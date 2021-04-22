В пятницу, 23 апреля, состоится встреча 23 тура чемпионата Украины, в которой «Мариуполь» будет принимать «Рух». Матч пройдет в Харькове на поле стадиона ОСК «Металлист», начало в 19:00 по киевскому времени.

За четыре тура до финиша все более накаляется борьба за выживание. «Рух» имеет 17 очков и находятся в самом низу турнирной таблицы, хотя по потерянным пунктам опережают «Минай». «Мариуполь» набрал 22 пункта и находится на девятой позиции, что, впрочем, не гарантирует команде Остапа Маркевича спокойной жизни, так как все еще может поменяться кардинальным образом.

В своей истории команды провели одну очную встречу в Премьер-лиге, которая завершилась вничью - 0:0.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» – «Рух».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА