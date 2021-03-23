Что случилось? Нападающий сборной Украины не летит на матч с Францией

Артем Довбик остается в Киеве, его довызвали слишком поздно

  • 23.03.2021 14:00
  • 3470 просмотров
  • 5 комментариев
Что случилось? Нападающий сборной Украины не летит на матч с Францией
© УАФ

Сегодня утром сборная Украины провела предматчевую тренировку перед поединком отбора ЧМ-2022 с Францией на поле столичного НТК имени Банникова.
 
В занятии приняли участие все 29 футболистов, находящихся под рукой тренерского штаба.
 
В столицу Франции отправятся 28 игроков – в Киеве останется Артем Довбик. Причина – требования французского законодательства на время пандемии COVID-19. Для того, чтобы член спортивной делегации получил разрешение на въезд в страну, не отбывая 10-дневный карантин, французы требуют представления документов заранее. Артем же, как известно, был довызван в сборную только два дня назад, а этого времени для органов здравоохранения Франции мало.
 
Матч с Францией состоится 24 марта в Сен-Дени. Начало в 21.45 по Киеву. 

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 23.03.2021 14:37
    0
    Це Шєва довизвав ,до чого тут Павелко,?тим більшє що планували місце для Бєсєдіна ,Навіщо тут наїзди на Павелко? Французи нас бояться ,чи що ,теж будуть якісь ставити зазори ,як сироїди?Сподіваємось ,що і Яремчука вистачить на Францію , а Довбик почне добивати фінів з казахами
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 14:19
    +3
    Павелка вообще хоть какие-то нормы и законы знает ?
    Сколько ещё эти позорники в доме футбола будут гробить наш футбол ?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 23.03.2021 14:15
    0
    Хоть потусил со сборниками, а это уже много значит.
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 23.03.2021 14:09
    +3
    В такие моменты Швейцария не выглядит уже настолько неправой в решениях...
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 23.03.2021 14:07
    +6
    Профессионализм павелкинской банды ниже плинтуса
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 23.03.2021 14:07
    +6
    Профессионализм павелкинской банды ниже плинтуса
    Ссылка
    forestcat
    online
      forestcat, 23.03.2021 14:19
    +3
    Павелка вообще хоть какие-то нормы и законы знает ?
    Сколько ещё эти позорники в доме футбола будут гробить наш футбол ?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 23.03.2021 14:09
    +3
    В такие моменты Швейцария не выглядит уже настолько неправой в решениях...
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 23.03.2021 14:37
    0
    Це Шєва довизвав ,до чого тут Павелко,?тим більшє що планували місце для Бєсєдіна ,Навіщо тут наїзди на Павелко? Французи нас бояться ,чи що ,теж будуть якісь ставити зазори ,як сироїди?Сподіваємось ,що і Яремчука вистачить на Францію , а Довбик почне добивати фінів з казахами
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 23.03.2021 14:15
    0
    Хоть потусил со сборниками, а это уже много значит.
    Ссылка
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