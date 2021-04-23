Важнейшие три очка. Рух переиграл Мариуполь в Харькове

На руку львовянам сыграло удаление Чоботенка

  • 23.04.2021 20:52
  • 1595 просмотров
  • 13 комментариев
Важнейшие три очка. Рух переиграл Мариуполь в Харькове
© ФК Мариуполь

Отчет о матче ожидайте позже. 

Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Мариуполь» – «Рух» - 0:3

 Климчук, 66 (пен), Борячук, 76, Рунич, 88

 Чоботенко, 65

 Мартынюк, 29, Быков, 84, Мысык, 92

«Мариуполь» : Гальчук, Стасюк, Быков, Чоботенко, Меличенко (Кирюханцев, 55), Чех, Очеретько (Кащук, 68), Топалов, Мишнев, Бондаренко (Горбунов, 77), Танковский

«Рух»: Бандура, Гагун, Белый, Стаменкович, Мартынюк, Кондраков (Борячук, 58), Карасюк, Климчук, Кухарук (Копина, 86) Мисик, Бойчук (Рунич, 86)

Арбитр: Виталий Романов

Стадион: ОСК «Металлист»

МАРИУПОЛЬ-РУХ. ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 23.04.2021 21:19
    +2
    Загнали в будку шахтер-2
    Ссылка
    Axel222
      Axel222, 23.04.2021 21:14
    -1
    Матч "странный".Как и коэффициенты перед матчем.Как будто конторы результат уже знали.
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.04.2021 21:08
    -2
    peddro, 23.04.2021 21:07
    Які ж вперто тупі коментатори з каналу хвутбол! Пінальті не було... Чітко видно що гравець Маріуполя почав штовхати Бурячука ще до карного майданчика, але доштовхав його до падіння вже поштовхом у шію в карному і що, пенальті не було? Це саме ті коментатори які так само вперто повторюють нісенітнецю що м'яч при зіткненні з мокрим полем набуває додаткового прискорення. Вони до школи ходили? Що у них в голові? Га?
    а шо ти хочеш почути від вівці Вацька ?!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.04.2021 21:07
    -2
    Олег Львівський, 23.04.2021 21:01
    Вітаю з перемогою! Дуже цікава кінцівка ЧУ. Особливо за бронзу та за виліт. На даний час, вилетіти можуть 5 нижніх команд. Ніхто не гарантував собі ще прописку в УПЛ))
    Ооооооооо, взяв аватарку Руха і розказує за свої дохлі вівці...
    Вівця, у тєбья ус отклєілся!
    Ссылка
    peddro
    online
      peddro, 23.04.2021 21:07
    +1
    Які ж вперто тупі коментатори з каналу хвутбол! Пінальті не було... Чітко видно що гравець Маріуполя почав штовхати Бурячука ще до карного майданчика, але доштовхав його до падіння вже поштовхом у шію в карному і що, пенальті не було? Це саме ті коментатори які так само вперто повторюють нісенітнецю що м'яч при зіткненні з мокрим полем набуває додаткового прискорення. Вони до школи ходили? Що у них в голові? Га?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 23.04.2021 21:05
    0
    Очень рад за Рух, с таким президентом, с такой базой - нельзя в 1ю Лигу
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 23.04.2021 21:04
    +3
    Вылет Арендуполя к сожалению маловероятен, а вот Олимпику туда дорога.
    Ссылка
    Олег Львівський
    online
      Олег Львівський, 23.04.2021 21:01
    +6
    Вітаю з перемогою! Дуже цікава кінцівка ЧУ. Особливо за бронзу та за виліт. На даний час, вилетіти можуть 5 нижніх команд. Ніхто не гарантував собі ще прописку в УПЛ))
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.04.2021 21:00
    +2
    Вітаю Братів з перемогою !
    Єдине місто, дві команди !
    ПФК Львів і Рух Львів !
    Ссылка
    Sport
    online
      Sport, 23.04.2021 20:58
    -6
    Як так? Тягнуть двіженіє це недороблене... Мабуть Палкін не оснастив свій кабінет столами та іконами, вирішив не ризикувати. Гімно таке.
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 23.04.2021 20:57
    +1
    Маркевич джуниор позор, назад на работу в таможню надо возвращатся.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 23.04.2021 20:55
    +4
    Ой красиво в 1 лигу оформляют юродивых
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 23.04.2021 20:54
    +4
    Арендуполь реально отсосал сам у себя...
    Ссылка
    Олег Львівський
    online
      Олег Львівський, 23.04.2021 21:01
    +6
    Вітаю з перемогою! Дуже цікава кінцівка ЧУ. Особливо за бронзу та за виліт. На даний час, вилетіти можуть 5 нижніх команд. Ніхто не гарантував собі ще прописку в УПЛ))
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 23.04.2021 20:55
    +4
    Ой красиво в 1 лигу оформляют юродивых
    Ссылка
    Kapitan Vrungel
    online
      Kapitan Vrungel, 23.04.2021 20:54
    +4
    Арендуполь реально отсосал сам у себя...
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 23.04.2021 21:04
    +3
    Вылет Арендуполя к сожалению маловероятен, а вот Олимпику туда дорога.
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 23.04.2021 21:19
    +2
    Загнали в будку шахтер-2
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 23.04.2021 21:00
    +2
    Вітаю Братів з перемогою !
    Єдине місто, дві команди !
    ПФК Львів і Рух Львів !
    Ссылка
    peddro
    online
      peddro, 23.04.2021 21:07
    +1
    Які ж вперто тупі коментатори з каналу хвутбол! Пінальті не було... Чітко видно що гравець Маріуполя почав штовхати Бурячука ще до карного майданчика, але доштовхав його до падіння вже поштовхом у шію в карному і що, пенальті не було? Це саме ті коментатори які так само вперто повторюють нісенітнецю що м'яч при зіткненні з мокрим полем набуває додаткового прискорення. Вони до школи ходили? Що у них в голові? Га?
    Ссылка
    futbolboss
    online
      futbolboss, 23.04.2021 20:57
    +1
    Маркевич джуниор позор, назад на работу в таможню надо возвращатся.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 23.04.2021 21:05
    0
    Очень рад за Рух, с таким президентом, с такой базой - нельзя в 1ю Лигу
    Ссылка
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