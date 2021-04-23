Ференцварош начал искать замену Реброву

В клубе готовятся к возможному уходу тренера

  • 23.04.2021 15:58
  • 4198 просмотров
  • 3 комментария
Ференцварош начал искать замену Реброву
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Ференцварош» начал поиски нового главного тренера. Клуб контактировал со специалистами из Италии, Германии и России.

Сейчас «Ференцварош» тренирует Сергей Ребров. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

В «Ференцвароше» надеются, что Ребров останется в клубе на следующий сезон, но начали прорабатывать запасные варианты на случай, если украинский тренер решит покинуть клуб.

Недавно Ребров привел «Ференцварош» к третьем подряд титулу чемпионов Венгрии. В прошлом сезоне он вернул команду в групповой этап Лиги чемпионов.

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(10 голосов)

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Комментарии
    turist86
    online
      turist86, 23.04.2021 16:45
    0
    контракт розрахований до літа 2022 року.
    навіщо шукати нового тренера за рік?
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 23.04.2021 16:23
    -3
    Думаю Ребров возглавит Шахтер.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 23.04.2021 16:00
    +7
    Реброву после венгров уйти в чемпионат по престижней и удачи в новом клубе!
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 23.04.2021 16:00
    +7
    Реброву после венгров уйти в чемпионат по престижней и удачи в новом клубе!
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 23.04.2021 16:45
    0
    контракт розрахований до літа 2022 року.
    навіщо шукати нового тренера за рік?
    Ссылка
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