Окончательный список Шевченко: все равно остаются вопросы

Валерий Василенко – о финишном кадровом выборе наставника «сине-желтых» накануне отбора на ЧМ-2022

  • 21.03.2021 21:50
  • 5459 просмотров
  • 13 комментариев
Окончательный список Шевченко: все равно остаются вопросы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Беседин и Цыганков травмированы, у Корниенко и Харатина – коронавирус, Степаненко уже давно вне игры из-за повреждения. Вот этих пятерых кандидатов в национальную сборную страны, вызванных Андреем Шевченко на мартовские матчи национальной команды (против сборных Франции, Финляндии и Казахстана), на сей раз в составе «сине-желтых» мы не увидим. Следовательно, расширенный список футболистов, вызванных нашим тренерским штабом на стартовые поединки отбора к чемпионату мира 2022 года, автоматически уменьшился на пять человек. То есть, фактически, Андрею Николаевичу даже не пришлось делать кому-то «больно». За него все сделала суровая реальность.

Но, вместе с тем, в сложившейся ситуации, то есть с учетом всех этих кадровых пробоин, Шевченко получил возможность воспользоваться опцией довызова. И он ее использовал. Как вещает пресс-служба УАФ, главный тренер сборной Украины пригласил в тренировочный лагерь команды форварда «Днепра-1» Артема Довбика.

Спору нет, из-за травмы Беседина и не самой оптимальной (мягко говоря) формы Мораеса наше атакующее звено смотрится неубедительно. Да, остается в строю главное оружие – Роман Яремчук, но ему явно нужен «дублер». Шева это отлично понимает и делает логический шаг. Почему именно Довбик? Вопрос, в принципе, дискуссионный, ведь нападающий «днепрян» вряд ли может считаться однозначной и бесспорной кандидатурой. Хоть выбор и невелик (из-за простоя Супряги в «Динамо» и отсутствия «присутствия» игроков нужного амплуа в «Шахтере»), все же можно вспомнить про Шведа, Кулача, Будковского/Тотовицкого, Кравца. Но Шевченко свой выбор остановил на форварде «Днепра-1». Имеет право.


Фото - СК Днепр. Артем Довбик

Но, сказав «А», коуч «сине-желтых» не сказал, на мой взгляд, «Б». В том смысле, что он мог довызвать других игроков на проблемные позиции, но не сделал это. Почему – ответить сложно. Харатин и Степаненко – полузащитники, причем одного, весьма узкого амплуа – волнорезы. Роль Тараса в нынешних структурных построениях сборной сложно переоценить, да и хавбек «Ференцвароша» сейчас на хорошем счету. То есть, их отсутствие – явная потеря. Не меньшая, как минимум, чем отсутствие Беседина.

Я понимаю, что изначально, то есть в расширенном списке вызванных, значилось лишь три форварда, среди которых Беседин, а опорных полузащитников в этом списке хватает. Но это – лишь на первый взгляд. Судите сами. Коваленко сейчас без игровой практики, Зинченко, Шапаренко и Малиновский – игроки все же иной формации. Из «профильных» остаются трое: Макаренко, Шепелев и Сидорчук.

Первые двое – нестабильные, без достаточной игровой практики и высокого доверия. Динамовский капитан на их фоне – явный топ: и практика, и теория, и авторитет. Только вот у Сергея есть один явный недостаток, который не заменить другими добродетелями: отсутствие скорости. В контексте стартовой игры отбора против чемпионов мира кандидату на эту ответственную позицию нужно иметь, прежде всего, скорость: и в ногах, и в голове. На мой субъективный взгляд, кто-то из луганского трио Назарина – Юрченко – Иванисеня мог бы претендовать на вызов в сборную, ведь ни в чем не уступают тому же Сидорчуку. Но, опять-таки, Шевченко решил так, как решил.

Ну и Буяльский, как же без него. Точнее, именно без него. Ведущего на данный момент полузащитника «Динамо» не оказалось ни в расширенном, ни в «сжатом» списке. Да, на позиции Виталия в сборной могут сыграть Малиновский, Зинченко, Зубков и Марлос, но и в этом случае, как по мне, не все так очевидно.


Фото - Динамо Киев. Виталий Буяльский

Первые двое – безоговорочные игроки основы. Полузащитник «Ференцвароша» немного сдал по сравнению с осенью, тем более у него недавно была травма. У Марлоса, слава Богу, вроде бы все нормально со здоровьем. Но вот с игровой формой – вряд ли. Поэтому двум нашим представителям АПЛ и Серии А очень нужна креативная подмена. Мне кажется, ни Зубков, ни Марлос таковыми сейчас не являются. А Буяльский – является. И не только на мой взгляд. Почему Андрей Николаевич продолжает его игнорить?

