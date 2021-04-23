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Мариуполь
0 : 3
Рух Львов
23.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Остап МАРКЕВИЧ: «Пенальти? Фол был до штрафной»

Главный тренер «Мариуполя» поделился мнением про поражение в матче против «Руха»

  • 23.04.2021 22:32
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Остап МАРКЕВИЧ: «Пенальти? Фол был до штрафной»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Мирон Маркевич прокомментировал поражение азовцев в поединке против «Руха» (0:3).

– Ключевым моментом в матче стало назначение пенальти в ворота вашей команды. Вы уже посмотрели видео? Где был фол – до или в штрафной?
– Фол был до штрафной. И еще надо разобраться был ли вообще фол. Что тут можно говорить? Это же не в первый раз. В Ковалевке метр до штрафной – пенальти, тут – то же самое. Я ничего не хочу комментировать, потому что скажут, что ищут оправдания. Все всё видели. Сейчас техника на высоком уровне, есть повторы. Что еще можно говорить? Этот момент повлиял на ход матча – нам пришлось делать перестановки, которые нам не свойственны. Все равно характер нужно проявлять в любом случае, несмотря на то, что происходит на поле. И те игроки, которые выходят в игру, также должны вносить свой вклад в игру команды. Проанализируем эту игру, сделаем выводы.

– Во втором тайме при счете 0:0 «Мариуполь» стал открываться и пропустил контратаку. Можно сказать, что пошли в атаку и попали «в плен»?
– Мы всегда так играем. Если команда играет с «высокой» линией обороны, то центральные защитники должны быть очень внимательны. Так как любая передача вперед от соперника несет опасность и необходимо быть внимательным и сконцентрированным. Плюс защитники должны обладать хорошей скоростью для того, чтобы покрывать большие расстояния.  Это наш стиль. Мы так играем. Ошибка защитника? Все мы ошибаемся.

– Что у Вас с газоном в Мариуполе?
– 2-го мая уже должны играть дома. Уверен, нам родные стены помогут.

 

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Источник — ФК Мариуполь

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