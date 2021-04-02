На следующей неделе телеканал Динамо выйдет в сетях провайдеров

Руководитель группы компаний «Поверхность» Виктор Самойленко рассказал о планах по запуску телеканала «Dynamo Kyiv TV».

«Канал вещает в тестовом режиме два-три месяца. Сейчас мы ждем последние документы от акционеров, чтобы начать полноценное вещание. Надеюсь, что на следующей неделе канал выйдет в сетях провайдеров. Пока не могу их называть, поскольку мы ведем много переговоров с провайдерами различных технологий. У нас даже есть предложения эксклюзивно присутствовать на определенных платформах. Но мы еще не приняли окончательного решения.

Предполагается, что «Dynamo Kyiv TV» будет участвовать в покупке различных спортивных турниров, иностранных футбольных лиг. И в эфире будут премьерные трансляции молодежного состава и основного клуба «Динамо». Что касается чемпионата Украины, то компания с инвесторами рассматривает возможность участия в таких тендерах в будущем», – сказал Самойленко.