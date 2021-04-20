ВИДЕО. Дайте нам время! Как Петр Чех сдерживал армию фанатов Челси

Легенда клуба не побоялся выйти к разъяренным болельщикам

  • 20.04.2021 22:18
  • 2682 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Дайте нам время! Как Петр Чех сдерживал армию фанатов Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Петр Чех

Болельщики «Челси» во вторник собрались возле «Стэмфорд Бридж» в знак протеста против участия их клуба в Европейской Суперлиге.
 
К толпе разъяренных фанатов вышел легендарный в прошлом голкипер команды, а ныне технический советник «Челси» Петр Чех.
 
Чех обратился к болельщикам со словами: «Я знаю! Дайте нам всем время!»
 
Отметим, что лондонский клуб уже принял решение отказаться от участия в Суперлиге

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Источник — talkSPORT

(8 голосов)

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Комментарии
    konstantinw
    online
      konstantinw, 20.04.2021 23:00
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Горячие девушки хотят основательно траха во все дырки, дают без денег и разговоров ---- https://totg.ru/WlvJz
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    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 20.04.2021 22:26
    +2
    Время у вас будет теперь - вся жизнь, размышлять о том, зачем заварили эту кашу
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 20.04.2021 22:26
    +2
    Время у вас будет теперь - вся жизнь, размышлять о том, зачем заварили эту кашу
    Ссылка
    konstantinw
    online
      konstantinw, 20.04.2021 23:00
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Горячие девушки хотят основательно траха во все дырки, дают без денег и разговоров ---- https://totg.ru/WlvJz
    Ссылка
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