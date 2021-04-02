ФОТО. Борцы с расизмом в шоке. Сборная Польши отказалась встать на колено

Скандальный эпизод произошел 31 марта во время матча 3-го тура квалификации ЧМ-2022 между командами Англии и Польши (2:1).
Перед стартовым свистком англичане и бригада арбитров традиционно поддержали движение Black Lives Matter, став на колено в знак солидарности с борьбой против расизма.
А вот футболисты из Польши продолжили стоять и к акции не присоединились. В Польше считают, что проблемы расизма преувеличены, и это не является насущной задачей планетарного масштаба.
Поведение поляков вызвало негодование среди ярых борцов против расизма.
Источник — Sport.ua
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А ось хто має плазувати, вибачатись і стояти на колінах перед цілим світом так це росіяни.
Как стать крабом ? Стать раком и ходить боком.
"Пригоди Гекльберрі Фіна" (Марк Твен)
А ось хто має плазувати, вибачатись і стояти на колінах перед цілим світом так це росіяни.
Как стать крабом ? Стать раком и ходить боком.
"Пригоди Гекльберрі Фіна" (Марк Твен)
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