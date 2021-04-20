ВИДЕО. Дайте нам время! Как Петр Чех сдерживал армию фанатов Челси

Болельщики «Челси» во вторник собрались возле «Стэмфорд Бридж» в знак протеста против участия их клуба в Европейской Суперлиге.
К толпе разъяренных фанатов вышел легендарный в прошлом голкипер команды, а ныне технический советник «Челси» Петр Чех.
Чех обратился к болельщикам со словами: «Я знаю! Дайте нам всем время!»
Отметим, что лондонский клуб уже принял решение отказаться от участия в Суперлиге.
@PetrCech telling us people will sort it out! and let the bus in #NoToEuropeanSuperLeague @ChelseaFC pic.twitter.com/VEkDxmFVNy— phillip james (@phillipjames4) April 20, 2021
Источник — talkSPORT
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