Ремонт красной машины. Бавария готовится к большим переменам

В ноябре 2019 года для «Баварии» началась новая эпоха, хотя тогда никто об этом не подозревал. Мюнхенцы уволили Нико Ковача после разгромного поражения от «Айнтрахта» со счетом 0:5. Его место занял опытный, но малозаметный широкому кругу болельщиков специалист – Ханс-Дитер Флик, который сделал «рекордмайстер» снова великим клубом. Под руководством нового тренера «Бавария» выиграла 6 трофеев за полтора года. Другими словами – все, что можно выиграть на клубном уровне.

Но каждая история рано или поздно заканчивается. В Мюнхене сейчас неспокойно. Клуб стоит на пороге больших перемен: в руководстве, в составе и на тренерском мостике. Необязательно эти перемены будут плохими, но они будут, и кто знает, какой станет «Бавария» уже через несколько месяцев. Далее рассмотрим подробнее, какие именно изменения ожидают «рекордмайстра» в ближайшем будущем.

Уход ветеранов

Кадровая ситуация важна для каждого клуба, особенно для «Баварии». Обычно мюнхенцы заранее решают, кого будут отпускать, продавать и подписывать. Так было решено не продлевать контракты с хавбеком Хави Мартинесом и защитником Жеромом Боатенгом. Решение по испанцу, в принципе, логичное. У «рекордмайстра» достаточно футболистов, которые могут сыграть в центре поля, поэтому уход экс-игрока «Атлетика» ни для кого не стал большим сюрпризом. Мартинес проводит девятый год в составе «Баварии», после чего отправится за новым вызовом. Поговаривают, что Хави может вернуться в Бильбао.

Далее мюнхенский клуб теряет сразу двух центральных защитников, причем оба они, как и Мартинес, уходят свободными агентами. Это Боатенг и Давид Алаба. В обоих случаях расставание получилось не самым лучшим. Члены руководства «рекордмайстра» не стеснялись публично говорить об австрийце и его агенте, называя того «акулой» и прочими словами. В случае с Боатенгом уже футболист был обижен на клуб. Жером не понимал, почему ему не предлагают новый контракт. Действительно, 32 года для защитника – нормальный возраст, к тому же Боатенг – свой парень, что важно для «Баварии». Но решение уже принято.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джером Боетенг и Давид Алаба

Алаба провел в системе «Баварии» 12 лет, Боатенг – 10, поэтому их обоих можно назвать ветеранами мюнхенского клуба. Одного из центрбеков заменит Дайо Упамекано, с которым «красные» уже договорились о переходе в межсезонье. Но замену второму игроку немцы пока не нашли. Вероятно, парой основных центральных защитников «Баварии» в следующем сезоне будут Упамекано и Никлас Зюле. Но кто будет на подстраховке? Вряд ли чемпионы Германии сейчас всерьез рассчитывают на 18-летнего Танги Ньянзу, который в текущем сезоне Бундеслиги провел на поле только 37 минут. Мюнхенцам нужно будет хорошо поработать на трансферном рынке, особенно в поиске защитников.

Помимо вышеперечисленных игроков «Баварию» по окончании сезона покинет и вингер Дуглас Коста. Бразилец не стал серьезным усилением для немцев, поэтому они вернут его «Ювентусу». Кроме того, уехать из Мюнхена уже через несколько месяцев могут голкипер Александер Нюбель и полузащитник Корентен Толиссо. Оба получают не так много игрового времени, как им хотелось бы, поэтому расставание выглядит логичным. Только Нюбеля «рекордмайстер», скорее всего, продавать не будет, а отправит в аренду. Все-таки третий голкипер «Баварии» Рон-Торбен Хоффманн еще слишком молод для того, чтобы уже быть сменщиком Мануэля Нойера.

Смена тренера

Несколько дней назад Флик заявил, что хочет покинуть «Баварию» по окончании сезона. Болельщиков это сообщение огорчило. Флик всего за 1,5 года стал одним из самых успешных тренеров в истории «рекордмайстра», поэтому радоваться здесь действительно нечему. В клубе тоже негативно отреагировали на заявление тренера. Руководству не понравилось, что специалист публично заявил о своем намерении, хотя между сторонами была договоренность обсудить все в конце апреля.

