Стало известно, когда Динамо получит золотые медали чемпионата Украины

УПЛ и УАФ планируют поздравить киевскую команду сразу после календарного матча с «Ингульцом»

  • 23.04.2021 12:55
  • 2763 просмотра
  • 13 комментариев
Стало известно, когда Динамо получит золотые медали чемпионата Украины
© ФК Динамо Киев

В 23-м туре УПЛ киевское «Динамо» встретится с «Ингульцом» в Киеве. В случае успешного результата в игре на «Олимпийском», динамовцы за три тура до финиша чемпионата выиграют чемпионский титул.

УПЛ и УАФ планирует поздравить киевлян с завоеванием золотых медалей сразу после матча с «Ингульцом». Для этого уже ведется подготовительная работа, а на сам матч ожидается приезд исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого и первого вице-президента УАФ Олега Протасова.

После финального свистка на стадионе будет установлен чемпионский подиум, ожидается праздничный фейерверк, а новоиспеченным чемпионам подготовят специальные футболки «Динамо — чемпион» и золотые медали.

Транслятор матча в случае победы киевлян планирует продлить трансляцию после финального свистка, чтобы показать в прямом эфире награждение «Динамо» чемпионским титулом.

Киевский клуб лидирует в УПЛ с 55-ю очками в активе. «Ингулец» с 20 баллами идет 11-м в чемпионате Украины.

Матч 23-го тура УПЛ «Динамо» — «Ингулец» состоится в воскресенье, 25 апреля, в 17:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Дыряво 💩
    online
      Дыряво 💩, 23.04.2021 13:39
    0
    💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩

    💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩

    Дыряво и золото это фантастика 🤣
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 23.04.2021 13:33
    +2
    Zorro Men, 23.04.2021 13:32
    Макс і влад ви тормози рідкісні,походу covid вам весь розум випалив,проте скоріше його у вас і небуло.Довбодятли одним словом.
    Это один и тот же человек .
    Точнее недочеловек
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 23.04.2021 13:32
    +2
    Фееерверк будет из пукана немытого Максима 777 и прочей загаражной шоблы?
    Ссылка
    Zorro Men
    online
      Zorro Men, 23.04.2021 13:32
    0
    Макс і влад ви тормози рідкісні,походу covid вам весь розум випалив,проте скоріше його у вас і небуло.Довбодятли одним словом.
    Ссылка
    ВадимКиев
    online
      ВадимКиев, 23.04.2021 13:26
    -5
    Динамо Киев заслужило в этом сезоне золото.....МОЛОДЦЫ....ну нет того уже Динамо Киев ,что было лет 25 назад,осталось только название,и лучший клуб Украины уже лет как 20 Шахтёр Донецк....а скоро вернётся Металлист и Динамо будет трудно и 2 место удерживать.....
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 23.04.2021 13:23
    +3
    Сурковые Шубы, 23.04.2021 13:19
    Шубное золото 💸💸💸💸🤣
    Троль ты неадекватный
    Ссылка
    Сурковые Шубы
    online
      Сурковые Шубы, 23.04.2021 13:19
    -9
    Шубное золото 💸💸💸💸🤣
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 23.04.2021 13:18
    +3
    Поворознюка не забудьте обшукати перед входом, бо може бути вибухове чемпіонство
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 23.04.2021 13:17
    -3
    M@Ks.7777., 23.04.2021 13:14
    Да дайте им уже золото то усруться убогие ,они его пять лет не видели раз в пятилетку можно им золото вешать что бы не сдохли с голоду дреснявые
    С голоду дохнут немытые лугандоны, которые с кравчучками ходят в свободную Украину за едой
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 23.04.2021 13:15
    0
    І Поворознюку пляшку горілки поставте.
    Ссылка
    M@Ks.7777.
      M@Ks.7777., 23.04.2021 13:14
    -13
    Да дайте им уже золото то усруться убогие ,они его пять лет не видели раз в пятилетку можно им золото вешать что бы не сдохли с голоду дреснявые
    Ссылка
    Allegro_Barbaro
      Allegro_Barbaro, 23.04.2021 13:10
    +1
    Інгульцю можна було б під'їхати прямо на п'янку, все одно програвати, то так хоч сили побережуть на три останні матчі))
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 23.04.2021 13:02
    +6
    Жаль что без болельщиков..
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 23.04.2021 13:02
    +6
    Жаль что без болельщиков..
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 23.04.2021 13:23
    +3
    Сурковые Шубы, 23.04.2021 13:19
    Шубное золото 💸💸💸💸🤣
    Троль ты неадекватный
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 23.04.2021 13:18
    +3
    Поворознюка не забудьте обшукати перед входом, бо може бути вибухове чемпіонство
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 23.04.2021 13:33
    +2
    Zorro Men, 23.04.2021 13:32
    Макс і влад ви тормози рідкісні,походу covid вам весь розум випалив,проте скоріше його у вас і небуло.Довбодятли одним словом.
    Это один и тот же человек .
    Точнее недочеловек
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 23.04.2021 13:32
    +2
    Фееерверк будет из пукана немытого Максима 777 и прочей загаражной шоблы?
    Ссылка
    Allegro_Barbaro
      Allegro_Barbaro, 23.04.2021 13:10
    +1
    Інгульцю можна було б під'їхати прямо на п'янку, все одно програвати, то так хоч сили побережуть на три останні матчі))
    Ссылка
    Дыряво 💩
    online
      Дыряво 💩, 23.04.2021 13:39
    0
    💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩

    💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩

    Дыряво и золото это фантастика 🤣
    Ссылка
    Zorro Men
    online
      Zorro Men, 23.04.2021 13:32
    0
    Макс і влад ви тормози рідкісні,походу covid вам весь розум випалив,проте скоріше його у вас і небуло.Довбодятли одним словом.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 23.04.2021 13:15
    0
    І Поворознюку пляшку горілки поставте.
    Ссылка
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