УЕФА не накажет клубы Суперлиги

Ассоциация европейских клубов (ECA) выступила с заявлением, в котором сообщила о том, что 12 клубов-создателей Суперлиги не понесут наказания за свои действия. Такое решение было принято на сегодняшнем исполкоме УЕФА.
«После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей.
Клубы могут добиться успеха как на поле, так и за его пределами, только если мы будем работать сообща», - гласит заявление ECA.
Вчера «Барселона» официально заявила о том, что не выходит из Суперлиги.
Источник — AS
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