Свитолина проиграла первой ракетке мира в полуфинале турнира в Майами

Украинка не сумела ничего противопоставить Эшли Барти

  • 02.04.2021 00:21
  • 2736 просмотров
  • 29 комментариев
Свитолина проиграла первой ракетке мира в полуфинале турнира в Майами
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Майами.
 
В матче 1/2 финала украинка, посеянная под пятым номером, уступила лидеру мирового рейтинга австралийке Эшли Барти. 

Майами. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина) – Эшли Барти (Австралия) – 3:6, 3:6

Перед матчем Барти, безусловно, была фавориткой, но все же ожидалось, что Элина сможет побороться. На деле создать проблем австралийке не получилось, Эшли выиграла очень уверенно даже несмотря на какие-то проблемы со здоровьем.

Барти начала очень мощно, сразу же оформила брейк и больше по ходу партии даже не давала Свитолиной сравняться. Элина пыталась создавать давление на оппонентку, играть более глубоко и остро, но слишком много из-за этого часто ошибалась. Эшли также допускала большое количество ошибок, но ее атакующий потенциал позволял нивелировать все погрешности. Украинка в середине партии имела шанс переломить ход встречи во время небольшого спада у девушки по другую сторону корта, но, выиграв два гейма подряд, столько же и проиграла.

Во втором сете основная борьба развернулась с четвертого по шестой геймы. Сначала Элина отдала свою подачу, потом с неимоверным трудом сумела отвоевать обратный брейк, после чего сил не осталось, и она отпустила австралийку в счете. По такой игре камбэкнуть было невероятно сложно, и шансов после этого даже не выпало. 

Но расстраиваться после этого матча не стоит. Элина в Майами превзошла все ожидания и прогнозы, обновила свой личный рекорд на очень престижных соревнованиях, очки за которые обязательно идут в рейтинг, ведь заменить их ничем нельзя. Также Свитолина подтянулась в Чемпионской гонке и на данный момент имеет шансы в четвертый раз поучаствовать на Итоговом турнире. Конечно же, об этом пока говорить рано, но догонять всегда тяжелее.

Это была седьмая встреча теннисисток, австралийка выиграла во второй раз. В новой редакции рейтинга WTA Свитолина сохранит пятую позицию.

