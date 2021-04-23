УЕФА не накажет клубы Суперлиги

Ассоциация европейских клубов выступила с заявлением

  • 23.04.2021 15:14
  • 2415 просмотров
  • 5 комментариев
УЕФА не накажет клубы Суперлиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ассоциация европейских клубов (ECA) выступила с заявлением, в котором сообщила о том, что 12 клубов-создателей Суперлиги не понесут наказания за свои действия. Такое решение было принято на сегодняшнем исполкоме УЕФА.

«После событий этой недели мы хотим двигаться дальше и воодушевить мировое футбольное сообщество перед возвращением матчей.

Клубы могут добиться успеха как на поле, так и за его пределами, только если мы будем работать сообща», - гласит заявление ECA.

Вчера «Барселона» официально заявила о том, что не выходит из Суперлиги.

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Источник — AS

(7 голосов)

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Комментарии
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 23.04.2021 16:14
    +1
    та вже пофіг, головний донор відмовився від ідеї фінансування СЛ)))
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 23.04.2021 15:41
    +7
    Владимир Копяк, 23.04.2021 15:30
    Как я и говорил вчера, в УЕФА нет законных оснований как либо наказывать любую из этих 12 команд, и все эти страшилки УЕФА гроша ломанного не стоили, но все струхнули, за исключением Реала,Барселоны и Ювентуса ( там наверное читали руководящие документы УЕФА,в отличие от остальных). Пересу в дальнейшем надо искать не такое трусливое руководство,как сейчас...
    Как плохо, что все кто "струхнул" с вами не посоветовались, вы то хорошо разбираетесь во всех ньюансах, не то что командные юристы.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.04.2021 15:30
    -7
    Как я и говорил вчера, в УЕФА нет законных оснований как либо наказывать любую из этих 12 команд, и все эти страшилки УЕФА гроша ломанного не стоили, но все струхнули, за исключением Реала,Барселоны и Ювентуса ( там наверное читали руководящие документы УЕФА,в отличие от остальных). Пересу в дальнейшем надо искать не такое трусливое руководство,как сейчас...
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.04.2021 15:23
    +6
    А зря, хотя оно и понятно, кто ж эти мешки с $ трогать станет.
    Ссылка
    Николай Ханенко
    online
      Николай Ханенко, 23.04.2021 15:22
    0
    "січня" - ?
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 23.04.2021 15:41
    +7
    Владимир Копяк, 23.04.2021 15:30
    Как я и говорил вчера, в УЕФА нет законных оснований как либо наказывать любую из этих 12 команд, и все эти страшилки УЕФА гроша ломанного не стоили, но все струхнули, за исключением Реала,Барселоны и Ювентуса ( там наверное читали руководящие документы УЕФА,в отличие от остальных). Пересу в дальнейшем надо искать не такое трусливое руководство,как сейчас...
    Как плохо, что все кто "струхнул" с вами не посоветовались, вы то хорошо разбираетесь во всех ньюансах, не то что командные юристы.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.04.2021 15:23
    +6
    А зря, хотя оно и понятно, кто ж эти мешки с $ трогать станет.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 23.04.2021 16:14
    +1
    та вже пофіг, головний донор відмовився від ідеї фінансування СЛ)))
    Ссылка
    Николай Ханенко
    online
      Николай Ханенко, 23.04.2021 15:22
    0
    "січня" - ?
    Ссылка
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