Михаил ФИЛИМА: «Рассчитываем на Марту Костюк и в одиночке, и в паре»

Капитан женской сборной Украины по теннису - о составе национальной команды

  • 02.04.2021 19:20
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Михаил ФИЛИМА: «Рассчитываем на Марту Костюк и в одиночке, и в паре»
© Sport.ua. Михаил Филима

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима рассказал о кадровой ситуации в команде накануне плей-офф Кубка Билли Джин Кинг против сборной Японии, с которой нам предстоит сыграть 16-17 апреля в Черноморске.

В состав украинок вошли Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок.

- В этом году в заявку не попали Леся Цуренко и Катерина Козлова. В чем причина?
- К сожалению, Лесю снова беспокоит старая травма локтя, поэтому ее брать очень рискованно. У Кати было не очень удачное начало сезона, тоже были травмы. Я бы с удовольствием всех включил в состав, но официально можно заявить лишь пять теннисисток.

Решили, что и Марта, и Катарина набирают обороты, на сегодняшний день они мощные игроки.

- Как себя чувствует Марта, после того как переболела COVID-19?
- Уже хорошо. Она сегодня возвращается в Украину и с понедельника приступит к тренировкам на грунте.

Надеюсь, что следующую неделю мы сможем тренироваться в Киеве. Касательно выезда в Черноморск, будем следить за погодой. Скорее всего, это будет или суббота, или воскресенье (10-11 апреля - прим.).

- Будете делать ставку на Костюк и в паре? Потому что сестры Киченок показывают лучшие результаты, когда играют отдельно.
- Это одна из причин, почему мы вызвали Марту. Я уже ей говорил ранее, что, по моему мнению, в парной комбинации у нее огромный потенциал. Она неплохо играет с сестрами, а кто именно будет играть, придется решать в зависимости от результатов одиночек и состояния здоровья теннисисток. Если Марта будет готова играть пару, то она будет играть. Если нет, то Люда и Надя сыграют вместе.

- С приглашением Свитолиной не возникло проблем? В прошлом году в Таллинне она пообещала, что обязательно будет играть.
- Никаких проблем не было. Элина будет в Украине где-то через неделю.

- Есть какие-то сведения о деле Ястремской?
- Что касается Даяны, то у меня нет никакой новой информации. Знаю только, что в апреле должны рассмотреть ее вопрос.

По составу еще могут быть определенные уточнения. По регламенту, за час до начала жеребьевки капитаны обеих сборных могут заменить двух игроков.

- Известен ли состав японок на предстоящий матч?
- Пока что нет. Во вторник сборные должны отправить официальный заявки, и тогда уже посмотрим.

- Какова ситуация с допуском зрителей на трибуны?
- Вчера общался с представителями федерации, они принимают заявки в электронном виде через сайт ФТУ. Но решение будет приниматься где-то за неделю до соревнований.

- Корты уже подготовили?
- Центральный корт полностью готов. Еще должны быть два корта для тренировок и подготовки.

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Владимир Клепач, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 02.04.2021 19:28
    -1
    "Центральний корт повністю готовий"
    Свистить хлопець, ой свистить
    Ссылка
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