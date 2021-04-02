Американский Черноморец? Одесский клуб может сменить владельца

Александр Денисов считает, что для одесского клуба могут наступить хорошие времена

  • 02.04.2021 16:11
  • 1951 просмотр
  • 4 комментария
Американский Черноморец? Одесский клуб может сменить владельца
© chernomorets.odessa.ua

Американская компания «Allrights Capital», которая приобрела стадион «Черноморец», готова вложить деньги в одноименный клуб.

Сейчас «Черноморцем», который выступает в Первой лиге, владеет Леонид Климов.

«Американцы готовы перейти к предметным переговорам с Леонидом Климовым по поводу покупки «Черноморца». Потому что стадион без клуба смысла не имеет. Они готовы приобрести «Черноморец», а также сделать реконструкцию стадиона и вывести команду в УПЛ».

«Я думаю, это хорошие новости для болельщиков «Черноморца», - сказал журналист Александр Денисов.

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Источник — Денисов Time

(11 голосов)

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Комментарии
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 16:52
    -1
    BekXanov, 02.04.2021 16:48
    Реконструкцию?Так он новый !
    Для американского футбола не годится.
    Черноморец будет первым в американской УПЛ
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 02.04.2021 16:48
    0
    Реконструкцию?Так он новый !
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 16:44
    0
    Америка - от Чили до Аляски.)
    А Одессе, хоть Гондурасский, абы в УПЛ вернулись.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 02.04.2021 16:25
    +1
    Американская фирма наверняка фирма прокладка,мутная история получается,но хуже,чем сейчас явно не будет
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 02.04.2021 16:25
    +1
    Американская фирма наверняка фирма прокладка,мутная история получается,но хуже,чем сейчас явно не будет
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 02.04.2021 16:48
    0
    Реконструкцию?Так он новый !
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 16:44
    0
    Америка - от Чили до Аляски.)
    А Одессе, хоть Гондурасский, абы в УПЛ вернулись.
    Ссылка
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