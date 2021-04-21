ВИДЕО. Реброва обливают шампанским. Ференцварош празднует чемпионство

«Ференцварош» украинского наставника Сергея Реброва досрочно выиграл чемпионство Венгрии, уверенно обыграв «Уйпешт» в матче 30-го тура чемпионата Венгрии (3:0).
Украинский наставник возглавил «Ференцварош» в августе 2018 года и с тех поры трижды подряд приводил будапештский клуб к чемпионству. Предыдущий раз «Ференцварошу» удавалось сделать подобное почти сто лет назад (сезоны 1926, 1927 и 1928).
Виталий Петровский, Sport.ua
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