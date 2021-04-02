Президент Колоса: «Не думал, что Селезнев даст столько шума и пыли»

Президент «Колоса» Андрей Засуха рассказал о приглашении в команду 35-летнего украинского форварда Евгения Селезнева. Футболист стал игроком «Колоса» в сентябре 2020 года в качестве свободного агента.

«Приглашение Селезнева в «Колос» — больше о футболе, чем о пиаре. Я вообще не думал, что Женя даст столько шума и пыли. Думал, придет себе человек, поиграет в футбол.

Женя — синоним слова «хайп»? Вы его давно знаете, я его меньше знаю. Я посмотрел его Instagram. Безобидный Instagram, ничего страшного. Пришли Лисицкий с Костышиным, сказали, что хотят взять Селезнева. Я сказал: «Хотите — берите». Костышин когда-то тоже играл в футбол в моей команде. И ничего.

Это не моя инициатива. Я вообще был дома, приехал с поля домой. Звонит Костышин и говорит, что они хотят приехать. Я говорю — приезжайте. Они часто ко мне приезжают. Приезжают и говорят, что они созванивались с Селезневым, у него в Турции заканчивается все, и он хочет к нам. Я говорю — берите. Они — дорого. О, говорю, вот тут уже интересно. Мол, он приедет и будем говорить. Ну ОК.

Прошло три месяца. Я и забыл про этого Селезнева. Играем себе в футбол и играем. Может, два с половиной месяца. Снова они с той же темой. Я говорю — берите. Они — он хочет с вами встретиться. Я согласился. А они, мол, он приедет завтра, будет только два дня, можно он с вами встретится? Мне что, нужно под него подстраиваться? Он что, Месси? Ну, говорю, пусть приезжает.

Он приехал, я с ним встретился на стадионе. Я говорю: «Женя, что ты хочешь?» Я с ним только познакомился. Он, мол, хочу то-то и то-то. Я соглашаюсь, но говорю, что деньги большие, мы через полгода встречаемся, и я говорю, остается он в клубе или нет. Понимание должно быть. Договорились.

У Селезнева была самая большая зарплата в «Колосе», умноженная на три? Нет, меньше», — рассказал Засуха.

Контракт Селезнева принадлежит «Колосу», но футболист был исключен из состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.