«Тайсон остается в дубле Шахтера». Эксперт рассказал о ситуации бразильца

Клуб не готов просто так досрочно разорвать контракт игрока

  • 02.04.2021 15:49
  • 2989 просмотров
  • 13 комментариев
«Тайсон остается в дубле Шахтера». Эксперт рассказал о ситуации бразильца
© Getty Images/Global Images Ukraine

Журналист Александр Денисов рассказал о том, что «Шахтер» не готов досрочно отпустить из команды полузащитника Тайсона, но игрок может стать частью сделки по приобретению правого латераля «Интернасьонала» Винисиуса Тобиаса.

«По Тайсону. «Шахтер» не предлагает Тайсону новый контракт, но не готов досрочно отпустить его. По поводу покупки Винисиуса Тобиаса, то тогда да. Тайсон может стать частью сделки, но это рынок Латинской Америки, все может измениться».

«Позиция «Шахтера» такая - Тайсон остается в команде, остается в дубле», - сказал Денисов.

Контракт Тайсона истекает после нынешнего сезона.

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Источник — Денисов Time

(10 голосов)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 02.04.2021 16:58
    0
    Шахтёр должен срочно пристроить к Олимпийскому отдельный туалет для Тайсона
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 16:58
    0
    DKTheBest2, 02.04.2021 16:53
    Палкін вирішив провчити Тайсона. Правильно робить.
    Самым худшим наказанием для того было бы если б не платили $, но с этим сложней игратся
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 02.04.2021 16:53
    0
    Палкін вирішив провчити Тайсона. Правильно робить.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 16:50
    0
    zac1310, 02.04.2021 16:41
    Смешные вы - а он не оставил? Или у некоторых мозгов как у ракушки (или памяти как у старой Атари ( для молодежи 48Кило ПЗУ, 16 ОЗУ), помним только последний месяц?
    через)
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 16:49
    0
    zac1310, 02.04.2021 16:41
    Смешные вы - а он не оставил? Или у некоторых мозгов как у ракушки (или памяти как у старой Атари ( для молодежи 48Кило ПЗУ, 16 ОЗУ), помним только последний месяц?
    Ну так сваливать же тоже нужно уметь, а не окно клозета) Думаешь запомнится он не именно этим? матузалема условно тоже боготворили пока не сбёг, хотя и иным способом, не?
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 02.04.2021 16:41
    0
    Alex86 1, 02.04.2021 16:28
    тайсон редкий дурак конечно, вместо того что б красиво уйти оставив память о себе свалит как изгой туалетный
    Смешные вы - а он не оставил? Или у некоторых мозгов как у ракушки (или памяти как у старой Атари ( для молодежи 48Кило ПЗУ, 16 ОЗУ), помним только последний месяц?
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 16:37
    0
    source02, 02.04.2021 16:34
    ну да ну да целуй рыжего обсоса в очко, тайсон хуевый а рыжая х7йня молодец
    то ахметка шо ли? я вообще за дк если шо)
    в евро кубках за всех наших
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 02.04.2021 16:36
    0
    Нууу... посмотрим, к чему это приведет, боюсь ни к чему хорошему.
    С тех пор, как Ахметов отстранился от управления в шахте только и слышно палкина, и то и дело какие-то стремные решения, и потеря результата, как следствие.
    Ссылка
    source02
    online
      source02, 02.04.2021 16:34
    -1
    Alex86 1, 02.04.2021 16:28
    тайсон редкий дурак конечно, вместо того что б красиво уйти оставив память о себе свалит как изгой туалетный
    ну да ну да целуй рыжего обсоса в очко, тайсон хуевый а рыжая х7йня молодец
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 16:28
    -2
    тайсон редкий дурак конечно, вместо того что б красиво уйти оставив память о себе свалит как изгой туалетный
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 16:27
    0
    Владимир Владимиров, 02.04.2021 16:10
    Держать его в изоляторе и выдавать пайку хлеба и кружку кипятка в сутки. Пусть узнает по чем фунт лиха.
    ... и 3 млн зп
    Ссылка
    Владимир Владимиров
    online
      Владимир Владимиров, 02.04.2021 16:10
    +1
    Держать его в изоляторе и выдавать пайку хлеба и кружку кипятка в сутки. Пусть узнает по чем фунт лиха.
    Ссылка
    Sergii Sila
    online
      Sergii Sila, 02.04.2021 16:00
    -2
    Дружище Тайсон- продержись ещё два месяца и всё закончится, больше ждал.И не поддавайся ни на какие провокации, которые тебе устраивают почти ежедневно.А через два месяца - помашеш ручкой и споеш-Я СВОБОДЕН!!!
    Ссылка
    Владимир Владимиров
    online
      Владимир Владимиров, 02.04.2021 16:10
    +1
    Держать его в изоляторе и выдавать пайку хлеба и кружку кипятка в сутки. Пусть узнает по чем фунт лиха.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 02.04.2021 16:58
    0
    Шахтёр должен срочно пристроить к Олимпийскому отдельный туалет для Тайсона
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 16:58
    0
    DKTheBest2, 02.04.2021 16:53
    Палкін вирішив провчити Тайсона. Правильно робить.
    Самым худшим наказанием для того было бы если б не платили $, но с этим сложней игратся
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 02.04.2021 16:53
    0
    Палкін вирішив провчити Тайсона. Правильно робить.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 16:50
    0
    zac1310, 02.04.2021 16:41
    Смешные вы - а он не оставил? Или у некоторых мозгов как у ракушки (или памяти как у старой Атари ( для молодежи 48Кило ПЗУ, 16 ОЗУ), помним только последний месяц?
    через)
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 16:49
    0
    zac1310, 02.04.2021 16:41
    Смешные вы - а он не оставил? Или у некоторых мозгов как у ракушки (или памяти как у старой Атари ( для молодежи 48Кило ПЗУ, 16 ОЗУ), помним только последний месяц?
    Ну так сваливать же тоже нужно уметь, а не окно клозета) Думаешь запомнится он не именно этим? матузалема условно тоже боготворили пока не сбёг, хотя и иным способом, не?
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 02.04.2021 16:41
    0
    Alex86 1, 02.04.2021 16:28
    тайсон редкий дурак конечно, вместо того что б красиво уйти оставив память о себе свалит как изгой туалетный
    Смешные вы - а он не оставил? Или у некоторых мозгов как у ракушки (или памяти как у старой Атари ( для молодежи 48Кило ПЗУ, 16 ОЗУ), помним только последний месяц?
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 16:37
    0
    source02, 02.04.2021 16:34
    ну да ну да целуй рыжего обсоса в очко, тайсон хуевый а рыжая х7йня молодец
    то ахметка шо ли? я вообще за дк если шо)
    в евро кубках за всех наших
    Ссылка
    zac1310
      zac1310, 02.04.2021 16:36
    0
    Нууу... посмотрим, к чему это приведет, боюсь ни к чему хорошему.
    С тех пор, как Ахметов отстранился от управления в шахте только и слышно палкина, и то и дело какие-то стремные решения, и потеря результата, как следствие.
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 16:27
    0
    Владимир Владимиров, 02.04.2021 16:10
    Держать его в изоляторе и выдавать пайку хлеба и кружку кипятка в сутки. Пусть узнает по чем фунт лиха.
    ... и 3 млн зп
    Ссылка
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