В финале Барти сыграет с Бьянкой Андрееску из Канады (№9 WTA) или Марией Саккари из Греции (№25 WTA).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    AleksMih
      AleksMih, 02.04.2021 01:16
    0
    Stanislav Matusevych, 02.04.2021 00:43
    Пробачте, шановні, якось я не розумію. Більшість коментів нібито про непогану гру Еліни. Але за статистики вінерсів/невимушених 11/34, про яку хорошу гру може йти мова? Чи це такий собі відгомін минулих хороших півтора матчів, адже ми всі скучили за якісною грою Еліни?
    в рамках своего технического арсенала Свитолина очень старалась , старание игрока всегда нравится
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.04.2021 01:15
    0
    А ще абсолютно перестала бігати і діставати м'ячі.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.04.2021 01:13
    0
    Stanislav Matusevych, 02.04.2021 00:56
    Я розумію, що не завжди відображає. Наприклад, по 28/28 у Барті важко щось сказати про рівень гри. А тут цифри занадто вже красномовні. Не буває такого, щоб грати добре, і мати 11/34. Фізично неможливо.
    Та Еліна більшу їх половину назбирала в другій частині другого сету, коли спека+втома+розчарування, що нічого не вдається+завеликий тиск на себе в 1 сеті зіграв злий жарт = і Еліна відверто психологічно здалась і стала грати трохи на "відчепись", і як з мішка насипала помилок: то з абсолютно виграшної позиції воллей вклеє в сітку чи в аут, чи взагалі незрозуміло куди б'є. Ну як буває з Еліною, коли вона зовсім перестає вірити в себе.
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 02.04.2021 01:04
    0
    короче не Элино было время начало матча...повезло Эшли.Не удивлюсь если в финал выйдет Саккари,которая сильно сыграла против Осаки.Ей жара не помеха,и она в финале может оказать неплохое сопротивление 1-й ракетке
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 02.04.2021 00:56
    0
    MiddleGreek, 02.04.2021 00:53
    Ну стата не завжди відображає гру, ви це прекрасно знаєте. Тут скоріше low expectations. В першому сеті подача перша не йшла і я думав, що Барті швидко її упакує. Але відрізками незле огризалася і в першому сеті, і в другому теж були гейми, коли могла зробити брейк і повернути матч. Причому, видно було, що Барті при хорошому напорі губиться і анфорсить. Але ж, 4 ейси на брейкпоінтах, а потім необов'язкові промахи від Еліни, удари в суперницю біля сітки цілкому в Еліниному стилі. Хоча ви праві в тому, що шлейф попередніх матчів змушує дивитися на очевидні проблеми крізь пальці. Але й надія на те, що вона оклигається теж жевріє. Принаймні жевріла доки не прочитав новину про можливий реуніон.
    Я розумію, що не завжди відображає. Наприклад, по 28/28 у Барті важко щось сказати про рівень гри. А тут цифри занадто вже красномовні. Не буває такого, щоб грати добре, і мати 11/34. Фізично неможливо.
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 02.04.2021 00:53
    +1
    Stanislav Matusevych, 02.04.2021 00:43
    Пробачте, шановні, якось я не розумію. Більшість коментів нібито про непогану гру Еліни. Але за статистики вінерсів/невимушених 11/34, про яку хорошу гру може йти мова? Чи це такий собі відгомін минулих хороших півтора матчів, адже ми всі скучили за якісною грою Еліни?
    Ну стата не завжди відображає гру, ви це прекрасно знаєте. Тут скоріше low expectations. В першому сеті подача перша не йшла і я думав, що Барті швидко її упакує. Але відрізками незле огризалася і в першому сеті, і в другому теж були гейми, коли могла зробити брейк і повернути матч. Причому, видно було, що Барті при хорошому напорі губиться і анфорсить. Але ж, 4 ейси на брейкпоінтах, а потім необов'язкові промахи від Еліни, удари в суперницю біля сітки цілкому в Еліниному стилі. Хоча ви праві в тому, що шлейф попередніх матчів змушує дивитися на очевидні проблеми крізь пальці. Але й надія на те, що вона оклигається теж жевріє. Принаймні жевріла доки не прочитав новину про можливий реуніон.
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 02.04.2021 00:53
    0
    Stanislav Matusevych, 02.04.2021 00:51
