Элина Свитолина – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 10 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Абу-Даби.



26-летняя украинка, посеянная на турнире под вторым номером, в матче третьего круга сразится с Екатериной Александровой из России (№33 WTA), которой организаторы выдали 17-й номер посева. Встреча состоится на центральном корте последним запуском после поединка Кенин – Путинцева. Ориентировочное время начала встречи – 14:00 по Киеву.



Ранее девушки играли один раз, победила украинка (Ролан Гаррос-2020).



В следующем раунде победительница встречи сразится с Паулой Бадосой из Испании (№70 WTA) или Вероникой Кудерметовой из России (№46 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу трансляции

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА