ВИДЕО. Дикий подкат из Америки, после которого чудом не дошло до мордобоя

Защитник костариканской «Саприссы» едва не оторвал противнику ноги

  • 08.04.2021 13:25
  • 207 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Дикий подкат из Америки, после которого чудом не дошло до мордобоя
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рикардо Бланко

В первом матче 1/8 финала Лига чемпионов КОНКАКАФ встретились костариканская «Саприсса» и «Филадельфия Юнион» из США.

Гости забили в первом тайме и довели встречу до победы. Но самое интересное случилось в концовке матча.

На 90+5 минуте встречи правый латераль «Саприссы» Рикардо Бланко в чудовищном подкате сбил одного из соперников возле чужой штрафной площади. Арбитр матча вместо заслуженного удаления показал нарушителю лишь желтую карточку, чем еще больше подлил масла в огонь. Разгневанные игроки «Филадельфия» хотели устроить Бланко «суд Линча», все толкались, назревала грандиозная потасовка. К счастью, тренерам удалось как-то успокоить ситуацию.

Бланко так и не удалили, но еще по два игрока из обеих команд получили предупреждения. Ответная встреча состоится 15 апреля.
 

Стоит отметить, что в том матче и против Бланко опасно нарушали правила. 

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 08.04.2021 13:32
    0
    Наказать лесоруба всей командой.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 08.04.2021 13:32
    0
    Наказать лесоруба всей командой.
    Ссылка
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