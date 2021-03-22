ШЕВЧЕНКО: «Довбик вызван из-за травмы Беседина. Буяльского очень уважаю»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о кадровой ситуации в национальной команде:

«Довбик? Он вызван в связи с травмой Беседина. Мы смотрели его матчи в УПЛ. Это уже немолодой футболист, мы за ним наблюдали, вызывали. У него есть определенные характеристики и качества, которые мне интересны. Решили воспользоваться возможностью. Вызвать его сейчас. Посмотрим, как будет выглядеть на тренировках. И для будущего ему будем полезно побыть с нами.

Буяльский? Это профессиональный парень, который всегда приезжает в сборную и отдавал себя на 100%. Я не хочу вызывать игрока, чтобы просто вызывать. Считаю, он ведущий игрок своей команды. Он отлично играет. Мы играем по другой схеме. Разве надо вызывать его, чтобы он сидел на скамейке запасных? Это будет некорректно по отношению к нему. Когда будет место для него – обязательно воспользуюсь. Я его очень уважаю. В первую очередь – за его отношение, когда он приезжал.

Вратарь? Это будет сложное решение. Мы пообщаемся, посмотрим. Трубин – молодой парень, который выбил Пятова из основного состава. Он проводит хороший сезон. У нас вызваны четыре вратаря. По ходу будем определяться и смотреть.

Килмен из «Вулверхэмптона»? Если игрок хочет играть за сборную, то прежде чем получить вызов, он должен получить паспорт. Это главный приоритет. Когда он получит паспорт, тогда мы будем рассматривать. Что касается Килмена. Насколько я знаю, по-моему, у него уже идет этот процесс. Когда процесс будет закончен, когда он получит паспорт на руки, тогда уже будем реагировать».

Окончательный список Шевченко: все равно остаются вопросы