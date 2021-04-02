Луческу хочет «бразилизировать» Динамо. В этом ему поможет Данило Силва

Киевское «Динамо» хочет «бразилизировать» свой состав, сообщает авторитетное издание UOL Esporte. Команда Мирчи Луческу готовится к качественной работе на южноамериканском рынке, чтобы составить достойную конкуренцию своему главному оппоненту донецкому «Шахтеру».

Для того, чтобы реализовать эту идею киевляне наняли своего экс-футболиста Данило Силву, который официально получил в «Динамо» должность международного представителя. На самом деле, бывший защитник должен будет помогать «бело-синим» качественно мониторить бразильский рынок, и обеспечивать приток в украинский клуб хороших легионеров из этой страны.

«Приход Луческу действительно принес больше возможностей для найма в «Динамо» бразильцев. Конечная цель – искать наиболее правильные варианты и минимизировать ошибки. Клубу нужны футболисты, которые способны усвоить методологию и философию тренера. «Динамо» наняло меня, чтобы я усовершенствовал работу по поиску игроков на бразильском рынке и в Америке. Моя задача состоит в том, чтобы находить, помимо потенциальных игроков для первой команды, молодых талантов для обучения в системе клуба под модель, которая нужна команде. Помимо технической стороны вопроса, этот момент также включает психологический аспект. Я должен буду проводить максимально точный анализ, думать о профайле игрока, и том, насколько он сможет адаптироваться в «Динамо». Мы не можем просто думать о том, хороший перед нами игрок или нет. Нужно быть очень щепетильным в вопросе трансферов», - сказал Данило Силва.

Напомним, в настоящий момент на контракте в «Динамо» есть только два бразильца – защитник Сидклей и атакующий полузащитник Клейтон. Оба не являются важными игроками для первой команды.