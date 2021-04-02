Президент Колоса: «Я Селезневу плачу деньги, а он — что попало»

Андрей Засуха признался, что трижды хотел убрать футболиста из команды

  • 02.04.2021 19:43
  • 2232 просмотра
  • 2 комментария
Президент Колоса: «Я Селезневу плачу деньги, а он — что попало»
© YouTube. Андрей Засуха

Президент «Колоса» Андрей Засуха заявил, что трижды за полгода хотел убрать Селезнева из команды, но за форварда заступался главный тренер Руслан Костышин.

«Я в декабре, нет, в ноябре, сказал Руслану (Костышину — прим. ред.), что я не хочу Селезнева. Давай с ним будем прощаться. Говорил, что это не футбол, такие деньги… За такие деньги мы можем кого-то взять, кто будет играть в футбол.

На что мне Костышин говорит: «Нет. После сборов увидите». Это мне мой тренер говорит! Это неправда, что он не хотел его в команде перед сборами.

Я Селезнева трижды хотел отправить. За полгода. Он мне не кум и не сват. Они (Костышин и Лисицкий — прим. ред.) меня уговорили его взять. Я ему плачу деньги, а он — что попало. Господи, прости. Эту фразу вырежьте точно.

У него не все складывалось так, как мне бы хотелось», — заявил Засуха.

Контракт Селезнева принадлежит «Колосу», но футболист был исключен из состава команды после конфликта с главным тренером Русланом Костышиным на зимних учебно-тренировочных сборах.

В текущем сезоне Селезнев провел за «Колос» 12 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Вацко Live

(9 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 19:50
    +2
    Ладно йух с тем тунцом. Случилось то там шо, мб расскажет, а то эти байки и так понятны
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 02.04.2021 19:46
    +2
    Молодёжь. В контрактах надо прописывать: "не бухать".
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 19:50
    +2
    Ладно йух с тем тунцом. Случилось то там шо, мб расскажет, а то эти байки и так понятны
    Ссылка
    Саша Яковенко
      Саша Яковенко, 02.04.2021 19:46
    +2
    Молодёжь. В контрактах надо прописывать: "не бухать".
    Ссылка
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