Луческу хочет «бразилизировать» Динамо. В этом ему поможет Данило Силва

Киевский клуб хочет совершать точечные и максимально удачные трансферы бразильцев

  • 02.04.2021 18:18
  • 1568 просмотров
  • 9 комментариев
Луческу хочет «бразилизировать» Динамо. В этом ему поможет Данило Силва
© ФК Динамо. Сидклей

Киевское «Динамо» хочет «бразилизировать» свой состав, сообщает авторитетное издание UOL Esporte. Команда Мирчи Луческу готовится к качественной работе на южноамериканском рынке, чтобы составить достойную конкуренцию своему главному оппоненту донецкому «Шахтеру».

Для того, чтобы реализовать эту идею киевляне наняли своего экс-футболиста Данило Силву, который официально получил в «Динамо» должность международного представителя. На самом деле, бывший защитник должен будет помогать «бело-синим» качественно мониторить бразильский рынок, и обеспечивать приток в украинский клуб хороших легионеров из этой страны.

«Приход Луческу действительно принес больше возможностей для найма в «Динамо» бразильцев. Конечная цель – искать наиболее правильные варианты и минимизировать ошибки. Клубу нужны футболисты, которые способны усвоить методологию и философию тренера. «Динамо» наняло меня, чтобы я усовершенствовал работу по поиску игроков на бразильском рынке и в Америке. Моя задача состоит в том, чтобы находить, помимо потенциальных игроков для первой команды, молодых талантов для обучения в системе клуба под модель, которая нужна команде. Помимо технической стороны вопроса, этот момент также включает психологический аспект. Я должен буду проводить максимально точный анализ, думать о профайле игрока, и том, насколько он сможет адаптироваться в «Динамо». Мы не можем просто думать о том, хороший перед нами игрок или нет. Нужно быть очень щепетильным в вопросе трансферов», - сказал Данило Силва.

Напомним, в настоящий момент на контракте в «Динамо» есть только два бразильца – защитник Сидклей и атакующий полузащитник Клейтон. Оба не являются важными игроками для первой команды.

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Источник — UOL Esporte

(4 голоса)

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Комментарии
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 02.04.2021 18:39
    0
    dd dent, 02.04.2021 18:32
    Строить вертикаль по лекалам шахты затруднительно, нужно не мало $ и система адаптации не малая, а учитывая что, увы, но результаты в лч дальше группы долго не идут там, так вдвойне хз есть ли смысл.
    А где ты аватары берёшь?
    Именно, смысла мало. Когда как)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 02.04.2021 18:37
    0
    dd dent, 02.04.2021 18:32
    Найти бриллиант всегда можно и в навозе, были бы не $ и не малые только
    Европейский футбол значительно ушел вперед. Это показывают чемпионаты мира, где южноамериканские сборные сливаются одна за другой. По нынешним временам это действительно навоз, в котором надо долго рыться ради бриллиантов. Бразилизация так вообще смешна.
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 02.04.2021 18:32
    0
    Ёкарный Бабай, 02.04.2021 18:30
    Там есть качественные игроки? Времена доминирования Южной Америки по футбольным талантам кажется уже проходят. В Баварии, Мансити, Реале, ПСЖ, Барселоне и Ливерпуле едва наскребется и 10 бразильцев, большинство даже не являются лидерами этих команд.
    Найти бриллиант всегда можно и в навозе, были бы не $ и не малые только
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 02.04.2021 18:32
    0
    HAKUNA MATATA, 02.04.2021 18:27
    Понятно что это бред.
    Строить вертикаль по лекалам шахты затруднительно, нужно не мало $ и система адаптации не малая, а учитывая что, увы, но результаты в лч дальше группы долго не идут там, так вдвойне хз есть ли смысл.
    А где ты аватары берёшь?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 02.04.2021 18:30
    0
    Там есть качественные игроки? Времена доминирования Южной Америки по футбольным талантам кажется уже проходят. В Баварии, Мансити, Реале, ПСЖ, Барселоне и Ливерпуле едва наскребется и 10 бразильцев, большинство даже не являются лидерами этих команд.
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 02.04.2021 18:27
    0
    dd dent, 02.04.2021 18:21
    Так столько ж $ нет, шо за байка; или 1-2 бразильца это прям бразилиировать? Вряд ли конечно там план как у шахты в виде 9, но все же ... да и зачем?
    Понятно что это бред.
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 02.04.2021 18:23
    0
    ... только, надеюсь, не таких бразил как клейтон?
    Ссылка
    Павел П
      Павел П, 02.04.2021 18:23
    -1
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 02.04.2021 18:21
    0
    Так столько ж $ нет, шо за байка; или 1-2 бразильца это прям бразилиировать? Вряд ли конечно там план как у шахты в виде 9, но все же ... да и зачем?
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 02.04.2021 18:39
    0
    dd dent, 02.04.2021 18:32
    Строить вертикаль по лекалам шахты затруднительно, нужно не мало $ и система адаптации не малая, а учитывая что, увы, но результаты в лч дальше группы долго не идут там, так вдвойне хз есть ли смысл.
    А где ты аватары берёшь?
    Именно, смысла мало. Когда как)
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 02.04.2021 18:37
    0
    dd dent, 02.04.2021 18:32
    Найти бриллиант всегда можно и в навозе, были бы не $ и не малые только
    Европейский футбол значительно ушел вперед. Это показывают чемпионаты мира, где южноамериканские сборные сливаются одна за другой. По нынешним временам это действительно навоз, в котором надо долго рыться ради бриллиантов. Бразилизация так вообще смешна.
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 02.04.2021 18:32
    0
    Ёкарный Бабай, 02.04.2021 18:30
    Там есть качественные игроки? Времена доминирования Южной Америки по футбольным талантам кажется уже проходят. В Баварии, Мансити, Реале, ПСЖ, Барселоне и Ливерпуле едва наскребется и 10 бразильцев, большинство даже не являются лидерами этих команд.
    Найти бриллиант всегда можно и в навозе, были бы не $ и не малые только
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 02.04.2021 18:32
    0
    HAKUNA MATATA, 02.04.2021 18:27
    Понятно что это бред.
    Строить вертикаль по лекалам шахты затруднительно, нужно не мало $ и система адаптации не малая, а учитывая что, увы, но результаты в лч дальше группы долго не идут там, так вдвойне хз есть ли смысл.
    А где ты аватары берёшь?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 02.04.2021 18:30
    0
    Там есть качественные игроки? Времена доминирования Южной Америки по футбольным талантам кажется уже проходят. В Баварии, Мансити, Реале, ПСЖ, Барселоне и Ливерпуле едва наскребется и 10 бразильцев, большинство даже не являются лидерами этих команд.
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 02.04.2021 18:27
    0
    dd dent, 02.04.2021 18:21
    Так столько ж $ нет, шо за байка; или 1-2 бразильца это прям бразилиировать? Вряд ли конечно там план как у шахты в виде 9, но все же ... да и зачем?
    Понятно что это бред.
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 02.04.2021 18:23
    0
    ... только, надеюсь, не таких бразил как клейтон?
    Ссылка
    dd dent
      dd dent, 02.04.2021 18:21
    0
    Так столько ж $ нет, шо за байка; или 1-2 бразильца это прям бразилиировать? Вряд ли конечно там план как у шахты в виде 9, но все же ... да и зачем?
    Ссылка
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