В матче квалификации чемпионата мира-2022 сборная Албании на выезде обыграла национальную команду Сан-Марино со счетом 2:0.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Фредерик Весели (Албания).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Рей Манай (Албания).
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Источник — Sport.ua
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