Это нелогично. Почему Ракицкий не получает вызов в сборную Украины

Футбольный журналист Александр Денисов в авторской программе Денисов Time высказал свое мнение, почему защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого не вызывают в сборную Украины:

«Ярослав выбрал тот путь, который он выбрал. Мне этот путь не нравится. Он уехал работать в «Зенит». Я с этим морально не согласен, и то, что он не вызывается в сборную, есть давно общепринятая позиция УАФ и Андрея Шевченко.

Россия – агрессор, признанный на государственном уровне. Быть там и выступать за сборную Украины – это, мягко говоря, нелогично. Поэтому я согласен с тем мнением, что человек, играющий в России, не может выступать за сборную Украины».