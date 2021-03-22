Из-за футзала. ФИФА вряд ли разрешит Килману играть за сборную Украины

Игрок заигран за сборную Англии

  • 22.03.2021 18:15
  • 2229 просмотров
  • 10 комментариев
Из-за футзала. ФИФА вряд ли разрешит Килману играть за сборную Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Игоря Цыганыка, игрок «Вулверхэмптона» Макс Килман, который хочет получить украинское гражданство и выступать за сборную Украины, вряд ли получит разрешение ФИФА.

Защитник ранее был заигран за футзальную сборную Англии.

«Кроме получения гражданства есть другая проблема. Оказывается, Килман сыграл 25 матчей за футзальные сборные Англии, в том числе официальные встречи. Несколько лет назад ФИФА постановила, что три вида спорта - футбол, футзал и пляжный футбол - это одна семья. И матчи за футзальную сборную считаются матчами за сборную Англии».

«Теперь УАФ обратилась в ФИФА, чтобы Килману разрешили поменять футбольное гражданство. Но, честно говоря, регламент говорит о том, что мало шансов получить такое разрешение. Официальный вердикт ФИФА должен быть в ближайшее время», - сказал Цыганык.

Мать 23-летнего игрока из Украины, но сам Килман родился в Англии.

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Источник — Циганик LIVE

(8 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 18:44
    0
    Нет ну и ладненько - ниче не поделаешь
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 22.03.2021 18:36
    0
    качественный игрок, жаль если не получится заиграть за Украину
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 22.03.2021 18:34
    0
    в цій же передачі Циганик сказав,що в Динамо зараз немає нікого хто вигравав чемпіонство... от і робіть висновки чи вірити такому "експерту"
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 22.03.2021 18:30
    +5
    Но почему то футзальная сборная переиграла игру из за коронавируса у соперника, а сборной по футболу дали технарь. Двойные стандарты
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.03.2021 18:29
    0
    Было бы три украинца в АПЛ!
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.03.2021 18:28
    -1
    А если бы в плейстешн сыграл за Англию тоже нельзя?
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 22.03.2021 18:28
    -1
    Какой килман, шмилман? В стране целый взвод подобных игроков.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.03.2021 18:25
    +3
    Странно, что функционеры ОПГ УАФ не знали, что игрок играл за сборную Англии по футзалу? Сейчас любой школьник через интернет узнает об этом за 5 минут... Я раньше говорил, что в ОПГ УАФ сидят люди далекие от футбола....
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 22.03.2021 18:24
    +1
    Переживем
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 22.03.2021 18:24
    +2
    Логично,жалко мог бы поиграть за сборную.
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 22.03.2021 18:30
    +5
    Но почему то футзальная сборная переиграла игру из за коронавируса у соперника, а сборной по футболу дали технарь. Двойные стандарты
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.03.2021 18:25
    +3
    Странно, что функционеры ОПГ УАФ не знали, что игрок играл за сборную Англии по футзалу? Сейчас любой школьник через интернет узнает об этом за 5 минут... Я раньше говорил, что в ОПГ УАФ сидят люди далекие от футбола....
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 22.03.2021 18:24
    +2
    Логично,жалко мог бы поиграть за сборную.
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 22.03.2021 18:24
    +1
    Переживем
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 22.03.2021 18:44
    0
    Нет ну и ладненько - ниче не поделаешь
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 22.03.2021 18:36
    0
    качественный игрок, жаль если не получится заиграть за Украину
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 22.03.2021 18:34
    0
    в цій же передачі Циганик сказав,що в Динамо зараз немає нікого хто вигравав чемпіонство... от і робіть висновки чи вірити такому "експерту"
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.03.2021 18:29
    0
    Было бы три украинца в АПЛ!
    Ссылка
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