Англия
2 : 1
Польша
31.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ФОТО. Борцы с расизмом в шоке. Сборная Польши отказалась встать на колено

Англичане и бригада арбитров поддержали движение Black Lives Matter

  • 02.04.2021 00:59
  • 437 просмотров
  • 9 комментариев
ФОТО. Борцы с расизмом в шоке. Сборная Польши отказалась встать на колено
© Getty Images/Global Images Ukraine

Скандальный эпизод произошел 31 марта во время матча 3-го тура квалификации ЧМ-2022 между командами Англии и Польши (2:1).

Перед стартовым свистком англичане и бригада арбитров традиционно поддержали движение Black Lives Matter, став на колено в знак солидарности с борьбой против расизма.

А вот футболисты из Польши продолжили стоять и к акции не присоединились. В Польше считают, что проблемы расизма преувеличены, и это не является насущной задачей планетарного масштаба.

Поведение поляков вызвало негодование среди ярых борцов против расизма.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Volk
      Volk, 02.04.2021 01:41
    +1
    Надеюсь наши тоже не ставили на колено...
    Ссылка
    Standard
    online
      Standard, 02.04.2021 01:40
    0
    Вважаю, що тут справа не в якійсь особливій позиції, а в тому, що поляки нічим не завинили перед чорними. Тож ставати на коліна їм ні до чого. Так само, як і українці не ображають африканців, а переважна більшість в очі ніколи не бачила живого негра.
    А ось хто має плазувати, вибачатись і стояти на колінах перед цілим світом так це росіяни.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 02.04.2021 01:26
    0
    А в поддержку ЛГБТ будут становится раком.
    Как стать крабом ? Стать раком и ходить боком.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 02.04.2021 01:26
    0
    Ну вообще геев сильнее угнетают. Посмотрите хотя бы на пару макса и жени вафлеюков, чего далеко ходить.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 02.04.2021 01:24
    0
    Еге ж, чудовий у нас уряд, чудовий! Ось послухай-но тільки. Був там один вільний негр з Огайо — мулат, майже такий білий, як білі люди. Сорочка на ньому, як сніг, а капелюх такий блискучий, аж сяє! В цілому місті нема людини, вбраної так чепуристо, як він; має й золотого годинника з ланцюжком, і паличку із срібною головкою — одне слово, такий пан, що куди твоє діло! І що б же ти думав? Кажуть, ніби він за професора у якомусь коледжі, і вміє говорити різними мовами, і всякі науки знає. Мало того! Кажуть, нібито він має право голосувати в себе там, на батьківщині. Такого вже я стерпіти не міг. Думаю собі, до чого ж воно дійдеться в нас, у Штатах? Якраз того дня були вибори, я й сам хотів іти голосувати, якби не був тоді під мухою, а коли прочув, що є в нашій країні такий штат, де дозволяється й цьому негрові голосувати, я взяв і не пішов. А щоб ти був бачив, як отой негр високо несеться: він не хотів оступитися набік і дати мені дорогу, поки я не зіпхнув його з тротуару.
    "Пригоди Гекльберрі Фіна" (Марк Твен)
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 02.04.2021 01:20
    +4
    Мой учитель английского камерунец и он говорит что никогда не страдал от расизма живя 10 лет в Украине
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 02.04.2021 01:20
    +4
    Проблема в том, что сам лозунг Black Lives Matter немного расисткий. Чернокожие важны, а все остальные? Если действительно бороться против расизма, лозунг должен звучать All Lives Matter.
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 02.04.2021 01:18
    +7
    Британцы и американцы уже весь мир зaтpaxaли со своим расизмом.
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 02.04.2021 01:18
    +6
    Красавцы, действительно парни со своей позицией. Почему ни с того ни с сего человек должен на колено становиться. А лицо Стерлинга умиляет
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 02.04.2021 01:18
    +7
    Британцы и американцы уже весь мир зaтpaxaли со своим расизмом.
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 02.04.2021 01:18
    +6
    Красавцы, действительно парни со своей позицией. Почему ни с того ни с сего человек должен на колено становиться. А лицо Стерлинга умиляет
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 02.04.2021 01:20
    +4
    Мой учитель английского камерунец и он говорит что никогда не страдал от расизма живя 10 лет в Украине
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 02.04.2021 01:20
    +4
    Проблема в том, что сам лозунг Black Lives Matter немного расисткий. Чернокожие важны, а все остальные? Если действительно бороться против расизма, лозунг должен звучать All Lives Matter.
    Ссылка
    Volk
      Volk, 02.04.2021 01:41
    +1
    Надеюсь наши тоже не ставили на колено...
    Ссылка
    Standard
    online
      Standard, 02.04.2021 01:40
    0
    Вважаю, що тут справа не в якійсь особливій позиції, а в тому, що поляки нічим не завинили перед чорними. Тож ставати на коліна їм ні до чого. Так само, як і українці не ображають африканців, а переважна більшість в очі ніколи не бачила живого негра.
    А ось хто має плазувати, вибачатись і стояти на колінах перед цілим світом так це росіяни.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 02.04.2021 01:26
    0
    А в поддержку ЛГБТ будут становится раком.
    Как стать крабом ? Стать раком и ходить боком.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 02.04.2021 01:26
    0
    Ну вообще геев сильнее угнетают. Посмотрите хотя бы на пару макса и жени вафлеюков, чего далеко ходить.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 02.04.2021 01:24
    0
    Еге ж, чудовий у нас уряд, чудовий! Ось послухай-но тільки. Був там один вільний негр з Огайо — мулат, майже такий білий, як білі люди. Сорочка на ньому, як сніг, а капелюх такий блискучий, аж сяє! В цілому місті нема людини, вбраної так чепуристо, як він; має й золотого годинника з ланцюжком, і паличку із срібною головкою — одне слово, такий пан, що куди твоє діло! І що б же ти думав? Кажуть, ніби він за професора у якомусь коледжі, і вміє говорити різними мовами, і всякі науки знає. Мало того! Кажуть, нібито він має право голосувати в себе там, на батьківщині. Такого вже я стерпіти не міг. Думаю собі, до чого ж воно дійдеться в нас, у Штатах? Якраз того дня були вибори, я й сам хотів іти голосувати, якби не був тоді під мухою, а коли прочув, що є в нашій країні такий штат, де дозволяється й цьому негрові голосувати, я взяв і не пішов. А щоб ти був бачив, як отой негр високо несеться: він не хотів оступитися набік і дати мені дорогу, поки я не зіпхнув його з тротуару.
    "Пригоди Гекльберрі Фіна" (Марк Твен)
    Ссылка
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