Лунин летом уйдет из Реала. Но при одном условии

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в летнее межсезонье может уйти из клуба, так как почти не получает игрового времени, а наставник Зинедин Зидан делает ставку в воротах на Тибо Куртуа.

Журналист AS Серхио Сантос отметил: «Мадрид по-прежнему рассчитывает на Лунина, но клуб готов выслушать все предложения при одном условии – если украинец сам попросит отпустить его.

Правда, речь идет только о вариантах с арендой. Реал не хочет продавать перспективного игрока, который остается ставкой на будущее. Пока «бланкос» не получали конкретных предложений».

За весь сезон в «Реале» Лунин провел только 120 минут в проигранном матче Кубка Испании против «Алькояно».