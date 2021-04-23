Важнейшие три очка. Рух переиграл Мариуполь в Харькове

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Украинская Премьер-лига. 23 тур.
«Мариуполь» – «Рух» - 0:3
Климчук, 66 (пен), Борячук, 76, Рунич, 88
Чоботенко, 65
Мартынюк, 29, Быков, 84, Мысык, 92
«Мариуполь» : Гальчук, Стасюк, Быков, Чоботенко, Меличенко (Кирюханцев, 55), Чех, Очеретько (Кащук, 68), Топалов, Мишнев, Бондаренко (Горбунов, 77), Танковский
«Рух»: Бандура, Гагун, Белый, Стаменкович, Мартынюк, Кондраков (Борячук, 58), Карасюк, Климчук, Кухарук (Копина, 86) Мисик, Бойчук (Рунич, 86)
Арбитр: Виталий Романов
Стадион: ОСК «Металлист»
Источник — Sport.ua
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