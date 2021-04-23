Стало известно, когда Динамо получит золотые медали чемпионата Украины

В 23-м туре УПЛ киевское «Динамо» встретится с «Ингульцом» в Киеве. В случае успешного результата в игре на «Олимпийском», динамовцы за три тура до финиша чемпионата выиграют чемпионский титул.

УПЛ и УАФ планирует поздравить киевлян с завоеванием золотых медалей сразу после матча с «Ингульцом». Для этого уже ведется подготовительная работа, а на сам матч ожидается приезд исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого и первого вице-президента УАФ Олега Протасова.

После финального свистка на стадионе будет установлен чемпионский подиум, ожидается праздничный фейерверк, а новоиспеченным чемпионам подготовят специальные футболки «Динамо — чемпион» и золотые медали.

Транслятор матча в случае победы киевлян планирует продлить трансляцию после финального свистка, чтобы показать в прямом эфире награждение «Динамо» чемпионским титулом.

Киевский клуб лидирует в УПЛ с 55-ю очками в активе. «Ингулец» с 20 баллами идет 11-м в чемпионате Украины.

Матч 23-го тура УПЛ «Динамо» — «Ингулец» состоится в воскресенье, 25 апреля, в 17:00.