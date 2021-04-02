«Тайсон остается в дубле Шахтера». Эксперт рассказал о ситуации бразильца

Журналист Александр Денисов рассказал о том, что «Шахтер» не готов досрочно отпустить из команды полузащитника Тайсона, но игрок может стать частью сделки по приобретению правого латераля «Интернасьонала» Винисиуса Тобиаса.

«По Тайсону. «Шахтер» не предлагает Тайсону новый контракт, но не готов досрочно отпустить его. По поводу покупки Винисиуса Тобиаса, то тогда да. Тайсон может стать частью сделки, но это рынок Латинской Америки, все может измениться».

«Позиция «Шахтера» такая - Тайсон остается в команде, остается в дубле», - сказал Денисов.

Контракт Тайсона истекает после нынешнего сезона.