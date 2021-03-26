Лунин летом уйдет из Реала. Но при одном условии

Украинец почти не имеет игрового времени, Зидан делает ставку на Тибо Куртуа

  • 26.03.2021 22:59
  • 1454 просмотра
  • 4 комментария
Лунин летом уйдет из Реала. Но при одном условии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в летнее межсезонье может уйти из клуба, так как почти не получает игрового времени, а наставник Зинедин Зидан делает ставку в воротах на Тибо Куртуа.

Журналист AS Серхио Сантос отметил: «Мадрид по-прежнему рассчитывает на Лунина, но клуб готов выслушать все предложения при одном условии – если украинец сам попросит отпустить его.

Правда, речь идет только о вариантах с арендой. Реал не хочет продавать перспективного игрока, который остается ставкой на будущее. Пока «бланкос» не получали конкретных предложений».

За весь сезон в «Реале» Лунин провел только 120 минут в проигранном матче Кубка Испании против «Алькояно».

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Источник — Футбол 24

(4 голоса)

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Комментарии
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 26.03.2021 23:29
    0
    а что у него в контракте клаусула не прописана?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.03.2021 23:17
    +2
    Якщо ніхто не гарантує йому місце в основі в оренді, взагалі не бачу жодного сенсу в переході. Краще бути №2 в Реалі, ніж №2 в Леганесі чи Вальядоліді чи якомусь другорядному клубі.
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 26.03.2021 23:17
    0
    Сидит ни ху не делает, деньги капают, кости и голова целые что ещё надо? машину покататься дали, можно дальше жить - не тужить, красота ляпота
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.03.2021 23:15
    0
    Луніну краще піти кудись в Німеччину в оренду в клуб Бундесліги, але з гарантованим №1 та можливим правом викупу.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.03.2021 23:17
    +2
    Якщо ніхто не гарантує йому місце в основі в оренді, взагалі не бачу жодного сенсу в переході. Краще бути №2 в Реалі, ніж №2 в Леганесі чи Вальядоліді чи якомусь другорядному клубі.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 26.03.2021 23:29
    0
    а что у него в контракте клаусула не прописана?
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 26.03.2021 23:17
    0
    Сидит ни ху не делает, деньги капают, кости и голова целые что ещё надо? машину покататься дали, можно дальше жить - не тужить, красота ляпота
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 26.03.2021 23:15
    0
    Луніну краще піти кудись в Німеччину в оренду в клуб Бундесліги, але з гарантованим №1 та можливим правом викупу.
    Ссылка
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