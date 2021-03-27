ВИЛЛИАН: «Расизм? Мы встаем на колено, но я не вижу никакого прогресса»

Хавбек «Арсенала» Виллиан, экс-игрок «Шахтера», высказал свое мнение о расизме в футболе:

«Я не знаю, можно ли сделать то, что невозможно сделать. Есть соответствующие люди, чтобы справиться с такой ситуацией, чтобы изменить ее. Мы, игроки, пытаемся сыграть свою роль, пытаясь сделать что-то каким-то образом.

Люди во власти должны это изменить. Вне сомнения, я не вижу никакого прогресса. Мы продолжаем стоять на коленях на поле перед играми, но я не вижу никаких улучшения.

Мы постоянно видим, что подобные ситуации происходят, а меры не принимаются. Только когда начнут принимать необходимые меры, наказывать тех, кого нужно наказывать, тогда ситуация начнет улучшаться. Пока нет прогресса, но мы делаем этот жест перед матчами».

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