Ну и напоследок – вратарский вопрос. Мне почему-то казалось, что ближе к игре против Франции Шевченко сократит голкиперскую квоту с пяти человек до трех. Но нет, все на месте. При всем уважении к этим достойным господам, но зачем их так много?

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Валерий Василенко, Sport.ua

(20 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 21.03.2021 22:55
    0
    alefteev77, 21.03.2021 22:28
    Шевченко намагається вгодити усім олігархам: Суркісу, Ахметову, Коломойському.
    Від цього власне страждає збірна.
    -
    Потрапити до збірної, це означає вирости в ціні для гравця, це означає потенційно збагатитись для клубу та агентів гравця. Правда не дуже розумію в чому тут сенс, адже українські провідні клуби доволі рідко продають когось на підвищення в інші чемпіонати.
    -
    Футбол - це видовище для мас, забавка для місцевих мільярдерів та величезний бізнес для ФІФА, УЄФА, агентів, букмекерів та усіх, хто працює в цій сфері видовищ.
    -
    Хліба та видовищ.. Древній Рим, поета-сатирик Ювенал
    Возможно из-за ковида... думаю во Франции опять может приехать какой-то левый врач и сказать, что тесты в Украине говно, а вот французские показывают, что мол все заболели ковидом...
    -
    Непонятно, что в заявке делает Лунин, он без практики и вообще непонятно в какой он форме. Панькив как мне кажется сейчас в лучшей форме и на ходу. Местные вратари недооцененные.
    -
    Кажется, что вратарей много. Но они все или а) много пропускают, или б)не имеют игровой практики, или в) играют в условно более слабых клубах...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.03.2021 22:54
    0
    Михаил Степанов, 21.03.2021 22:49
    когда я вижу тупой игнор Буяльского, при всех обстоятельствах, хочется Шеву назвать упоротым
    Буяльский не будет играть за сборную пока Шева тренер, он как и Филиппов в своё время попал в тотальный игнор.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 21.03.2021 22:49
    0
    когда я вижу тупой игнор Буяльского, при всех обстоятельствах, хочется Шеву назвать упоротым
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 21.03.2021 22:48
    -2
    Андрей Овчаренко, 21.03.2021 22:33
    Да упоротый Шева. Порадовались немного хорошим результатам, пора и честь знать. Очень хочу ошибаться, но 5 вратарей говорят сами за себя.
    Ограниченому человеку космически трудно понять возможности лозанского коронавируса . Шевченко в отличии от "неупоротых специалистов" планирует играть все матчи без "швейцарской коронавирусной системы", вживую так сказать
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.03.2021 22:33
    0
    Да упоротый Шева. Порадовались немного хорошим результатам, пора и честь знать. Очень хочу ошибаться, но 5 вратарей говорят сами за себя.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 21.03.2021 22:28
    0
    Александр Федько, 21.03.2021 22:03
    Раньше не вызвал даже в расширенный список Филипова который был хорош в УПЛ и наколотил 16 голов за сезон. Довбик сейчас раз стрельнул Ворскле и сразу в сборную. Логика решений Шевченко это отдельная история...
    Шевченко намагається вгодити усім олігархам: Суркісу, Ахметову, Коломойському.
    Від цього власне страждає збірна.
    -
    Потрапити до збірної, це означає вирости в ціні для гравця, це означає потенційно збагатитись для клубу та агентів гравця. Правда не дуже розумію в чому тут сенс, адже українські провідні клуби доволі рідко продають когось на підвищення в інші чемпіонати.
    -
    Футбол - це видовище для мас, забавка для місцевих мільярдерів та величезний бізнес для ФІФА, УЄФА, агентів, букмекерів та усіх, хто працює в цій сфері видовищ.
    -
    Хліба та видовищ.. Древній Рим, поета-сатирик Ювенал
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 22:26
    +1
    Не верю я в этот вариант сборной. Пролёт с Францией и муки с остальными.
    Игроки утомлены внутренними играми со своими сверхзадачами клубов.
    Хотел бы я ошибаться...
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 21.03.2021 22:23
    +4
    Страшно за отбор. О первом месте я даже не мечтаю, мне кажется 2 место у нас из рук уплывёт.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 21.03.2021 22:23
    0
    Відбір на ЧС - це набагато важче та сильніше змагання. ЧС більш бажаний турнір.
    Зайняти 2-е місце - це обов'язкове завдання.
    Ссылка
    cal12345
      cal12345, 21.03.2021 22:07
    -3
    0:4 від Франції, 1:2 від Фінляндії і 0:0 З Казахстаном - на такий результат, з таким тренером і гравцями слід чекати.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 21.03.2021 22:03
    +4