    Все-таки фейкова чи не фейкова? Мене в інсті немає, подивитися не можу. А в коментах інформація суперечлива.
    Той пан раніше писав, що інфа про Монфіса - брехня, то я в нього уточнюю)
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 02.04.2021 00:53
    0
    А ведь она выиграла итоговый турнир WTA, вынесла всех нах. Но что-то пошло не так
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 02.04.2021 00:51
    0
    Martin Riggs, 02.04.2021 00:49
    так сторінка ж фейкова, нє?
    Все-таки фейкова чи не фейкова? Мене в інсті немає, подивитися не можу. А в коментах інформація суперечлива.
    Ссылка
    Руслан Луценко
      Руслан Луценко, 02.04.2021 00:50
    0
    Хорошая игра. Золото Олимпиады в кармане. Скриньте эксперды)))
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 02.04.2021 00:49
    0
    Lebron, 02.04.2021 00:36
    Де ж там побачили хорошу гру.. Це при 11 помилках і 34 НО хороша гра!? Ну хоть трішки нада в тенісі розбиратись.. Але хоча який нафігх тенніс як там Гаель приїхав.. Нада ж пооблажнятись..
    так сторінка ж фейкова, нє?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 02.04.2021 00:43
    +1
    Пробачте, шановні, якось я не розумію. Більшість коментів нібито про непогану гру Еліни. Але за статистики вінерсів/невимушених 11/34, про яку хорошу гру може йти мова? Чи це такий собі відгомін минулих хороших півтора матчів, адже ми всі скучили за якісною грою Еліни?
    Ссылка
    Lebron
      Lebron, 02.04.2021 00:41
    0
    Тойт 9))звісно вгадані
    Ссылка
    Lebron
      Lebron, 02.04.2021 00:40
    0
    Загалом перший хороший турнір в році.. Але очевидні проблемы з півфінальними стадіями на великих турнірах, саме гірше, шо всі програші в одну калітку.. Ну і 2000тис грн за рахунок 2:0 на Барті в плюс будуть особисто мені солодко пілюлею.. Еліна дуже прогнозована.. Вигадані просто всі матчі
    Ссылка
    Kle
      Kle, 02.04.2021 00:39
    0
    Vladlen, 02.04.2021 00:36
    Элина сыграла плохо, с такой защитной игрой сделать столько ошибок, о какой победе может идти речь. А подача это просто тихий ужас, как будто она ее вообще не тренирует. Но ничего сейчас будет грунт и у Элины там будут возможность себя показать во всей красе.
    У других тоже
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    Lebron
      Lebron, 02.04.2021 00:36
    +3
    Де ж там побачили хорошу гру.. Це при 11 помилках і 34 НО хороша гра!? Ну хоть трішки нада в тенісі розбиратись.. Але хоча який нафігх тенніс як там Гаель приїхав.. Нада ж пооблажнятись..
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 02.04.2021 00:36
    +5
    Элина сыграла плохо, с такой защитной игрой сделать столько ошибок, о какой победе может идти речь. А подача это просто тихий ужас, как будто она ее вообще не тренирует. Но ничего сейчас будет грунт и у Элины там будут возможность себя показать во всей красе.
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 02.04.2021 00:34
    +3
    Хромала у Эли не только первая подача ,а и элементарно не попадала в корт,била в сетку ,а Барти ,как бы издеваясь всё время подрезала мяч на заднюю линию и Элина не знала.что с этим делать.Так или иначе Свитолина остается лучшей нашей теннисисткой за весь период независимой Украины.Желаю ей успехов и удачи!
    Ссылка
    Макс Про
      Макс Про, 02.04.2021 00:33
    +2
    Свитолина очень много спешила и нервничала, поэтому много подарила на своих ошибках. Плюс Барти лучше и острее атаковала, хорошо меняла ритм используя резанный удар.
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    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 02.04.2021 00:33
    0
    На турнірі результат непоганий, і навіть місцями з'явилися проблиски гри. Найголовніше питання: чи продовжаться вони далі, або так і залишаться епізодами. Якщо дійсно Еліна поновить відносини з Монфісом, більш вірогідним є другий варіант. Але подивимося вже у грунтовому сезоні.
    Особисто мені після матчу цікаве питання, чи з'являться у коментах до цієї новини Ivanovоподібні довбограї, чиїх курячих мізків і такого ж розуміння тенісу вистачає тільки на кидання лайном, коли хтось не вгадує з прогнозом. А коли сам облажався по повній? Запитання, думаю, риторичне.
