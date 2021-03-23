Андрей ШЕВЧЕНКО: «После 1:7 с Францией сделали выводы»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов перед началом отбора ЧМ-2022.



- Вы рассказывали, что Макс Килман находится в процессе получения гражданства. Вчера появилась информация, что даже если он получит паспорт, то у него не будет возможности играть за сборную Украины из-за того, что он заигран за сборную Англии по футзалу. Это правдивая информация?

- Сейчас мы сделали запрос в ФИФА, ждем ответ. Запрос касается его выступлений за национальную сборную Англии по футзалу. Когда будет более-менее точная информация, тогда уже мы все расскажем. Но такой запрос мы сделали.



- Появилась новость о том, что Степаненко не сможет сыграть на чемпионате Европы из-за травмы колена. Можете как-то подтвердить или опровергнуть?

- Я общался с Тарасом и с врачом «Шахтера» две недели назад. Ему делали определенные процедуры, состояние игрока стабильное. Я тоже немного удивился информации, которая появилась. Думаю, что если его колено хорошо отреагирует на те физические нагрузки, которые он будет получать, то Тарас будет готов сыграть с командой. У меня есть информация, что у него сейчас все хорошо.



- Каким образом ваша команда будет играть завтра? Были ли сделаны выводы после результата (1:7 - прим.), который вы получили в предыдущем матче в октябре прошлого года? Есть ли проблемы с составом?

- Выводы были сделаны. В первую очередь, мы играем официальный матч. Это совершенно другая концентрация. Мы знаем силу французской сборной. Я уважаю эту команду, тренера, игроков. Они не просто так стали чемпионами мира. Мы серьезно готовимся к этому матчу, у нас есть план на игру. Что касается состава, у нас есть потери, несколько травмированных футболистов: Степаненко, Цыганков, Беседин. Это игроки, на которых мы рассчитывали, но в связи с травмами они не сыграют. Под вопросом будет участие Андрей Ярмоленко.



Несмотря на это команда готовится. У нас есть определенные задумки. К сожалению, очень мало времени. Мы исходим из ситуации, что первый раз мы играем три официальные игры. Поэтому в этом тоже есть сложность. Но сегодня вечером мы с хорошим настроением вылетаем и будет готовится к завтрашнему матчу.



- «Динамо» и «Шахтер» вылетели из еврокубков, дончане еще и проиграли в чемпионате «Львову». Как вы оцениваете моральное и функциональное состояние игроков после таких неудач?

- Когда игроки приезжают с клубов в национальную команду, они должны сразу же забывать свои предыдущие игры, будь они удачные или неудачные. Это совершенно другой уровень, совершенно другая концентрация. Здесь игроки обязаны перестраиваться. Как бы не было хорошо или плохо у них в клубах, здесь совершенно другая история. Надеюсь, что игроки прислушаются к моим словам и они понимают, какие здесь требования. Надеюсь, что они будут готовы на эти три официальные игры.



Последние две недели для украинского футбола были не совсем приятными. Есть определенный спад, особенно у лидеров, судя по последним играм. Думаю, что это временная вещь, что игроки перестроятся, будут готовы прежде всего психологически к трем очень важным играм национальной команды», – сказал Шевченко.



До конца марта сборная Украины сыграет против Франции (24 на выезде), Финляндии (28 дома) и Казахстана (31 дома).