Президент Колоса: «Не думал, что Селезнев даст столько шума и пыли»

Андрей Засуха рассказал, кому принадлежит идея подписания украинского форварда

  • 02.04.2021 19:06
  • 4434 просмотра
  • 13 комментариев
Президент Колоса: «Не думал, что Селезнев даст столько шума и пыли»
© Instagram. Евгений Селезнев

Президент «Колоса» Андрей Засуха рассказал о приглашении в команду 35-летнего украинского форварда Евгения Селезнева. Футболист стал игроком «Колоса» в сентябре 2020 года в качестве свободного агента.

«Приглашение Селезнева в «Колос» — больше о футболе, чем о пиаре. Я вообще не думал, что Женя даст столько шума и пыли. Думал, придет себе человек, поиграет в футбол.

Женя — синоним слова «хайп»? Вы его давно знаете, я его меньше знаю. Я посмотрел его Instagram. Безобидный Instagram, ничего страшного. Пришли Лисицкий с Костышиным, сказали, что хотят взять Селезнева. Я сказал: «Хотите — берите». Костышин когда-то тоже играл в футбол в моей команде. И ничего.

Это не моя инициатива. Я вообще был дома, приехал с поля домой. Звонит Костышин и говорит, что они хотят приехать. Я говорю — приезжайте. Они часто ко мне приезжают. Приезжают и говорят, что они созванивались с Селезневым, у него в Турции заканчивается все, и он хочет к нам. Я говорю — берите. Они — дорого. О, говорю, вот тут уже интересно. Мол, он приедет и будем говорить. Ну ОК.

Прошло три месяца. Я и забыл про этого Селезнева. Играем себе в футбол и играем. Может, два с половиной месяца. Снова они с той же темой. Я говорю — берите. Они — он хочет с вами встретиться. Я согласился. А они, мол, он приедет завтра, будет только два дня, можно он с вами встретится? Мне что, нужно под него подстраиваться? Он что, Месси? Ну, говорю, пусть приезжает.

Он приехал, я с ним встретился на стадионе. Я говорю: «Женя, что ты хочешь?» Я с ним только познакомился. Он, мол, хочу то-то и то-то. Я соглашаюсь, но говорю, что деньги большие, мы через полгода встречаемся, и я говорю, остается он в клубе или нет. Понимание должно быть. Договорились.

У Селезнева была самая большая зарплата в «Колосе», умноженная на три? Нет, меньше», — рассказал Засуха.

Контракт Селезнева принадлежит «Колосу», но футболист был исключен из состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Вацко Live

