«Будет группа ЛЧ - будет усиление». Эксперт рассказал о трансферах Динамо

Игорь Цыганык считает, что Луческу будет требовать новых игроков

  • 23.03.2021 17:31
  • 1034 просмотра
  • 6 комментариев
«Будет группа ЛЧ - будет усиление». Эксперт рассказал о трансферах Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

Журналист Игорь Цыганык уверен, что «Динамо» Киев в случае прямого попадания в групповой этап Лиги чемпионов получит усиление состава.

«В «Динамо» решили, что Суркис и Луческу после сезона сядут и обсудят этот вопрос. Не все, но очень много зависит от того, будет ли «Динамо» в Лиге чемпионов. Если команда сразу попадет в группу ЛЧ, то у Луческу будет достаточно времени, чтобы подготовить команду. Группа ЛЧ - это 30-40 миллионов евро примерно, и уже можно будет думать, куда потратить. И еще решить, кто останется в команде».

«Есть вопросы по легионерам. Луческу настаивает, что легионер должен быть локомотивом команды, ее украшением. Это не касается нынешних легионеров. Уверен, что если «Динамо» выиграет титул и получит автоматически группу ЛЧ, то Луческу будет требовать усиление».

«Я прогнозирую, что 1-2 качественных игрока летом появятся в «Динамо», - сказал Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(5 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.03.2021 17:42
    0
    forestcat, 23.03.2021 17:37

    Так в прошлом году якобы ж тоже самое было
    А потом , горах есть группа значит команда и так укомплектована .
    Ну не надо так, мы ж выступим гораздо лучше в ЛЧ где огромные бюджеты, если будет в лучшем случае, оказывается, + 1 игрок? о_О
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.03.2021 17:38
    0
    Наша песня гарна й нова
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    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 17:38
    0
    Я тоже могу быть таким инсайдом если что
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 17:37
    0

    Так в прошлом году якобы ж тоже самое было
    А потом , горах есть группа значит команда и так укомплектована .
    Ссылка
    west-ukr5555
    online
      west-ukr5555, 23.03.2021 17:37
    -1
    1-2 гравця??? Та в Динамо лише 1-2 гравця, яких можна залишити, усі інші - інваліди паралізовані.
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.03.2021 17:36
    0
    Шо, опять? Было уже т речи о 1-2 игроках? Оч кач-но - супер, с 1 новым будем вершины брать и кач-ый это за ск млн за 3-4?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.03.2021 17:42
    0
    forestcat, 23.03.2021 17:37

    Так в прошлом году якобы ж тоже самое было
    А потом , горах есть группа значит команда и так укомплектована .
    Ну не надо так, мы ж выступим гораздо лучше в ЛЧ где огромные бюджеты, если будет в лучшем случае, оказывается, + 1 игрок? о_О
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 23.03.2021 17:38
    0
    Наша песня гарна й нова
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 17:38
    0
    Я тоже могу быть таким инсайдом если что
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 17:37
    0

    Так в прошлом году якобы ж тоже самое было
    А потом , горах есть группа значит команда и так укомплектована .
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 23.03.2021 17:36
    0
    Шо, опять? Было уже т речи о 1-2 игроках? Оч кач-но - супер, с 1 новым будем вершины брать и кач-ый это за ск млн за 3-4?
    Ссылка
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