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    introvert
      introvert, 02.04.2021 00:25
    +14
    В общем-то тут и комментировать особо нечего - Эшли банально сильнее. Причем практически во всех компонентах игры. Были бы хоть какие-то шансы, работай у Элины получше подача, но с таким низким процентом первой... Как ни печально это признавать, победа на классе.
    Ну, на то она и первая ракетка.
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    olegg1261
    online
      olegg1261, 02.04.2021 00:30
    +7
    Еліна дякую за гру ти зробила все на що була здатна на сьогодні!На жаль рахунок відповідає світовому рейтингу.
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    Oleksyi Gorupovych
    online
      Oleksyi Gorupovych, 02.04.2021 00:29
    +7
    Гра непогана була. Еліна на даний час досягла свого максимуму. Видно, що старається. Будемо вірити, що на грунті буде кращий результат. Успіхів, Еліно!
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    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 02.04.2021 00:29
    +6
    Ну що ж, недарма залишився подивитись. Два сети на дуже високому рівні. В першому сеті перша майже не йшла, десь Еліні просто не пощастило. З іншого боку, форхенд Барті практично безвідмовний. Додати до цього слайс бекхенд і 3? 4? ейса на брейкпоінтах, і гра в кармані. Спасибі Елі за турнір, останні 3 матчі, певно, найкращі за дуже довгий час. Всім добраніч.
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    avtv5555
      avtv5555, 02.04.2021 00:29
    +6
    Элина сделала все что могла, Эшли просто сильнее. За этот турнир можно поставить твердую четверку, если по пятибальной системе.
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    Vladlen
    online
      Vladlen, 02.04.2021 00:36
    +5
    Элина сыграла плохо, с такой защитной игрой сделать столько ошибок, о какой победе может идти речь. А подача это просто тихий ужас, как будто она ее вообще не тренирует. Но ничего сейчас будет грунт и у Элины там будут возможность себя показать во всей красе.
    Ссылка
    Lebron
      Lebron, 02.04.2021 00:36
    +3
    Де ж там побачили хорошу гру.. Це при 11 помилках і 34 НО хороша гра!? Ну хоть трішки нада в тенісі розбиратись.. Але хоча який нафігх тенніс як там Гаель приїхав.. Нада ж пооблажнятись..
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 02.04.2021 00:34
    +3
    Хромала у Эли не только первая подача ,а и элементарно не попадала в корт,била в сетку ,а Барти ,как бы издеваясь всё время подрезала мяч на заднюю линию и Элина не знала.что с этим делать.Так или иначе Свитолина остается лучшей нашей теннисисткой за весь период независимой Украины.Желаю ей успехов и удачи!
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 02.04.2021 00:29
    +3
    ВІДЕО МАТЧУ https://www.youtube.com/watch?v=QxAWmy4HXKg
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 02.04.2021 00:27
    +3
    Обе играли хорошо,но Барти выручала подача на важных мячах,эйсы на брейкпойнтах были,а Свитолина в целом слабенько подавала,поэтому и проиграла
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    Макс Про
      Макс Про, 02.04.2021 00:33
    +2
    Свитолина очень много спешила и нервничала, поэтому много подарила на своих ошибках. Плюс Барти лучше и острее атаковала, хорошо меняла ритм используя резанный удар.
    Ссылка
    VITASS
      VITASS, 02.04.2021 00:29
    +2
    чем-то напомнила СБУ на чемпе. Вышли из группы, по пеналях Швейцарию прошли, а дальше Италия и никаких шансов. Эле спасибо за эмоции, соскучился по теннису. Ждем новых достижений
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    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 02.04.2021 00:53
    +1
    Stanislav Matusevych, 02.04.2021 00:43
    Пробачте, шановні, якось я не розумію. Більшість коментів нібито про непогану гру Еліни. Але за статистики вінерсів/невимушених 11/34, про яку хорошу гру може йти мова? Чи це такий собі відгомін минулих хороших півтора матчів, адже ми всі скучили за якісною грою Еліни?
