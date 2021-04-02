ФОТО. Борцы с расизмом в шоке. Сборная Польши отказалась встать на колено

Скандальный эпизод произошел 31 марта во время матча 3-го тура квалификации ЧМ-2022 между командами Англии и Польши (2:1).

Перед стартовым свистком англичане и бригада арбитров традиционно поддержали движение Black Lives Matter, став на колено в знак солидарности с борьбой против расизма.

А вот футболисты из Польши продолжили стоять и к акции не присоединились. В Польше считают, что проблемы расизма преувеличены, и это не является насущной задачей планетарного масштаба.

Поведение поляков вызвало негодование среди ярых борцов против расизма.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine