Сборная несет потери. Беседин и Цыганков не сыграют в ближайших матчах

В украинскую национальную команду вызван форвард «Днепра-1» Артем Довбик

  • 21.03.2021 15:38
  • 5698 просмотров
  • 30 комментариев
Сборная несет потери. Беседин и Цыганков не сыграют в ближайших матчах
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в состав команды, которая будет готовиться к старту отбора ЧМ-2022, нападающего СК «Днепр-1» Артема Довбика.

В свое время Артем уже получал приглашение в национальную команду, в частности, перед матчами отбора к чемпионату мира-2018, однако возможности дебютировать в составе сборной пока не было.

Причина, в связи с которой тренеру «сине-желтых» пришлось совершить дополнительный вызов — мышечные повреждения динамовцев Артема Беседина и Виктора Цыганкова, из-за которых эти игроки не смогут помочь сборной в мартовских матчах.

Также стало известно, что не восстановится к матчам с Францией (24 марта, Сен-Дени), Финляндией (28 марта, Киев) и Казахстаном (31 марта, Киев) и ключевой полузащитник Тарас Степаненко.

Таким образом, с учетом двух игроков, которые ранее получили положительные ПЦР-тесты (Игорь Харатин и Виктор Корниенко), из ранее объявленного списка 33-х вызванных игроков выпало пять исполнителей.

Теперь, с учетом только приглашенного Довбика, в списке 29 футболистов, которые завтра должны прибыть в расположение «сине-желтых» в столичном отеле «Опера».

