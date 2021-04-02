Луниным заинтересовались два европейских топ-клуба

Украинский вратарь может покинуть «Реал» в конце сезона

  • 02.04.2021 22:44
  • 2742 просмотра
  • 6 комментариев
Луниным заинтересовались два европейских топ-клуба
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Андрей Лунин хочет покинуть «Реал» в конце сезона из-за нехватки игровой практики в мадридском клубе. Украинский голкипер намерен продолжить свою карьеру за пределами Испании.

Президент «Реала» Флорентино Перес готов рассмотреть достойные предложения по Лунину. Интерес к вратарю проявляют несколько больших европейских клубов, среди которых – «Тоттенхэм» и «Боруссия» Дортмунд.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан готов отпустить Лунина, но только в том случае, если на замену украинцу будет подписан другой вратарь. Голкиперам из клубной академии Зидан не доверяет.

Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года, однако за это время провел за мадридский клуб всего один официальный матч.

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Источник — Don Balon

(17 голосов)

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Комментарии
    gajvir
      gajvir, 02.04.2021 23:07
    0
    Тоттенхем - Уго Льоріс, Джо Харт, Боруссія - Бюркі , шансів побільше буде в Боруссії.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.04.2021 22:56
    0
    Очень жаль,а то наша областная команда хотела начать переговоры с руководством Реала об аренде Лунина на годик,очень хочем выиграть чемпионат и Кубок области...Не срослось...
    Ссылка
    Predator
      Predator, 02.04.2021 22:53
    0
    Будет там снова лавки греть
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 22:51
    +2
    Maks23, 02.04.2021 22:47
    Басни крылова.. в сегунду основным в это можно поверить..а аренду в топ клубы...
    Тоже самое говорили когда про Реал тема пошла и тем не менее купили ж из зорьки, кто тогда мог в такое поверить?
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 02.04.2021 22:47
    +3
    Басни крылова.. в сегунду основным в это можно поверить..а аренду в топ клубы...
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 22:46
    +3
    Если на него действительно будут делать ставку, то супер! Валить надо бегом, а то 1 матч столько лет в Реале - пустая трата времени, а из этих клубов потом больше шансов опять в топы уйти, но уже основным, а зидан с**ка так и не даст же играть
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 02.04.2021 22:47
    +3
    Басни крылова.. в сегунду основным в это можно поверить..а аренду в топ клубы...
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 22:46
    +3
    Если на него действительно будут делать ставку, то супер! Валить надо бегом, а то 1 матч столько лет в Реале - пустая трата времени, а из этих клубов потом больше шансов опять в топы уйти, но уже основным, а зидан с**ка так и не даст же играть
    Ссылка
    Alex86 1
      Alex86 1, 02.04.2021 22:51
    +2
    Maks23, 02.04.2021 22:47
    Басни крылова.. в сегунду основным в это можно поверить..а аренду в топ клубы...
    Тоже самое говорили когда про Реал тема пошла и тем не менее купили ж из зорьки, кто тогда мог в такое поверить?
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 02.04.2021 23:07
    0
    Тоттенхем - Уго Льоріс, Джо Харт, Боруссія - Бюркі , шансів побільше буде в Боруссії.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 02.04.2021 22:56
    0
    Очень жаль,а то наша областная команда хотела начать переговоры с руководством Реала об аренде Лунина на годик,очень хочем выиграть чемпионат и Кубок области...Не срослось...
    Ссылка
    Predator
      Predator, 02.04.2021 22:53
    0
    Будет там снова лавки греть
    Ссылка
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