Минай под большой угрозой, у Лунина есть варианты, Луческу нужны бразильцы

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 2 апреля.

1. Президент Миная попал под санкции СНБО из-за контрабанды

У Валерия Пересоляка большие проблемы

2. Луниным заинтересовались два европейских топ-клуба

Украинский вратарь может покинуть «Реал» в конце сезона

3. Весной без поражений! Днепр-1 уверенно разобрался со Львовом

Марио Чуже отметился четвертым голом за последние два матча

4. Луческу хочет «бразилизировать» Динамо. В этом ему поможет Данило Силва

Киевский клуб хочет совершать точечные и максимально удачные трансферы бразильцев

5A. Это нелогично. Почему Ракицкий не получает вызов в сборную Украины

Футбольный журналист Александр Денисов высказал свое мнение

5B. Американский Черноморец? Одесский клуб может сменить владельца

Александр Денисов считает, что для одесского клуба могут наступить хорошие времена

5С. «Тайсон остается в дубле Шахтера». Эксперт рассказал о ситуации бразильца

Клуб не готов просто так досрочно разорвать контракт игрока

6A. Президент Колоса: «Я Селезневу плачу деньги, а он – что попало»

Андрей Засуха признался, что трижды хотел убрать футболиста из команды

6B. Президент Колоса: «Не думал, что Селезнев даст столько шума и пыли»

Андрей Засуха рассказал, кому принадлежит идея подписания украинского форварда

7A. Шахтер предложил 4 миллиона евро за Винисиуса Тобиаса

«Интернасьонал» хочет выручить от продажи таланта на 6 миллионов больше

7B. 4+2. СМИ раскрыли детали предложения Шахтера по Винисиусу Тобиасу

«Горняки» готовы сразу заплатить 4 миллиона, а еще 2 предусмотреть в виде бонусов

7С. 4 млн евро – мало. Интернасьонал отклонил предложение Шахтера по Тобиасу

Бразильский клуб хочет за Винисиуса Тобиаса выручить 10 миллионов евро

8A. На следующей неделе телеканал Динамо выйдет в сетях провайдеров

В эфире будут не только матчи с участием киевлян

8B. ФОТО. Борцы с расизмом в шоке. Сборная Польши отказалась встать на колено

Англичане и бригада арбитров поддержали движение Black Lives Matter

9A. Свитолина проиграла первой ракетке мира в полуфинале турнира в Майами

Украинка не сумела ничего противопоставить Эшли Барти

9B. Михаил ФИЛИМА: «Рассчитываем на Марту Костюк и в одиночке, и в паре»

Капитан женской сборной Украины по теннису – о составе национальной команды

10. Ликвидация Цзянсу Сунин и крах футбола в Китае. Почему так происходит?

Когда реформы превратили в пепел долгий процесс эволюции