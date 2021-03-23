Что случилось? Нападающий сборной Украины не летит на матч с Францией

Сегодня утром сборная Украины провела предматчевую тренировку перед поединком отбора ЧМ-2022 с Францией на поле столичного НТК имени Банникова.
В занятии приняли участие все 29 футболистов, находящихся под рукой тренерского штаба.
В столицу Франции отправятся 28 игроков – в Киеве останется Артем Довбик. Причина – требования французского законодательства на время пандемии COVID-19. Для того, чтобы член спортивной делегации получил разрешение на въезд в страну, не отбывая 10-дневный карантин, французы требуют представления документов заранее. Артем же, как известно, был довызван в сборную только два дня назад, а этого времени для органов здравоохранения Франции мало.
Матч с Францией состоится 24 марта в Сен-Дени. Начало в 21.45 по Киеву.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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Сколько ещё эти позорники в доме футбола будут гробить наш футбол ?
Сколько ещё эти позорники в доме футбола будут гробить наш футбол ?
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