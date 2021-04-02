Американский Черноморец? Одесский клуб может сменить владельца

Американская компания «Allrights Capital», которая приобрела стадион «Черноморец», готова вложить деньги в одноименный клуб.
Сейчас «Черноморцем», который выступает в Первой лиге, владеет Леонид Климов.
«Американцы готовы перейти к предметным переговорам с Леонидом Климовым по поводу покупки «Черноморца». Потому что стадион без клуба смысла не имеет. Они готовы приобрести «Черноморец», а также сделать реконструкцию стадиона и вывести команду в УПЛ».
«Я думаю, это хорошие новости для болельщиков «Черноморца», - сказал журналист Александр Денисов.
Источник — Денисов Time
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Черноморец будет первым в американской УПЛ
А Одессе, хоть Гондурасский, абы в УПЛ вернулись.
А Одессе, хоть Гондурасский, абы в УПЛ вернулись.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.