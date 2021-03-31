В Европе завершился 3-й тур квалификации к чемпионату мира 2022
Англия нанесла поражение Польше с голами Кейна и Магуайра.
Квалификация ЧМ-2022
3-й тур, 31 марта
- Англия - Польша - 2:1
- Андорра - Венгрия - 1:4
- Сан-Марино - Албания - 0:2
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Источник — Sport.ua
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