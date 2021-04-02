Это нелогично. Почему Ракицкий не получает вызов в сборную Украины

Футбольный журналист Александр Денисов высказал свое мнение

  • 02.04.2021 22:05
  • 3167 просмотров
  • 13 комментариев
Это нелогично. Почему Ракицкий не получает вызов в сборную Украины
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

Футбольный журналист Александр Денисов в авторской программе Денисов Time высказал свое мнение, почему защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого не вызывают в сборную Украины:

«Ярослав выбрал тот путь, который он выбрал. Мне этот путь не нравится. Он уехал работать в «Зенит». Я с этим морально не согласен, и то, что он не вызывается в сборную, есть давно общепринятая позиция УАФ и Андрея Шевченко.

Россия – агрессор, признанный на государственном уровне. Быть там и выступать за сборную Украины – это, мягко говоря, нелогично. Поэтому я согласен с тем мнением, что человек, играющий в России, не может выступать за сборную Украины».

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Источник — Денисов Time

(19 голосов)

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Комментарии
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 23:12
    -2
    Aer Bore, 02.04.2021 23:05
    Ой только не надо про голодающих, типа кроме рашки заработать больше негде
    Это ты между строк прочитал? А ты в курсе что там давным давно наши бригады вахтовиков работают? Или в Польше открыли родовища?))) А в РФ не нужно ещё один язык учить. Да и я совсем не про это. А про то, что оттуда к нам не переманивают. А ты поплыл по волнам своих фантазий.)
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    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 02.04.2021 23:07
    +1
    Этот чувак это проходной двор через которого забиваются постоянно голы. Он заторможенный и не техничный.
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    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 02.04.2021 23:05
    -1
    Αἴᾱς, 02.04.2021 22:58
    Согласен? Тогда не надо и поднимать эту тему. Там сотни тысяч наших работников, и никто их не зовёт на наши же заводы.
    Ой только не надо про голодающих, типа кроме рашки заработать больше негде
    Ссылка
    sres2016
      sres2016, 02.04.2021 23:01
    +2
    Ну і на який ляд накидати на вентилятор цю тему? Про сєпара, колаборанта і зрадника ми маємо вже давно забути. Викинути з голови.
    Ссылка
    Αἴᾱς
      Αἴᾱς, 02.04.2021 22:58
    -1
    Согласен? Тогда не надо и поднимать эту тему. Там сотни тысяч наших работников, и никто их не зовёт на наши же заводы.
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 02.04.2021 22:54
    +2
    Владимир Копяк, 02.04.2021 22:52
    Хотелось бы узнать у сведущих людей,сколько стоит для фигуранта новости, чтобы об написали на сайте?
    Нисколько. Редакция срачем байтит просмотры
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.04.2021 22:52
    +1
    Хотелось бы узнать у сведущих людей,сколько стоит для фигуранта новости, чтобы об написали на сайте?
    Ссылка
    EGOS
      EGOS, 02.04.2021 22:42
    +1
    шпрот уа уже не знает как привлечь аудиторию...пишет в заголовке и вопрос, и ответ, только сначала ответ, потом - вопрос...статью читать не обязательно...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 02.04.2021 22:33
    +2
    Шевченко и без ракицкого выведет Украину на мундиаль
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 22:27
    0
    ой да померла и померла, шо вспоминать
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 02.04.2021 22:23
    +11
    опять журнашлюшки гонятся за хайпом? что это за заголовок, который не соответствует сути статьи?
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 02.04.2021 22:21
    +2
    Что то давно рашитского ...не вспоминали..и на тебе..
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 02.04.2021 22:15
    +2
    Старая новость
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
      Вова Чертрогатый, 02.04.2021 22:23
    +11
    опять журнашлюшки гонятся за хайпом? что это за заголовок, который не соответствует сути статьи?
    Ссылка
    sres2016
      sres2016, 02.04.2021 23:01
    +2
    Ну і на який ляд накидати на вентилятор цю тему? Про сєпара, колаборанта і зрадника ми маємо вже давно забути. Викинути з голови.
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 02.04.2021 22:54
    +2
    Владимир Копяк, 02.04.2021 22:52
    Хотелось бы узнать у сведущих людей,сколько стоит для фигуранта новости, чтобы об написали на сайте?
    Нисколько. Редакция срачем байтит просмотры
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 02.04.2021 22:33
    +2
    Шевченко и без ракицкого выведет Украину на мундиаль
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 02.04.2021 22:21
    +2
    Что то давно рашитского ...не вспоминали..и на тебе..
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 02.04.2021 22:15
    +2
    Старая новость
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 02.04.2021 23:07
    +1
    Этот чувак это проходной двор через которого забиваются постоянно голы. Он заторможенный и не техничный.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.04.2021 22:52
    +1
    Хотелось бы узнать у сведущих людей,сколько стоит для фигуранта новости, чтобы об написали на сайте?
    Ссылка
    EGOS
      EGOS, 02.04.2021 22:42
    +1
    шпрот уа уже не знает как привлечь аудиторию...пишет в заголовке и вопрос, и ответ, только сначала ответ, потом - вопрос...статью читать не обязательно...
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 22:27
    0
    ой да померла и померла, шо вспоминать
    Ссылка
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