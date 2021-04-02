Президент Колоса: «Я Селезневу плачу деньги, а он — что попало»

Президент «Колоса» Андрей Засуха заявил, что трижды за полгода хотел убрать Селезнева из команды, но за форварда заступался главный тренер Руслан Костышин.

«Я в декабре, нет, в ноябре, сказал Руслану (Костышину — прим. ред.), что я не хочу Селезнева. Давай с ним будем прощаться. Говорил, что это не футбол, такие деньги… За такие деньги мы можем кого-то взять, кто будет играть в футбол.

На что мне Костышин говорит: «Нет. После сборов увидите». Это мне мой тренер говорит! Это неправда, что он не хотел его в команде перед сборами.

Я Селезнева трижды хотел отправить. За полгода. Он мне не кум и не сват. Они (Костышин и Лисицкий — прим. ред.) меня уговорили его взять. Я ему плачу деньги, а он — что попало. Господи, прости. Эту фразу вырежьте точно.

У него не все складывалось так, как мне бы хотелось», — заявил Засуха.

Контракт Селезнева принадлежит «Колосу», но футболист был исключен из состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.