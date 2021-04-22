ОФИЦИАЛЬНО. Барселона не отказывается от участия в Суперлиге

Каталонцы борются за создание турнира до конца

  • 22.04.2021 20:47
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  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона не отказывается от участия в Суперлиге
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Барселона» сделала официальное заявление по поводу своего участия в Суперлиге. Из него следует, что каталонский клуб не собирается выходить из числа участников турнира:

«Барселона» разделяет мнение большинства европейских топ-клубов о том, что в футболе необходимо провести структурные реформы, направленные на обеспечение финансовой устойчивости и жизнеспособности, повышение зрелищности для болельщиков.

В этом контексте совет директоров «Барселоны» в срочном порядке принял решение об участии в Суперлиге в качестве клуба-учредителя соревнования. Целью турнира являлось повышение качества и привлекательности шоу, предлагаемого для зрителей.

Решение было принято с убеждением, что предполагаемый отказ от участия в этой инициативе в качестве клуба-основателя был бы исторической ошибкой. Как мировой эталонный спортивный клуб мы отстаиваем лидерское призвание клуба, которое является неотъемлемой частью самобытности и спортивного и социального духа организации.

Учитывая социальную реакцию, вызванную вышеупомянутой инициативой, нельзя отрицать, что «Барселона» понимает необходимость проведения гораздо более глубокого анализа причин, вызвавших эту реакцию. Это упражнение по углублённому анализу требует времени и необходимой безмятежности, чтобы больше не предпринимать каких-либо поспешных действий.

Мы считаем не менее важным отметить объективный факт, что суд ООН уже предоставил запрашиваемую срочную юридическую защиту, подтвердив тем самым законность инициативы клубов-основателей проекта Суперлиги. В связи с этим клуб считает неуместным, что необходимый процесс размышлений и дебатов устанавливается под критериями неоправданного давления и запугивания.

Несмотря на то, что «Барселона» прекрасно осознаёт важность и информационный интерес, вызванный этим вопросом, а также необходимость всегда действовать с максимальной прозрачностью, «Барселона» всегда будет действовать с осторожностью и призывает к максимальному пониманию, уважению и даже терпению к социальной стороне вопроса и общественному мнению».

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Источник — ФК Барселона

(5 голосов)

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Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 22.04.2021 20:52
    +2
    Хороший был клуб..
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 22.04.2021 20:52
    +2
    Сепары есть сепары
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 22.04.2021 20:49
    +1
    Це вже месенж з русні прийшов. Негайно направити миротворців в каталонію.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 22.04.2021 20:52
    +2
    Хороший был клуб..
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 22.04.2021 20:52
    +2
    Сепары есть сепары
    Ссылка
    Володимир Підвірний
    online
      Володимир Підвірний, 22.04.2021 20:49
    +1
    Це вже месенж з русні прийшов. Негайно направити миротворців в каталонію.
    Ссылка
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