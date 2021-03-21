Сборная несет потери. Беседин и Цыганков не сыграют в ближайших матчах

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в состав команды, которая будет готовиться к старту отбора ЧМ-2022, нападающего СК «Днепр-1» Артема Довбика.

В свое время Артем уже получал приглашение в национальную команду, в частности, перед матчами отбора к чемпионату мира-2018, однако возможности дебютировать в составе сборной пока не было.

Причина, в связи с которой тренеру «сине-желтых» пришлось совершить дополнительный вызов — мышечные повреждения динамовцев Артема Беседина и Виктора Цыганкова, из-за которых эти игроки не смогут помочь сборной в мартовских матчах.

Также стало известно, что не восстановится к матчам с Францией (24 марта, Сен-Дени), Финляндией (28 марта, Киев) и Казахстаном (31 марта, Киев) и ключевой полузащитник Тарас Степаненко.

Таким образом, с учетом двух игроков, которые ранее получили положительные ПЦР-тесты (Игорь Харатин и Виктор Корниенко), из ранее объявленного списка 33-х вызванных игроков выпало пять исполнителей.

Теперь, с учетом только приглашенного Довбика, в списке 29 футболистов, которые завтра должны прибыть в расположение «сине-желтых» в столичном отеле «Опера».

Утром все члены главной команды сдадут ПЦР-тесты, а после обеда, после получения результатов, соберутся вместе для подготовки к мартовским матчам.