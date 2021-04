ВИДЕО. Дикий подкат из Америки, после которого чудом не дошло до мордобоя

В первом матче 1/8 финала Лига чемпионов КОНКАКАФ встретились костариканская «Саприсса» и «Филадельфия Юнион» из США.

Гости забили в первом тайме и довели встречу до победы. Но самое интересное случилось в концовке матча.

На 90+5 минуте встречи правый латераль «Саприссы» Рикардо Бланко в чудовищном подкате сбил одного из соперников возле чужой штрафной площади. Арбитр матча вместо заслуженного удаления показал нарушителю лишь желтую карточку, чем еще больше подлил масла в огонь. Разгневанные игроки «Филадельфия» хотели устроить Бланко «суд Линча», все толкались, назревала грандиозная потасовка. К счастью, тренерам удалось как-то успокоить ситуацию.

Бланко так и не удалили, но еще по два игрока из обеих команд получили предупреждения. Ответная встреча состоится 15 апреля.



A wild ending to Saprissa vs Philadelphia in the Concacaf Champions League. pic.twitter.com/FK26xTlF0w