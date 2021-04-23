Источник: Челси Абрамовича отказался от участия в Суперлиге из-за Путина

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung нашло кремлевский след

  • 23.04.2021 19:30
  • 1881 просмотр
  • 5 комментариев
Источник: Челси Абрамовича отказался от участия в Суперлиге из-за Путина
© Getty Images/Global Images Ukraine

Появилась интересная версия того, почему лондонский «Челси» отказался от участия в Европейской Суперлиге.

По данным источника, президент клуба Роман Абрамович сменил вектор развития своего клуба в обратную сторону после указаний президента России Владимира Путина.

Причиной называется то, что главным спонсором Лиги чемпионов является «Газпром» – крупнейшая российская государственная корпорация.

Кроме того, предстоящим летом Санкт-Петербург должен принять матчи чемпионата Европы, а в 2022 году «Газпром Арена» примет финал Лиги чемпионов.

Поэтому, естественно, России невыгодно, чтобы в ближайшее время упал интерес к этим престижным турнирам. Абрамович решил сохранить хорошие отношения с Путиным и пошел ему навстречу в этом вопросе.

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Источник — Süddeutsche Zeitung

(5 голосов)

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Комментарии
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 23.04.2021 19:54
    0
    До Переса Путин пока не дотянулся... Фух-х-х! Ну хоть что-то в этой истории хорошее есть...
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 23.04.2021 19:48
    +2
    Путина скоро ждет газовая камера.
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 23.04.2021 19:48
    -2
    Бред какой то... При чем Путин и Супер лига... Что этот автор курит....
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 23.04.2021 19:41
    +2
    Вот и разгадка причин дополнительних матчей ЕВРО в Питере
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 23.04.2021 19:41
    0
    )(уйло і тут напакостив
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 23.04.2021 19:48
    +2
    Путина скоро ждет газовая камера.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 23.04.2021 19:41
    +2
    Вот и разгадка причин дополнительних матчей ЕВРО в Питере
    Ссылка
    Dmytro Solovyov
    online
      Dmytro Solovyov, 23.04.2021 19:54
    0
    До Переса Путин пока не дотянулся... Фух-х-х! Ну хоть что-то в этой истории хорошее есть...
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 23.04.2021 19:41
    0
    )(уйло і тут напакостив
    Ссылка
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