    Раньше не вызвал даже в расширенный список Филипова который был хорош в УПЛ и наколотил 16 голов за сезон. Довбик сейчас раз стрельнул Ворскле и сразу в сборную. Логика решений Шевченко это отдельная история...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.03.2021 21:59
    0
    Смешно ни одного игрока Зари.
    Дебильное кумовство и месть Суркисам
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.03.2021 21:58
    0
    А він Бущана в якості форварда, напевно, в разі травми Яремчука планує використовувати....
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 21.03.2021 22:23
    +4
    Страшно за отбор. О первом месте я даже не мечтаю, мне кажется 2 место у нас из рук уплывёт.
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 21.03.2021 22:03
    +4
    Раньше не вызвал даже в расширенный список Филипова который был хорош в УПЛ и наколотил 16 голов за сезон. Довбик сейчас раз стрельнул Ворскле и сразу в сборную. Логика решений Шевченко это отдельная история...
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 21.03.2021 22:26
    +1
    Не верю я в этот вариант сборной. Пролёт с Францией и муки с остальными.
    Игроки утомлены внутренними играми со своими сверхзадачами клубов.
    Хотел бы я ошибаться...
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 21.03.2021 22:55
    0
    alefteev77, 21.03.2021 22:28
    Шевченко намагається вгодити усім олігархам: Суркісу, Ахметову, Коломойському.
    Від цього власне страждає збірна.
    -
    Потрапити до збірної, це означає вирости в ціні для гравця, це означає потенційно збагатитись для клубу та агентів гравця. Правда не дуже розумію в чому тут сенс, адже українські провідні клуби доволі рідко продають когось на підвищення в інші чемпіонати.
    -
    Футбол - це видовище для мас, забавка для місцевих мільярдерів та величезний бізнес для ФІФА, УЄФА, агентів, букмекерів та усіх, хто працює в цій сфері видовищ.
    -
    Хліба та видовищ.. Древній Рим, поета-сатирик Ювенал
    Возможно из-за ковида... думаю во Франции опять может приехать какой-то левый врач и сказать, что тесты в Украине говно, а вот французские показывают, что мол все заболели ковидом...
    -
    Непонятно, что в заявке делает Лунин, он без практики и вообще непонятно в какой он форме. Панькив как мне кажется сейчас в лучшей форме и на ходу. Местные вратари недооцененные.
    -
    Кажется, что вратарей много. Но они все или а) много пропускают, или б)не имеют игровой практики, или в) играют в условно более слабых клубах...
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 21.03.2021 22:54
    0
    Михаил Степанов, 21.03.2021 22:49
    когда я вижу тупой игнор Буяльского, при всех обстоятельствах, хочется Шеву назвать упоротым
    Буяльский не будет играть за сборную пока Шева тренер, он как и Филиппов в своё время попал в тотальный игнор.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 21.03.2021 22:49
    0
    когда я вижу тупой игнор Буяльского, при всех обстоятельствах, хочется Шеву назвать упоротым
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 21.03.2021 22:33
    0
    Да упоротый Шева. Порадовались немного хорошим результатам, пора и честь знать. Очень хочу ошибаться, но 5 вратарей говорят сами за себя.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 21.03.2021 22:28
    0
    Александр Федько, 21.03.2021 22:03
    Раньше не вызвал даже в расширенный список Филипова который был хорош в УПЛ и наколотил 16 голов за сезон. Довбик сейчас раз стрельнул Ворскле и сразу в сборную. Логика решений Шевченко это отдельная история...
    Шевченко намагається вгодити усім олігархам: Суркісу, Ахметову, Коломойському.
    Від цього власне страждає збірна.
    -
    Потрапити до збірної, це означає вирости в ціні для гравця, це означає потенційно збагатитись для клубу та агентів гравця. Правда не дуже розумію в чому тут сенс, адже українські провідні клуби доволі рідко продають когось на підвищення в інші чемпіонати.
    -
    Футбол - це видовище для мас, забавка для місцевих мільярдерів та величезний бізнес для ФІФА, УЄФА, агентів, букмекерів та усіх, хто працює в цій сфері видовищ.
    -
    Хліба та видовищ.. Древній Рим, поета-сатирик Ювенал
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 21.03.2021 22:23
    0
    Відбір на ЧС - це набагато важче та сильніше змагання. ЧС більш бажаний турнір.
    Зайняти 2-е місце - це обов'язкове завдання.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.03.2021 21:59
    0
    Смешно ни одного игрока Зари.
    Дебильное кумовство и месть Суркисам
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 21.03.2021 21:58
    0
    А він Бущана в якості форварда, напевно, в разі травми Яремчука планує використовувати....
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности