На следующей неделе телеканал Динамо выйдет в сетях провайдеров

В эфире будут не только матчи с участием киевлян

  • 02.04.2021 12:08
  • 554 просмотра
  • 4 комментария
На следующей неделе телеканал Динамо выйдет в сетях провайдеров
© ФК Динамо Киев

Руководитель группы компаний «Поверхность» Виктор Самойленко рассказал о планах по запуску телеканала «Dynamo Kyiv TV».

«Канал вещает в тестовом режиме два-три месяца. Сейчас мы ждем последние документы от акционеров, чтобы начать полноценное вещание. Надеюсь, что на следующей неделе канал выйдет в сетях провайдеров. Пока не могу их называть, поскольку мы ведем много переговоров с провайдерами различных технологий. У нас даже есть предложения эксклюзивно присутствовать на определенных платформах. Но мы еще не приняли окончательного решения.

Предполагается, что «Dynamo Kyiv TV» будет участвовать в покупке различных спортивных турниров, иностранных футбольных лиг. И в эфире будут премьерные трансляции молодежного состава и основного клуба «Динамо». Что касается чемпионата Украины, то компания с инвесторами рассматривает возможность участия в таких тендерах в будущем», – сказал Самойленко.

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Источник — Детектор.Медиа

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Комментарии
    Daren44
      Daren44, 02.04.2021 12:33
    0
    Норм, хоть какая-то конкуренция Шахтеру.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.04.2021 12:30
    +2
    Отличные новости !
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.04.2021 12:16
    0
    Кись-Кись,Мяу-Мяу
    Ссылка
    bonv
      bonv, 02.04.2021 12:13
    +2
    Круто.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.04.2021 12:30
    +2
    Отличные новости !
    Ссылка
    bonv
      bonv, 02.04.2021 12:13
    +2
    Круто.
    Ссылка
    Daren44
      Daren44, 02.04.2021 12:33
    0
    Норм, хоть какая-то конкуренция Шахтеру.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 02.04.2021 12:16
    0
    Кись-Кись,Мяу-Мяу
    Ссылка
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