Утром все члены главной команды сдадут ПЦР-тесты, а после обеда, после получения результатов, соберутся вместе для подготовки к мартовским матчам.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
    psychologist
    online
      psychologist, 21.03.2021 16:36
    0
    Denmark1107, 21.03.2021 16:15
    НІКОЛИ не Назви- Динамо .Вдруге повторюю це шлак, жижа, навіз, мотлох і будь-як букашка ,собачка ,компашка , Беседин ты чумазька малашка та Циганик цигарка песик вони пацюки
    Как специалист скажу, кстати еще очень мягко скажу. У этого человека вяло текущая шизофрения с уклоном на периодические приступы паранойи.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 21.03.2021 16:27
    0
    Якась напасть, я вже забув коли востаннє Збірна грала в оптимальному складі.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.03.2021 16:17
    0
    KARABAS55, 21.03.2021 16:14
    Война войной, но Суркис не будет ставить палки в колеса своим футболистам.
    Серьезно это при том что в 2022 году выборы в уаф?)))
    Суркисы хотят вернутся.
    Я думаю будет весело увидите
    Ссылка
    Denmark1107
      Denmark1107, 21.03.2021 16:15
    -8
    НІКОЛИ не Назви- Динамо .Вдруге повторюю це шлак, жижа, навіз, мотлох і будь-як букашка ,собачка ,компашка , Беседин ты чумазька малашка та Циганик цигарка песик вони пацюки
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.03.2021 16:14
    +2
    KARABAS55, 21.03.2021 16:10
    Я не верю в эти истории что кто-то косит, филонит. Цыганкова ещё в Л.Е против Вильяреала на 2-й тайм уже не вышел, там скорей всего действительно повреждение. Тем более Андрей Шевченко щас вату катать не будет, если к нему дойдут слухи что кто-то КОСИТ, то я думаю этот футболист помашет рукой сборной,до конца футбольной карьеры!
    Война войной, но Суркис не будет ставить палки в колеса своим футболистам.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 21.03.2021 16:12
    0
    Беседин не потеря...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.03.2021 16:11
    -1
    KARABAS55, 21.03.2021 16:10
    Я не верю в эти истории что кто-то косит, филонит. Цыганкова ещё в Л.Е против Вильяреала на 2-й тайм уже не вышел, там скорей всего действительно повреждение. Тем более Андрей Шевченко щас вату катать не будет, если к нему дойдут слухи что кто-то КОСИТ, то я думаю этот футболист помашет рукой сборной,до конца футбольной карьеры!
    Все может быть потому что Суркисы войной пошли против Павелки
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.03.2021 16:11
    -1
    Bismuth, 21.03.2021 16:08
    Совпадает с моей версией:
    Это Мирча их спрятал на игру с Александрией.
    Да
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.03.2021 16:10
    +3
    Я не верю в эти истории что кто-то косит, филонит. Цыганкова ещё в Л.Е против Вильяреала на 2-й тайм уже не вышел, там скорей всего действительно повреждение. Тем более Андрей Шевченко щас вату катать не будет, если к нему дойдут слухи что кто-то КОСИТ, то я думаю этот футболист помашет рукой сборной,до конца футбольной карьеры!
    Ссылка
    Mykhailo Orlovskyi
    online
      Mykhailo Orlovskyi, 21.03.2021 16:09
    0
    Там еще очкуют рисковать по поводу допингпробы...
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 16:08
    -2
    Trasher311987, 21.03.2021 16:04
    Я думаю Мирча не отпустил их
    Совпадает с моей версией:
    Это Мирча их спрятал на игру с Александрией.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 16:07
    +1
    Golhrenshtanga, 21.03.2021 15:55
    Блять,но вот не пойму вас дебилов когда провоцируете срач когда дело касается Сборной
    А какая разница, -срач по клубам Украины или по сборной?
    Ладно бы за Косово или Тайваню...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.03.2021 16:04
    0
    Mykhailo Orlovskyi, 21.03.2021 16:02
    Старая история... Когда Гриша был у корыта косила шахта... Помните?
    Я думаю Мирча не отпустил их
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 21.03.2021 16:04
    0
    а почему Цыганков травма с Вильяреалом же играл и не было информации от Диинамо что он травмирован?
    Ссылка
    Mykhailo Orlovskyi
    online
      Mykhailo Orlovskyi, 21.03.2021 16:02
    -3
    Старая история... Когда Гриша был у корыта косила шахта... Помните?
    Ссылка
    Юра Шопов
    online
      Юра Шопов, 21.03.2021 16:01
    +2
    serge_kr, 21.03.2021 15:53
    Опять игроки ДК косят от игр сборной, позорище!
    Ты придурок что ли, косили всегда от сборной только кроты, начиная ещё с Ракитцкого
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.03.2021 16:01
    0
    Ну самая большая потеря для сборной это Степаненко, он та фигура которую нельзя равноценно заменить. Цыганков это тоже ощутимая потеря, но его есть кем заменить.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.03.2021 15:59
    0
    Для Динамо это супер новость
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.03.2021 15:59
    +2
    serge_kr, 21.03.2021 15:53
    Опять игроки ДК косят от игр сборной, позорище!
    Игроки Динамо играют - плохо, не играют - косят от сборной. Вас адептов Марины Мефодьевны не поймешь.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.03.2021 15:57
    +2
    s_vaskevich, 21.03.2021 15:55
    Добре що вони не зіграють. Два поліна дерев'яних.
    Більше схоже на опис нинішнього стану Марлоса та Мораєса.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 21.03.2021 15:48