Флик не стал называть причину своего решения. Специалист лишь заявил, что ни с кем не обсуждал работу в сборной Германии, где его очень хотят видеть. По данным СМИ, главная причина ухода тренера – Хасан Салихамиджич. Спортивный директор «Баварии» не всегда учитывает мнение Флика в трансферных вопросах. Лерой Сане – пожалуй, единственный новичок за последнее время, в важности подписания которого были согласны обе стороны. Флик ранее открыто заявлял, что в текущем сезоне у мюнхенцев состав слабее, чем в предыдущем. Это прямая отсылка на работу Салихамиджича.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик и Хасан Салхамиджич (справа)

В руководстве «Баварии» нет единого мнения насчет того, кто прав. Спортивного директора поддержали президент клуба Герберт Хайнер и глава наблюдательного совета Улли Хенесс. Тренера поддерживает председатель правления «рекордмайстра» Карл-Хайнц Румменигге. Но он со следующего года покинет свою должность, уступив место Оливеру Кану. Видимо, Флик подумал, что экс-голкипер «Баварии» встанет на сторону бывшего одноклубника и он вовсе останется без поддержки. Как бы там ни было, решение принято. У специалиста контракт до июня 2023 года, но стороны, наверняка, договорятся о его досрочном расторжении.

Главная интрига межсезонья: кто сменит Флика в «Баварии»? История показывает, что мюнхенцы лучше всего выступают при немецких тренерах. Но тут сейчас нет явной кандидатуры. СМИ в качестве претендентов называют Юлиана Нагельсманна и Юргена Клоппа, но оба эти варианта маловероятные. Наставник «РБ Лейпциг» еще слишком молод для работы в столь большом клубе. Да и с трудом представляется, как Нагельсманн будет справляться с авторитетами типа Томаса Мюллера. Ковачу в свое время серьезно доставалось за то, что он держал немца на скамейке запасных.

Клопп еще менее явный вариант. Во-первых, у Юргена контракт с «Ливерпулем», во-вторых, в его резюме значится работа в дортмундской «Боруссии». Слабо верится в то, что он пойдет работать в «Баварию». Еще с мюнхенским клубом СМИ связывают ныне свободного Массимилиано Аллегри. Но, опять же, иностранные тренеры редко показывают хорошие результаты с «Баварией». Последний итальянец (Карло Анчелотти) продержался в Мюнхене недолго. Учитывая вышеперечисленные факторы, нельзя исключать, что команду может возглавить Мирослав Клозе, который сейчас помогает Флику. Варианты с ассистентами в «Баварии» периодически срабатывают.

Перестановки в руководстве

На самом деле перестановки в руководстве «Баварии» начались еще 1,5 года назад. Первым большим событием стало нежелание Хенесса баллотироваться на очередной президентский срок. Функционер начал работать на руководящих должностях в «Баварии» с 1979 года. Можно сказать, что все это время он возглавлял мюнхенский клуб. После Хенесса руководство «рекордмайстром» взял на себя бывший топ-менеджер концерна Adidas Хайнер, который и сейчас возглавляет «Баварию». Хотя, стоит признать, что Ули до сих пор имеет большое влияние в клубе, несмотря на то, что теперь у него роль наблюдателя.

Вторым большим событием для «Баварии» станет уход Румменигге с поста председателя правления. Калле работает в мюнхенском клубе с 1991 года. Сначала он 11 лет был вице-президентом «рекордмайстра», а потом 19 лет продержался на нынешней должности. Румменигге зарекомендовал себя хорошим функционером. Он был причастен ко многим успехам «Баварии» как на внутренней арене, так и на европейской. Его сменщиком станет еще одна легенда «рекордмайстра» – Оливер Кан. Все знают о преданности «Титана» мюнхенскому клубу, но каким он будет руководителем – пока большой вопрос.

Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Кан

С начала 2020 года Кан является членом правления «Баварии», но серьезных решений он пока не принимает. В общении с прессой экс-голкипер «красных» в основном повторяет слова Румменигге и Салихамиджича. С 1 января 2022 года уроженец Карлсруэ полноценно займет место Калле и возьмет на себя управление многими аспектами деятельности клуба. Но начинать принимать решения Кану надо уже сейчас. Первый вопрос на повестке дня – тренерский. Олли будет принимать непосредственное участие в назначении нового наставника, да и в трансферных вопросах тоже. Опыт игрока ему, безусловно, поможет, но необходимо также уметь вести переговоры и выстраивать коммуникацию с позиции клуба.

Судя по желанию Флика покинуть «Баварию», поддержкой Кана он не заручился. С одной стороны, Олли и Салихамиджич должны сработаться, учитывая их богатое совместное прошлое. Но интересами тренера функционеру нельзя пренебрегать. В «Баварии» не любят, когда кто-то делает резкие публичные заявление, но Флик был прав, отмечая, что спортдир не усилил состав на текущий сезон. Мюнхенцы подписали троих игроков на 62 млн евро, двоих арендовали и еще троих взяли свободными агентами. Но никто из них, по сути, не усилил серьезно команду. Сане выступает нестабильно, Шупо-Мотинг не является полноценной заменой Левандовскому, а Дуглас Коста растворяется на поле. Поэтому дружба – дружбой, но Кану нужно будет принять много важных решений с «холодной» головой, чтобы «Бавария» оставалась великой.