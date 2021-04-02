Свитолина проиграла первой ракетке мира в полуфинале турнира в Майами

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Майами.



В матче 1/2 финала украинка, посеянная под пятым номером, уступила лидеру мирового рейтинга австралийке Эшли Барти.

Майами. Полуфинал

Элина Свитолина (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 3:6, 3:6

Перед матчем Барти, безусловно, была фавориткой, но все же ожидалось, что Элина сможет побороться. На деле создать проблем австралийке не получилось, Эшли выиграла очень уверенно даже несмотря на какие-то проблемы со здоровьем.

Барти начала очень мощно, сразу же оформила брейк и больше по ходу партии даже не давала Свитолиной сравняться. Элина пыталась создавать давление на оппонентку, играть более глубоко и остро, но слишком много из-за этого часто ошибалась. Эшли также допускала большое количество ошибок, но ее атакующий потенциал позволял нивелировать все погрешности. Украинка в середине партии имела шанс переломить ход встречи во время небольшого спада у девушки по другую сторону корта, но, выиграв два гейма подряд, столько же и проиграла.

Во втором сете основная борьба развернулась с четвертого по шестой геймы. Сначала Элина отдала свою подачу, потом с неимоверным трудом сумела отвоевать обратный брейк, после чего сил не осталось, и она отпустила австралийку в счете. По такой игре камбэкнуть было невероятно сложно, и шансов после этого даже не выпало.

Но расстраиваться после этого матча не стоит. Элина в Майами превзошла все ожидания и прогнозы, обновила свой личный рекорд на очень престижных соревнованиях, очки за которые обязательно идут в рейтинг, ведь заменить их ничем нельзя. Также Свитолина подтянулась в Чемпионской гонке и на данный момент имеет шансы в четвертый раз поучаствовать на Итоговом турнире. Конечно же, об этом пока говорить рано, но догонять всегда тяжелее.

Это была седьмая встреча теннисисток, австралийка выиграла во второй раз. В новой редакции рейтинга WTA Свитолина сохранит пятую позицию.

В финале Барти сыграет с Бьянкой Андрееску из Канады (№9 WTA) или Марией Саккари из Греции (№25 WTA).