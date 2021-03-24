Таинственное обещание Тайсона, сборная в Париже, спор о стадионе Бандеры

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 23 марта.

1A. ФОТО. Париж встретил солнцем. Сборная Украины прибыла во Францию

Матч квалификации ЧМ-2022 пройдет на «Стад де Франс» 24 марта в 21:45

1B. Андрей ШЕВЧЕНКО: «После 1:7 с Францией сделали выводы»

Главный тренер сборной Украины – о начале отбора ЧМ-2022

1С. ВИДЕО. Андрей ШЕВЧЕНКО: «В будущем буду постоянно говорить по-украински»

Наставник сборной Украины готов в своей работе использовать украинский язык

1D. Что случилось? Нападающий сборной Украины не летит на матч с Францией

Артем Довбик остается в Киеве, его довызвали слишком поздно

2A. Таинственное обещание Шахтеру. Тайсон не подписывает бумаг с иными клубами

Юридически бразилец имеет право заключить предварительное соглашение уже сейчас

2B. ВИДЕО. Пожалуйста, не лги. Тайсон заинтриговал читателей

Футболист «Шахтера» поддерживает свои физические кондиции

2С. Шахтер сам создал проблему Тайсона. Решать вопрос нужно было гораздо раньше

Алексей Сливченко – о непростой ситуации, сложившейся в лагере «горняков» вокруг экс-лидера команды

3A. Провалились в четвертой. Прометей завершил выступления на Кубке Европы ФИБА

У бельгийского «Бельфиуса» в концовке залетало все, что можно

3B. Теряем еще одного бойца. Днепр проиграл Ораде и выбыл из Кубка Европы

Днепряне не сумели одолеть румынскую команду

4. Чудом упустили победу. Украина проиграла Италии в финале этапа КМ в Казани

Серебро взяли Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин, Анатолий Герей

5. Шахтер готов заплатить 6 млн евро за 17-летнего защитника Интернасьонала

Юный бразилец Винисиус Тобиас может стать заменой Додо

6A. Стадион Бандеры? Садовой отреагировал на просьбу переименовать Арену Львов

Мэр города предложил название арены продавать на коммерческих торгах

6B. Просто собрал вещи и ушел. Вратарь Динамо рассказал, почему развелся

Ранее Георгия Бущана знали как мужа Кристины, а не как вратаря «Динамо»

7A. ЗАВАРОВ: «В сборной со мной расстались, чтобы освободить место человеку»

Экс-член тренерского штаба сборной Украины рассказал о своем уходе из национальной команды

7B. ВИДЕО. Буффон записал видеобращение к Георгию Бущану

Легенда «Ювентуса» пожелал вратарю «Динамо» успешной карьеры

8A. «Будет группа ЛЧ – будет усиление». Эксперт рассказал о трансферах Динамо

Игорь Цыганык считает, что Луческу будет требовать новых игроков

8B. ВИДЕО. Почему плакал Златан? Ибрагимович разрыдался на пресс-конференции

39-летний форвард «Милана» вернулся в состав сборной Швеции

9. Ребров рассказал, почему украинские тренеры хуже испанских

Все дело в отношении к работе

10. Динамика динамовского бренда

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков рассказал о динамовских командах разных времен