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Рух Львов
23.04.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Покинут ли руховцы турнирное дно?

  • 22.04.2021 13:05
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Мариуполь – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© Автор: Евгений Кравс

В стартовом матче 23-го тура Премьер-лиги «Рух» в Харькове в статусе гостей проведет поединок против «Мариуполя». Руховцы сейчас находятся в самом низу турнирной таблицы, хотя по потерянным очкам опережают «Минай», который в прошлую среду потерял важные три очка в перенесенной игре со «Львовом».

«Рух» и «Мариуполь» ранее провели лишь один матч в Премьер-лиге, который в ноябре прошлого года на «Арене Львов» завершился вничью - 0:0. Руховцы к игре в Харькове подошли с полярными сериалами. С одной стороны, подопечные Ивана Федыка не пропускают голов в течение 210 минут, а с другой - на полях соперников не забивают голов уже 180 минут подряд. Азовцы второй круг проводят в статусе хозяев, в том числе в третий раз будут принимать соперников в Харькове. А в предыдущих двух «харьковских» матчах мариупольцы не побеждали - поражение и ничья.

С особыми эмоциями готовится к матчу главный тренер азовского клуба, воспитанник львовского футбола Остап Маркевич. После ничьей в прошлом туре с «Олимпиком» рулевой «Мариуполя» отметил: «Уверен на 100 процентов, что этой команде нужно время. Когда я работал в Испании, у нас была похожая команда из молодых талантливых сборников. У нас в «Вильярреале» была третья команда, составленная из 21-летних игроков, играла в третьей лиге. А вторая команда (22-23 года) - во второй. У нас такая же команда играет в Премьер-лиге. Это, конечно, почетно и для нас, и для ребят. Люди, которые разбираются в футболе, это прекрасно видят».

В составе «Руха» не сможет выйти на поле ОСК «Металлист» опытный Валерий Федорчук - из-за дисквалификации. По той же причине будет пропускать игру и полузащитник «Мариуполя» Андрей Кулаков. Зато 100-й матч в УПЛ может провести Роман Карасюк из «Руха».

Арбитром матча назначен опытный Виталий Романов из Днепра, который провел уже 105 игр УПЛ. «Мариуполь» провел уже 14 матчей при этом арбитре - 8 побед, одна ничья и 5 поражений. При этом азовцы в предыдущих четырех матчах при Романове только побеждали. «Рух» же провел только одну игру при Романове, уступив дома «Десне».

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Быков, Чоботенко, Кирюханцев, Мишнёв, Танковский, Топалов, Очеретько, Чех, Бондаренко.

«Рух»: Бандура, Мысык, Гагун, Белый, Стаменкович, Кухарук, Карасюк, Мартынюк, Бойчук, Климчук, Кондраков.

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23 апреля, пятница

«Мариуполь» — «Рух»
Харьков. ОСК «Металлист». 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
МАРИУПОЛЬ - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Юрий Назаркевич, Sport.ua

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