Окончательный список Шевченко: все равно остаются вопросы

Беседин и Цыганков травмированы, у Корниенко и Харатина – коронавирус, Степаненко уже давно вне игры из-за повреждения. Вот этих пятерых кандидатов в национальную сборную страны, вызванных Андреем Шевченко на мартовские матчи национальной команды (против сборных Франции, Финляндии и Казахстана), на сей раз в составе «сине-желтых» мы не увидим. Следовательно, расширенный список футболистов, вызванных нашим тренерским штабом на стартовые поединки отбора к чемпионату мира 2022 года, автоматически уменьшился на пять человек. То есть, фактически, Андрею Николаевичу даже не пришлось делать кому-то «больно». За него все сделала суровая реальность.

Но, вместе с тем, в сложившейся ситуации, то есть с учетом всех этих кадровых пробоин, Шевченко получил возможность воспользоваться опцией довызова. И он ее использовал. Как вещает пресс-служба УАФ, главный тренер сборной Украины пригласил в тренировочный лагерь команды форварда «Днепра-1» Артема Довбика.

Спору нет, из-за травмы Беседина и не самой оптимальной (мягко говоря) формы Мораеса наше атакующее звено смотрится неубедительно. Да, остается в строю главное оружие – Роман Яремчук, но ему явно нужен «дублер». Шева это отлично понимает и делает логический шаг. Почему именно Довбик? Вопрос, в принципе, дискуссионный, ведь нападающий «днепрян» вряд ли может считаться однозначной и бесспорной кандидатурой. Хоть выбор и невелик (из-за простоя Супряги в «Динамо» и отсутствия «присутствия» игроков нужного амплуа в «Шахтере»), все же можно вспомнить про Шведа, Кулача, Будковского/Тотовицкого, Кравца. Но Шевченко свой выбор остановил на форварде «Днепра-1». Имеет право.



Фото - СК Днепр. Артем Довбик

Но, сказав «А», коуч «сине-желтых» не сказал, на мой взгляд, «Б». В том смысле, что он мог довызвать других игроков на проблемные позиции, но не сделал это. Почему – ответить сложно. Харатин и Степаненко – полузащитники, причем одного, весьма узкого амплуа – волнорезы. Роль Тараса в нынешних структурных построениях сборной сложно переоценить, да и хавбек «Ференцвароша» сейчас на хорошем счету. То есть, их отсутствие – явная потеря. Не меньшая, как минимум, чем отсутствие Беседина.

Я понимаю, что изначально, то есть в расширенном списке вызванных, значилось лишь три форварда, среди которых Беседин, а опорных полузащитников в этом списке хватает. Но это – лишь на первый взгляд. Судите сами. Коваленко сейчас без игровой практики, Зинченко, Шапаренко и Малиновский – игроки все же иной формации. Из «профильных» остаются трое: Макаренко, Шепелев и Сидорчук.

Первые двое – нестабильные, без достаточной игровой практики и высокого доверия. Динамовский капитан на их фоне – явный топ: и практика, и теория, и авторитет. Только вот у Сергея есть один явный недостаток, который не заменить другими добродетелями: отсутствие скорости. В контексте стартовой игры отбора против чемпионов мира кандидату на эту ответственную позицию нужно иметь, прежде всего, скорость: и в ногах, и в голове. На мой субъективный взгляд, кто-то из луганского трио Назарина – Юрченко – Иванисеня мог бы претендовать на вызов в сборную, ведь ни в чем не уступают тому же Сидорчуку. Но, опять-таки, Шевченко решил так, как решил.

Ну и Буяльский, как же без него. Точнее, именно без него. Ведущего на данный момент полузащитника «Динамо» не оказалось ни в расширенном, ни в «сжатом» списке. Да, на позиции Виталия в сборной могут сыграть Малиновский, Зинченко, Зубков и Марлос, но и в этом случае, как по мне, не все так очевидно.



Фото - Динамо Киев. Виталий Буяльский

Первые двое – безоговорочные игроки основы. Полузащитник «Ференцвароша» немного сдал по сравнению с осенью, тем более у него недавно была травма. У Марлоса, слава Богу, вроде бы все нормально со здоровьем. Но вот с игровой формой – вряд ли. Поэтому двум нашим представителям АПЛ и Серии А очень нужна креативная подмена. Мне кажется, ни Зубков, ни Марлос таковыми сейчас не являются. А Буяльский – является. И не только на мой взгляд. Почему Андрей Николаевич продолжает его игнорить?

Ну и напоследок – вратарский вопрос. Мне почему-то казалось, что ближе к игре против Франции Шевченко сократит голкиперскую квоту с пяти человек до трех. Но нет, все на месте. При всем уважении к этим достойным господам, но зачем их так много?