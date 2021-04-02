Луниным заинтересовались два европейских топ-клуба

Андрей Лунин хочет покинуть «Реал» в конце сезона из-за нехватки игровой практики в мадридском клубе. Украинский голкипер намерен продолжить свою карьеру за пределами Испании.

Президент «Реала» Флорентино Перес готов рассмотреть достойные предложения по Лунину. Интерес к вратарю проявляют несколько больших европейских клубов, среди которых – «Тоттенхэм» и «Боруссия» Дортмунд.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан готов отпустить Лунина, но только в том случае, если на замену украинцу будет подписан другой вратарь. Голкиперам из клубной академии Зидан не доверяет.

Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года, однако за это время провел за мадридский клуб всего один официальный матч.