(28 голосов)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 02.04.2021 20:10
    0
    Не тронь дерьмо - не будет вонять!!! Нашли игрока!!! Да кому он сейчас нужен, алкаш?
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 20:04
    0
    Ruslan GARGAUN, 02.04.2021 20:01
    Все більше розумію шо в цій історії Селя прав. Мочи їх Селя на бабло яке є по контракту. Хватить їх жаліти по старій дружбі.
    В чем прав, шо х положил на клуб и в невменяемом состоянии на поле пошел под чем-то?
    Ссылка
    Ruslan GARGAUN
    online
      Ruslan GARGAUN, 02.04.2021 20:01
    0
    Все більше розумію шо в цій історії Селя прав. Мочи їх Селя на бабло яке є по контракту. Хватить їх жаліти по старій дружбі.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 19:54
    +1
    Саша Яковенко, 02.04.2021 19:51
    ))) ну не надо так буквально понимать. Милевский в Минае не на долго.
    Да там всей пачки как бы дни сочтены уже (игровые) ... пиз ... беда точнее что новых оч мало игроков и что с СБУ мы увидели, молодняк при физруке ротане вообще в жо, а взрослая по 5 защитников ставит и даже с кумысом при 1ОО5ОО моментах не в состоянии забить больше 1, шо нах за деградация?
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 02.04.2021 19:51
    0
    Alex86 1, 02.04.2021 19:43
    Та да, 1 молодняк - кравец приезжал, гладкий, миля, тунец и тд
    ))) ну не надо так буквально понимать. Милевский в Минае не на долго.
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 02.04.2021 19:45
    -4
    я так розумыю що президент колхозаколоса немужик а помойка, слово не держит, тупо сначал сказал одно, а потом вышло типа женя алкаш, провокация памоечного сэлюка, который ночует в коровнике колоса
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 02.04.2021 19:43
    +4
    С игры ни одного гола не забил, запорол ключевой момент в еврокубке, но зарплату Рональду по меркам УПЛ запросил. И она капает до конца сезона, поверьте - суда не было, контракт никто не расторгал.
    Вот, нельзя на такие авантюры клубам идти - будет наука. Всегда надо брать на ум, что "звезда" будет коныки выкидывать, забухает и т.д.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 19:43
    +3
    Саша Яковенко, 02.04.2021 19:41
    Наш футбол омолаживается.
    Меньше опыта. Меньше денег. Но и звездунов меньше.
    Та да, 1 молодняк - кравец приезжал, гладкий, миля, тунец и тд
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 02.04.2021 19:41
    +2
    Наш футбол омолаживается.
    Меньше опыта. Меньше денег. Но и звездунов меньше.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 19:41
    +4
    Igor Игорь, 02.04.2021 19:39
    я уже подумал что все забыли про этого тюленя
    так он безостановочно въюхи дает с диаметрально разными показаниями, как тут забудешь
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 02.04.2021 19:39
    +1
    я уже подумал что все забыли про этого тюленя
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 19:24
    +6
    ... иными словами не ожидали шо старый алкаш устроит такое бздо на всю упл но зачем брать то было, возраст уже ж
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 02.04.2021 19:22
    +4
    Я так розумію: є вина і Костишина і Засухи.
    1. Навішо був Селезньов "Колосу" ? Що він може дати команді ? Що в ньому бачив тренер ? Костишин знав хто такий "цар" і з чим його "їсти".
    2. Засуха мав повідомити Селі, що в Колосі максимальна зарплата така. Хочеш грати - будеш отримавути не більше ніж, наприклад, Лисенко. Все. Селя або погодився, або його не було б в команді. Ось тобі і ні шуму і пилу...
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 19:24
    +6
    ... иными словами не ожидали шо старый алкаш устроит такое бздо на всю упл но зачем брать то было, возраст уже ж
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 02.04.2021 19:43
    +4
    С игры ни одного гола не забил, запорол ключевой момент в еврокубке, но зарплату Рональду по меркам УПЛ запросил. И она капает до конца сезона, поверьте - суда не было, контракт никто не расторгал.
    Вот, нельзя на такие авантюры клубам идти - будет наука. Всегда надо брать на ум, что "звезда" будет коныки выкидывать, забухает и т.д.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 19:41
    +4
    Igor Игорь, 02.04.2021 19:39
    я уже подумал что все забыли про этого тюленя
    так он безостановочно въюхи дает с диаметрально разными показаниями, как тут забудешь
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 02.04.2021 19:22
    +4
    Я так розумію: є вина і Костишина і Засухи.
    1. Навішо був Селезньов "Колосу" ? Що він може дати команді ? Що в ньому бачив тренер ? Костишин знав хто такий "цар" і з чим його "їсти".
    2. Засуха мав повідомити Селі, що в Колосі максимальна зарплата така. Хочеш грати - будеш отримавути не більше ніж, наприклад, Лисенко. Все. Селя або погодився, або його не було б в команді. Ось тобі і ні шуму і пилу...
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 19:43
    +3
    Саша Яковенко, 02.04.2021 19:41
    Наш футбол омолаживается.
    Меньше опыта. Меньше денег. Но и звездунов меньше.
    Та да, 1 молодняк - кравец приезжал, гладкий, миля, тунец и тд
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 02.04.2021 19:41
    +2
    Наш футбол омолаживается.
    Меньше опыта. Меньше денег. Но и звездунов меньше.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 19:54
    +1
    Саша Яковенко, 02.04.2021 19:51
    ))) ну не надо так буквально понимать. Милевский в Минае не на долго.
    Да там всей пачки как бы дни сочтены уже (игровые) ... пиз ... беда точнее что новых оч мало игроков и что с СБУ мы увидели, молодняк при физруке ротане вообще в жо, а взрослая по 5 защитников ставит и даже с кумысом при 1ОО5ОО моментах не в состоянии забить больше 1, шо нах за деградация?
    Ссылка
    Igor Игорь
      Igor Игорь, 02.04.2021 19:39
    +1
    я уже подумал что все забыли про этого тюленя
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 02.04.2021 20:10
    0
    Не тронь дерьмо - не будет вонять!!! Нашли игрока!!! Да кому он сейчас нужен, алкаш?
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 20:04
    0
    Ruslan GARGAUN, 02.04.2021 20:01
    Все більше розумію шо в цій історії Селя прав. Мочи їх Селя на бабло яке є по контракту. Хватить їх жаліти по старій дружбі.
    В чем прав, шо х положил на клуб и в невменяемом состоянии на поле пошел под чем-то?
    Ссылка
    Ruslan GARGAUN
    online
      Ruslan GARGAUN, 02.04.2021 20:01
    0
    Все більше розумію шо в цій історії Селя прав. Мочи їх Селя на бабло яке є по контракту. Хватить їх жаліти по старій дружбі.
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 02.04.2021 19:51
    0
    Alex86 1, 02.04.2021 19:43
    Та да, 1 молодняк - кравец приезжал, гладкий, миля, тунец и тд
    ))) ну не надо так буквально понимать. Милевский в Минае не на долго.
    Ссылка
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