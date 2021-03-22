Из-за футзала. ФИФА вряд ли разрешит Килману играть за сборную Украины

По информации журналиста Игоря Цыганыка, игрок «Вулверхэмптона» Макс Килман, который хочет получить украинское гражданство и выступать за сборную Украины, вряд ли получит разрешение ФИФА.

Защитник ранее был заигран за футзальную сборную Англии.

«Кроме получения гражданства есть другая проблема. Оказывается, Килман сыграл 25 матчей за футзальные сборные Англии, в том числе официальные встречи. Несколько лет назад ФИФА постановила, что три вида спорта - футбол, футзал и пляжный футбол - это одна семья. И матчи за футзальную сборную считаются матчами за сборную Англии».

«Теперь УАФ обратилась в ФИФА, чтобы Килману разрешили поменять футбольное гражданство. Но, честно говоря, регламент говорит о том, что мало шансов получить такое разрешение. Официальный вердикт ФИФА должен быть в ближайшее время», - сказал Цыганык.

Мать 23-летнего игрока из Украины, но сам Килман родился в Англии.