Англия
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Польша
31.03.2021 21:45

Англия – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Англичане попытаются одержать очередную победу

  • 29.03.2021 01:00
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Англия – Польша. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 31 марта, состоится матч третьего тура европейской квалификации чемпионата мира-2022, в котором сборная Англии в Лондоне на стадионе «Уэмбли» примет национальную команду Польши. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Эти сборные волей жребия попали в группу J, где ведут борьбу за путевку на Мундиаль вместе с командами Венгрии, Албании, Андорры и Сан-Марино. Победитель группы выйдет на чемпионат мира напрямую, а команда, которая займет второе место, сыграет в плей-офф отбора.

Англия

Команда Гарета Саутгейта начала нынешний отбор с двух побед. На старте квалификации англичане поиздевались дома над Сан-Марино (5:0), а затем увезли три очка из Албании (2:0). Эти победы позволили Англии стать единоличным лидером в турнирной таблице и сделать заявку на выход на Мундиаль.

Родоначальники футбола чемпионами мира становились лишь однажды, произошло это на домашнем Мундиале 1966 года. А на чемпионатах Европы англичане ни разу не доходили до финала – дважды были третьими. Причем последний раз, в 1996-м, тоже на домашнем форуме.

Тем не менее, сборную Англии всегда считали одной из сильнейших в мире. И нынешняя команда под руководством Саутгейта занимает четвертое место в рейтинге ФИФА. Предстоящим летом англичане сыграют на Евро-2020 вместе с национальными командами Хорватии, Шотландии и Чехии, а пока нужно провести еще один матч квалификации ЧМ-2022.

Польша

Сборная Польши дважды становилась бронзовым призером чемпионатов мира, но было это еще в ХХ веке. В новейшей истории «Белые орлы» не заходили дальше группового раунда, а порой испытывают трудности и с преодолением барьера квалификации.

Нынешний отбор команда португальского специалиста Паулу Соузы начала с результативной ничьей с Венгрией (3:3) и разгромной победы над Андоррой (3:0). С четырьмя очками поляки занимают второе место в турнирной таблице и отстают от Англии на два балла. В случае победы Польша может возглавить таблицу, однако это очень маловероятно.

Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Уокер, Магуайр, Дайер, Триппьер, Маунт, Райс, Фоден, Сака, Кейн, Грилиш.

Польша: Фабяньски – Кендзера, Глик, Беднарек, Реца, Клич, Крыховяк, Плачета, Зелиньски, Южвяк, Левандовски.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что хозяева одержат победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.45 по линии Parimatch.

31 марта, среда

Англия – Польша
Лондон. Стадион «Уэмбли». 21:45
АНГЛИЯ — ПОЛЬША. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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