    Ну стата не завжди відображає гру, ви це прекрасно знаєте. Тут скоріше low expectations. В першому сеті подача перша не йшла і я думав, що Барті швидко її упакує. Але відрізками незле огризалася і в першому сеті, і в другому теж були гейми, коли могла зробити брейк і повернути матч. Причому, видно було, що Барті при хорошому напорі губиться і анфорсить. Але ж, 4 ейси на брейкпоінтах, а потім необов'язкові промахи від Еліни, удари в суперницю біля сітки цілкому в Еліниному стилі. Хоча ви праві в тому, що шлейф попередніх матчів змушує дивитися на очевидні проблеми крізь пальці. Але й надія на те, що вона оклигається теж жевріє. Принаймні жевріла доки не прочитав новину про можливий реуніон.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 02.04.2021 00:43
    +1
    Пробачте, шановні, якось я не розумію. Більшість коментів нібито про непогану гру Еліни. Але за статистики вінерсів/невимушених 11/34, про яку хорошу гру може йти мова? Чи це такий собі відгомін минулих хороших півтора матчів, адже ми всі скучили за якісною грою Еліни?
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 02.04.2021 01:16
    0
    Stanislav Matusevych, 02.04.2021 00:43
    Пробачте, шановні, якось я не розумію. Більшість коментів нібито про непогану гру Еліни. Але за статистики вінерсів/невимушених 11/34, про яку хорошу гру може йти мова? Чи це такий собі відгомін минулих хороших півтора матчів, адже ми всі скучили за якісною грою Еліни?
    в рамках своего технического арсенала Свитолина очень старалась , старание игрока всегда нравится
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.04.2021 01:15
    0
    А ще абсолютно перестала бігати і діставати м'ячі.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 02.04.2021 01:13
    0
    Stanislav Matusevych, 02.04.2021 00:56
    Я розумію, що не завжди відображає. Наприклад, по 28/28 у Барті важко щось сказати про рівень гри. А тут цифри занадто вже красномовні. Не буває такого, щоб грати добре, і мати 11/34. Фізично неможливо.
    Та Еліна більшу їх половину назбирала в другій частині другого сету, коли спека+втома+розчарування, що нічого не вдається+завеликий тиск на себе в 1 сеті зіграв злий жарт = і Еліна відверто психологічно здалась і стала грати трохи на "відчепись", і як з мішка насипала помилок: то з абсолютно виграшної позиції воллей вклеє в сітку чи в аут, чи взагалі незрозуміло куди б'є. Ну як буває з Еліною, коли вона зовсім перестає вірити в себе.
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 02.04.2021 01:04
    0
    короче не Элино было время начало матча...повезло Эшли.Не удивлюсь если в финал выйдет Саккари,которая сильно сыграла против Осаки.Ей жара не помеха,и она в финале может оказать неплохое сопротивление 1-й ракетке
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 02.04.2021 00:56
    0
    MiddleGreek, 02.04.2021 00:53
    Ну стата не завжди відображає гру, ви це прекрасно знаєте. Тут скоріше low expectations. В першому сеті подача перша не йшла і я думав, що Барті швидко її упакує. Але відрізками незле огризалася і в першому сеті, і в другому теж були гейми, коли могла зробити брейк і повернути матч. Причому, видно було, що Барті при хорошому напорі губиться і анфорсить. Але ж, 4 ейси на брейкпоінтах, а потім необов'язкові промахи від Еліни, удари в суперницю біля сітки цілкому в Еліниному стилі. Хоча ви праві в тому, що шлейф попередніх матчів змушує дивитися на очевидні проблеми крізь пальці. Але й надія на те, що вона оклигається теж жевріє. Принаймні жевріла доки не прочитав новину про можливий реуніон.
    Я розумію, що не завжди відображає. Наприклад, по 28/28 у Барті важко щось сказати про рівень гри. А тут цифри занадто вже красномовні. Не буває такого, щоб грати добре, і мати 11/34. Фізично неможливо.
    Ссылка
    Martin Riggs
      Martin Riggs, 02.04.2021 00:53
    0
    Stanislav Matusevych, 02.04.2021 00:51
    Все-таки фейкова чи не фейкова? Мене в інсті немає, подивитися не можу. А в коментах інформація суперечлива.
    Той пан раніше писав, що інфа про Монфіса - брехня, то я в нього уточнюю)
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