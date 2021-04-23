Ференцварош начал искать замену Реброву

«Ференцварош» начал поиски нового главного тренера. Клуб контактировал со специалистами из Италии, Германии и России.

Сейчас «Ференцварош» тренирует Сергей Ребров. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

В «Ференцвароше» надеются, что Ребров останется в клубе на следующий сезон, но начали прорабатывать запасные варианты на случай, если украинский тренер решит покинуть клуб.

Недавно Ребров привел «Ференцварош» к третьем подряд титулу чемпионов Венгрии. В прошлом сезоне он вернул команду в групповой этап Лиги чемпионов.