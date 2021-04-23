УЕФА не накажет клубы Суперлиги

Ассоциация европейских клубов (ECA) выступила с заявлением, в котором сообщила о том, что 12 клубов-создателей Суперлиги не понесут наказания за свои действия. Такое решение было принято на сегодняшнем исполкоме УЕФА.

«После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей.

Клубы могут добиться успеха как на поле, так и за его пределами, только если мы будем работать сообща», - гласит заявление ECA.

Вчера «Барселона» официально заявила о том, что не выходит из Суперлиги.