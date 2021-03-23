«Будет группа ЛЧ - будет усиление». Эксперт рассказал о трансферах Динамо

Журналист Игорь Цыганык уверен, что «Динамо» Киев в случае прямого попадания в групповой этап Лиги чемпионов получит усиление состава.

«В «Динамо» решили, что Суркис и Луческу после сезона сядут и обсудят этот вопрос. Не все, но очень много зависит от того, будет ли «Динамо» в Лиге чемпионов. Если команда сразу попадет в группу ЛЧ, то у Луческу будет достаточно времени, чтобы подготовить команду. Группа ЛЧ - это 30-40 миллионов евро примерно, и уже можно будет думать, куда потратить. И еще решить, кто останется в команде».

«Есть вопросы по легионерам. Луческу настаивает, что легионер должен быть локомотивом команды, ее украшением. Это не касается нынешних легионеров. Уверен, что если «Динамо» выиграет титул и получит автоматически группу ЛЧ, то Луческу будет требовать усиление».

«Я прогнозирую, что 1-2 качественных игрока летом появятся в «Динамо», - сказал Цыганык.