровой из России (№33 WTA), которой организаторы выдали 17-й номер посева. Встреча состоится на центральном корте последним запуском после поединка Кенин – Путинцева. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.
 
Ранее девушки играли один раз, победила украинка (Ролан Гаррос-2020).
 
В следующем раунде победительница встречи сразится с Паулой Бадосой из Испании (№70 WTA) или Вероникой Кудерметовой из России (№46 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Kanarejka
      Kanarejka, 09.01.2021 22:53
    +2
    І наступна також може бути росіянка?! Боже, скільки їх там?! Понаїхало...
    Ссылка
    Kanarejka
      Kanarejka, 09.01.2021 22:53
    +2
    І наступна також може бути росіянка?! Боже, скільки їх там?! Понаїхало...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности