Мариуполь – Рух – 0:3. Видео голов и обзор матча

23 апреля прошел матч 23-го тура Украинской Премьер-лиги.
Смотрите видеообзор матча «Мариуполь – Рух – 0:3.
Удаление, Чоботенко, 66 мин.
ГОЛ! 0:1. Климчук, 66 мин (пен)
ГОЛ! 0:2. Борячук, 76 мин.
ГОЛ! 0:3. Рунич, 88 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил Василий Рунич (Рух Львов).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Борячук (Рух Львов).
|66'
|ГОЛ ! С пенальти забил Юрий Климчук (Рух Львов).
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Источник — Sport.ua
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