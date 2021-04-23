Источник: Челси Абрамовича отказался от участия в Суперлиге из-за Путина

Появилась интересная версия того, почему лондонский «Челси» отказался от участия в Европейской Суперлиге.

По данным источника, президент клуба Роман Абрамович сменил вектор развития своего клуба в обратную сторону после указаний президента России Владимира Путина.

Причиной называется то, что главным спонсором Лиги чемпионов является «Газпром» – крупнейшая российская государственная корпорация.

Кроме того, предстоящим летом Санкт-Петербург должен принять матчи чемпионата Европы, а в 2022 году «Газпром Арена» примет финал Лиги чемпионов.

Поэтому, естественно, России невыгодно, чтобы в ближайшее время упал интерес к этим престижным турнирам. Абрамович решил сохранить хорошие отношения с Путиным и пошел ему навстречу в этом вопросе.

Читайте также: Суперлига могла стать прорывом, но время ее пока не пришло