    +7
    Цыганков это конечно минус,и как мне кажется за Сборную он выкладуется больше чем за Динамо,Степа так же само,насчет Беседина,то найти на просторах форварда намного легче,взять тогоже Кравца
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 21.03.2021 15:49
    +6
    Цыганков и Степаненко, это серьезные потери! Ярмола сейчас не в форме и непонятно кто Степу сможет заменить в центре, мб Сидорчук...
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.03.2021 16:10
    +3
    Я не верю в эти истории что кто-то косит, филонит. Цыганкова ещё в Л.Е против Вильяреала на 2-й тайм уже не вышел, там скорей всего действительно повреждение. Тем более Андрей Шевченко щас вату катать не будет, если к нему дойдут слухи что кто-то КОСИТ, то я думаю этот футболист помашет рукой сборной,до конца футбольной карьеры!
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.03.2021 15:52
    +3
    Довбік може повноцінно замінити Бєсєдіна - одного типу форварди (і рівня, мабуть, плюс-мінус), а от щодо Циганкова дуже жаль - рівноцінного гравця на правому фланзі атаки у нас немає. Можливо, варто було Шведа запросити.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.03.2021 16:14
    +2
    KARABAS55, 21.03.2021 16:10
    Я не верю в эти истории что кто-то косит, филонит. Цыганкова ещё в Л.Е против Вильяреала на 2-й тайм уже не вышел, там скорей всего действительно повреждение. Тем более Андрей Шевченко щас вату катать не будет, если к нему дойдут слухи что кто-то КОСИТ, то я думаю этот футболист помашет рукой сборной,до конца футбольной карьеры!
    Война войной, но Суркис не будет ставить палки в колеса своим футболистам.
    Ссылка
    Юра Шопов
    online
      Юра Шопов, 21.03.2021 16:01
    +2
    serge_kr, 21.03.2021 15:53
    Опять игроки ДК косят от игр сборной, позорище!
    Ты придурок что ли, косили всегда от сборной только кроты, начиная ещё с Ракитцкого
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 21.03.2021 15:59
    +2
    serge_kr, 21.03.2021 15:53
    Опять игроки ДК косят от игр сборной, позорище!
    Игроки Динамо играют - плохо, не играют - косят от сборной. Вас адептов Марины Мефодьевны не поймешь.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.03.2021 15:57
    +2
    s_vaskevich, 21.03.2021 15:55
    Добре що вони не зіграють. Два поліна дерев'яних.
    Більше схоже на опис нинішнього стану Марлоса та Мораєса.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 21.03.2021 15:55
    +2
    serge_kr, 21.03.2021 15:53
    Опять игроки ДК косят от игр сборной, позорище!
    Блять,но вот не пойму вас дебилов когда провоцируете срач когда дело касается Сборной
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 16:07
    +1
    Golhrenshtanga, 21.03.2021 15:55
    Блять,но вот не пойму вас дебилов когда провоцируете срач когда дело касается Сборной
    А какая разница, -срач по клубам Украины или по сборной?
    Ладно бы за Косово или Тайваню...
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 21.03.2021 15:56
    +1
    sasha18, 21.03.2021 15:48
    А Кулач нє?
    Наче багато забиває цього сезону, але Довбік молодший і перспективніший, тому вибір на його користь логічний. Тим більше, що Довбік, як і Бєсєдін, фактурний форвард. Навіть досвідчений Кравець, який також має високий зріст та стабільно забиває у Турції, виглядає цікавішим варіантом за Кулача.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 21.03.2021 15:55
    +1
    Потеря - только Степа и Цыганков
    Ссылка
    psychologist
    online
      psychologist, 21.03.2021 16:36
    0
    Denmark1107, 21.03.2021 16:15
    НІКОЛИ не Назви- Динамо .Вдруге повторюю це шлак, жижа, навіз, мотлох і будь-як букашка ,собачка ,компашка , Беседин ты чумазька малашка та Циганик цигарка песик вони пацюки
    Как специалист скажу, кстати еще очень мягко скажу. У этого человека вяло текущая шизофрения с уклоном на периодические приступы паранойи.
    Ссылка
    StrikeX
    online
      StrikeX, 21.03.2021 16:27
    0
    Якась напасть, я вже забув коли востаннє Збірна грала в оптимальному складі.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.03.2021 16:17
    0
    KARABAS55, 21.03.2021 16:14
    Война войной, но Суркис не будет ставить палки в колеса своим футболистам.
    Серьезно это при том что в 2022 году выборы в уаф?)))
    Суркисы хотят вернутся.
    Я думаю будет весело увидите
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 21.03.2021 16:12
    0
    Беседин не потеря...
    Ссылка
    Mykhailo Orlovskyi
    online
      Mykhailo Orlovskyi, 21.03.2021 16:09
    0
    Там еще очкуют рисковать по поводу допингпробы...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.03.2021 16:04
    0
    Mykhailo Orlovskyi, 21.03.2021 16:02
    Старая история... Когда Гриша был у корыта косила шахта... Помните?
    Я думаю Мирча не отпустил их
    Ссылка
    Юрий Щербань
    online
      Юрий Щербань, 21.03.2021 16:04
    0
    а почему Цыганков травма с Вильяреалом же играл и не было информации от Диинамо что он травмирован?
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 21.03.2021 16:01
    0
    Ну самая большая потеря для сборной это Степаненко, он та фигура которую нельзя равноценно заменить. Цыганков это тоже ощутимая потеря, но его есть кем заменить.
    Ссылка
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