Американский Черноморец? Одесский клуб может сменить владельца

Американская компания «Allrights Capital», которая приобрела стадион «Черноморец», готова вложить деньги в одноименный клуб.

Сейчас «Черноморцем», который выступает в Первой лиге, владеет Леонид Климов.

«Американцы готовы перейти к предметным переговорам с Леонидом Климовым по поводу покупки «Черноморца». Потому что стадион без клуба смысла не имеет. Они готовы приобрести «Черноморец», а также сделать реконструкцию стадиона и вывести команду в УПЛ».

«Я думаю, это хорошие новости для болельщиков «Черноморца», - сказал журналист Александр Денисов.